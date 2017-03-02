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Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ın fragmanı yayınlandı

Karayip Korsanları serisinin beşinci filmi olan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ten ilk uzun fragman yayınlandı. Film, mayıs ayında gösterime girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,8b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları), bu yaz yeni filmi Dead Men Tell No Tales ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Serinin beşinci filmi olan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk uzun fragman yayınlandı.
Yıldız oyuncu Johnny Depp'in Kaptan Jack Sparrow rolü ile bir kez daha karşımıza çıkacağı film ile birlikte, son filmde yer almayan Orlando Bloom da seriye geri dönecek. Kon Tiki ile adlarını duyuran Norveçli yönetmenler Joachim Rønning ve Espen Sandberg'in yönettiği filmde Sparrow ve ekibi, acımasız Kaptan Salazar ve hayalet mürettabatına karşı mücadele verecek.
Kaptan Salazar'ı Oscar ödüllü ünlü oyuncu Javier Bardem canlandıracak. Filmin başrollerinde Deep, Bloom ve Bardem'e genç oyuncular Kaya Scodelario ve Brenton Thwaites eşlik ederken; Geoffrey Rush, Kevin McNally ve Stephen Graham de önceki filmlerdeki rolleri ile geri dönecek.
Ülkemizde Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikami ismiyle vizyona girecek olan Pirtates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 26 Mayıs'ta sinemaseverler ile buluşacak.

http://deadline.com/2017/03/pirates-of-the-caribbean-dead-men-tell-no-tales-trailer-jack-sparrow-johnny-depp-new-trailer-poster-1202034163/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Sparrow'un kazık atmadığı kalmamış engin denizlerde.
Efektlere doyacağımız bir film olacak gibi,keşke ilk film kadar iyi olsa.
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E_Aydin35 2 yıl
Çok bekledik 5'i be.. :)
Ama beklediğimize değecek mi bakalım, Orlando Bloom'u görmedim fragmanda ama oynuyor galiba?
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GetSomeRest 2 yıl
Bunları hep karıştırıyorsunuz.
Biri Javier Bardem diğeri Jeffrey Dean Morgan.
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BekirTemel 2 yıl
dep dep varsa tamam o iş, bir ara yeni filmde olmayacağı konuşuluyordu, filmin yarısı giderdi valla
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kill_them_all 2 yıl
Başroldeki adamı komutan logara benzeten tek ben miyim

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MustafaC53 2 yıl
Azıcık hikaye
Az kurgu
Biraz aşk
Biraz meme
Yeterince aksiyon
Bolca özel efekt
İşte mükemmel film için gerek malzemeler.
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Konuyu Hortlatan Adam 2 yıl
"THE FINAL ADVENTURE"
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gxhero 2 yıl
Başroldeki adam negan değil mi twd deki eleman dizi o kadar ara veriyor ki arada filim çekiyor oyuncular... :D Neyse bu sparovu da bizim teyzeler everse de düzgün işe girip eli ekmek tutsa böyle hırsızlıkla korsanlıkla nereye kadar evde kalacak cenabet.
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Angel of the Lord 2 yıl gxhero
Negan'ı oynayan Jeffrey Dean Morgan. Ben oyuncu kadrosunda göremedim filmin. Bir yanlışın var sanırım.
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Eeltorm 2 yıl
Harika
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M.Akif Ersoy 2 yıl
İyi oldu ya :-D ne zamandır çıkmıyordu.
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revere 2 yıl
kızıl sakal barbaros Türk ... gel gelelim filmlerde anlatılmıyor...
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