Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni bilim-kurgu dizisi: Devs

28 Days Later, Sunshine ve Never Let Me Go gibi sevilen filmlerin senaristi olarak adını duyurduktan sonra, yönetmenliğini üstlendiği Ex-Machina ile büyük övgü toplayan Alex Garland, yönetmenliğini üstlendiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Netflix tarafından yayımlanan Annihilation'ı yöneten Garland, bu kez bir dizi için kamera arkasına geçiyor.

Sons of Anarchy, Fargo, Legion ve Taboo gibi başarılı dizilerin arkasındaki kanal olan FX, Garland'ın bir süredir hazırlık aşamasında olan bilim-kurgu dizisi Devs'e ilk sezon onayını verdi. Devs'in senaryosunu yazan Garland, aynı zamanda ilk sezonun tüm bölümlerini de yönetecek.

Devs'e 8 bölümlük ilk sezon için onay verdiğini TCA'da duyuran FX, dizinin oyuncu kadrosunu da açıkladı. Devs'in başrollerini Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Zach Grenier, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, ve Alison Pill üstlenecek.

Devs, esrarengiz bir şekilde kaybolan erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmeye çalışan genç bir bilgisayar mühendisinin (Mizuno) hikayesini anlatıyor. San Francisco merkezli bir teknoloji şirketinde çalışan genç kadın, araştırması ilerledikçe çalıştığı şirketin de erkek arkadaşının kaybolmasında payı olabileceğini fark edecek.

https://deadline.com/2018/08/fx-picks-up-tech-thriller-devs-to-series-sonoya-mizuno-nick-offerman-to-lead-cast-tca-1202439548/