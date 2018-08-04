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Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni bilim-kurgu dizisi: Devs

Ex-Machina ve Annihilation gibi sevilen bilim-kurgu filmleri ile övgü toplayan Alex Garland, Devs ile televizyona geçiş yapıyor. Garland'ın bilim-kurgu dizisi Devs, FX'ten ilk sezon onayı aldı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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28 Days Later, Sunshine ve Never Let Me Go gibi sevilen filmlerin senaristi olarak adını duyurduktan sonra, yönetmenliğini üstlendiği Ex-Machina ile büyük övgü toplayan Alex Garland, yönetmenliğini üstlendiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Netflix tarafından yayımlanan Annihilation'ı yöneten Garland, bu kez bir dizi için kamera arkasına geçiyor.
Sons of Anarchy, Fargo, Legion ve Taboo gibi başarılı dizilerin arkasındaki kanal olan FX, Garland'ın bir süredir hazırlık aşamasında olan bilim-kurgu dizisi Devs'e ilk sezon onayını verdi. Devs'in senaryosunu yazan Garland, aynı zamanda ilk sezonun tüm bölümlerini de yönetecek.
Devs'e 8 bölümlük ilk sezon için onay verdiğini TCA'da duyuran FX, dizinin oyuncu kadrosunu da açıkladı. Devs'in başrollerini Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Zach Grenier, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, ve Alison Pill üstlenecek.
Devs, esrarengiz bir şekilde kaybolan erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmeye çalışan genç bir bilgisayar mühendisinin (Mizuno) hikayesini anlatıyor. San Francisco merkezli bir teknoloji şirketinde çalışan genç kadın, araştırması ilerledikçe çalıştığı şirketin de erkek arkadaşının kaybolmasında payı olabileceğini fark edecek.

https://deadline.com/2018/08/fx-picks-up-tech-thriller-devs-to-series-sonoya-mizuno-nick-offerman-to-lead-cast-tca-1202439548/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Bence Nolan gibi bir yönetmen hatta daha iyisi olma yolunda ilerliyor. Bu zamana kadar gayet başarılı işler yaptı. Bakalım.
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fhrstw 9 ay
Keşke alicis vikander de olsaydı. Harika bir performansı vardı ex machina de
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