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Pixel 3 XL kullanıcıları şokta: Telefonda ikinci çentik oluştu

Google'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni telefonunda ortaya çıkan hata kullanıcıların canını sıktı. Yazılımsal bir hata nedeniyle Pixel 3 XL'in ekranında esktradan ikinci bir çentik oluştu.
6 ay
16,2b
1
39
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonlardaki çentik furyası neredeyse tüm üreticiler tarafından kabul görmeye başlayınca Google da Android işletim sistemine çentik desteği ekledi. Hatta şirketin bu hamlesi Google Pixel 3'ün çentikli ekrana sahip olacağı yönünde söylentilere yol açtı. Beklenen oldu ve Pixel 3 XL çentikli tasarımla geldi ancak cihaz bugünlerde garip olduğu kadar sinir bozucu bir hatayla karşı karşıya.
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Oldukça fazla sayıda Pixel 3 XL kullanıcısı, bir yazılım hatası nedeniyle telefonlarının ekranının yan tarafından ekstra bir çentik oluştuğunu fark etti. Söz konusu hata sadece Pixel 3 XL modelini etkilemiş durumda çünkü Pixel 3'te çentik yok. Dolayısı ile sorun çentiğin gizlenmesi için telefonun köşelerinin görünümünü ayarlayan yazılımla ilgili gibi görünüyor.

Google sorunu çözmeye çalışıyor

Hatanın olası nedenlerinden biri de çentiği simüle etmek için kullanılan geliştirici seçeneklerinin yanlışlıkla tetiklenmesi olabilir. Her halükarda telefonun yeniden başlatılması problemi ortadan kaldırıyor.
Neyse ki Google sorunun farkında ve hatayı en kısa zamanda düzelteceğini açıkladı. Şimdilik bu sorunla karşılaşanların çift çentik deneyiminden kurtulmak için telefonlarını kapatıp açmaktan başka yapabilecekleri birşey yok.

https://twitter.com/UrAvgConsumer/status/1055215243637460992 Yorum Yaz
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veteriner69 6 ay en beğenilen
Bir telefonda çentikten daha kötüsü 2 çentik. :)
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fastmustaine 6 ay
Bakın Iphone'da 1 tane var bizde 2 tane biz daha iyiyiz (:
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zahidow 6 ay
Google yine farkını ortaya koymuş 🤣
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DH Misafiri 6 ay
İnovasyon budur
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aycibin 6 ay
bunun uygulamasını yaparlar şimdi :) ilk çıktığında iphonex'in çentiğini her telefona uygulayan aptal bir uygulama yapmışlardı
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alp0007 6 ay
Çift hörgüçlü olmuş
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DH Misafiri 6 ay
şu ana gördüğüm en güzel hata olmuş.
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mhrUca 6 ay
Bikere yazilimi duzgun yaptiniz diye herzaman sorunsuz kaliscak diye birsey yok boyle mal olurnsuz
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mhrUca 6 ay
Ee herbok yazilimla olmio google
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crazywinner3 6 ay
Hayatımda gördüğüm en çirkin çentik :(
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teknokaptan 6 ay
Bende pixel 3 var şükür sorun yok
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oguzhan diric 6 ay
Fake haber. Zamanında windows phone cihazlarda cd takın uyarısı veriyor diye böyle fake haberler çıkmışlardı.
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WarSaw 6 ay
google mal edition
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7 etiket daha google pixel 3 xl çentik hatası Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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