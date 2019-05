Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ın fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları), bu yaz yeni filmi Dead Men Tell No Tales ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Serinin beşinci filmi olan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk uzun fragman yayınlandı.

Yıldız oyuncu Johnny Depp'in Kaptan Jack Sparrow rolü ile bir kez daha karşımıza çıkacağı film ile birlikte, son filmde yer almayan Orlando Bloom da seriye geri dönecek. Kon Tiki ile adlarını duyuran Norveçli yönetmenler Joachim Rønning ve Espen Sandberg'in yönettiği filmde Sparrow ve ekibi, acımasız Kaptan Salazar ve hayalet mürettabatına karşı mücadele verecek.

Kaptan Salazar'ı Oscar ödüllü ünlü oyuncu Javier Bardem canlandıracak. Filmin başrollerinde Deep, Bloom ve Bardem'e genç oyuncular Kaya Scodelario ve Brenton Thwaites eşlik ederken; Geoffrey Rush, Kevin McNally ve Stephen Graham de önceki filmlerdeki rolleri ile geri dönecek.

Ülkemizde Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikami ismiyle vizyona girecek olan Pirtates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 26 Mayıs'ta sinemaseverler ile buluşacak.

http://deadline.com/2017/03/pirates-of-the-caribbean-dead-men-tell-no-tales-trailer-jack-sparrow-johnny-depp-new-trailer-poster-1202034163/