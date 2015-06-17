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Pinterest içerisinde arama daha akıllı hale getirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pinterest içerisinde arama daha akıllı hale getirildi
 
Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan dünyanın en popüler ağlarından Pinterest, mobil tarafta arama odaklı yeni geliştirmeler aldı.
Yapılan bu geliştirmelerin başında arama bölümündeki kategori sistemi geliyor. Eskiden pin, pinner'lar ve panolar olmak üzere üç farklı kategori şeklinde karşımıza çıkan arama bölümü, artık bütün bu kategorileri direkt olarak ama sonuçlarında gözler önüne seriyor ve böylece bir seferde daha fazla içerik görüntülenebiliyor.
Ayrıca arama sonuçlar için tüm pinler, pinlerin, pinner'lar ve pano'lar seçenekleriyle filtreleme sunan Pinterest, arama metinlerinde otomatik düzeltme yapabiliyor, en çok yapılan aramaları gösteriyor ve son olarak onaylı hesapları isimlerinin yanında yer alan kırmızı bir simge ile diğerlerinden ayırıyor.
Pinterest'in tüm sürümlerine ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/06/16/pinterest-enhances-its-guided-search-for-superior-results/ Yorum Yaz
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