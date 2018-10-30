Pixel 3 XL kullanıcıları şokta: Telefonda ikinci çentik oluştu

Akıllı telefonlardaki çentik furyası neredeyse tüm üreticiler tarafından kabul görmeye başlayınca Google da Android işletim sistemine çentik desteği ekledi. Hatta şirketin bu hamlesi Google Pixel 3'ün çentikli ekrana sahip olacağı yönünde söylentilere yol açtı. Beklenen oldu ve Pixel 3 XL çentikli tasarımla geldi ancak cihaz bugünlerde garip olduğu kadar sinir bozucu bir hatayla karşı karşıya.

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Oldukça fazla sayıda Pixel 3 XL kullanıcısı, bir yazılım hatası nedeniyle telefonlarının ekranının yan tarafından ekstra bir çentik oluştuğunu fark etti. Söz konusu hata sadece Pixel 3 XL modelini etkilemiş durumda çünkü Pixel 3'te çentik yok. Dolayısı ile sorun çentiğin gizlenmesi için telefonun köşelerinin görünümünü ayarlayan yazılımla ilgili gibi görünüyor.

Google sorunu çözmeye çalışıyor

Hatanın olası nedenlerinden biri de çentiği simüle etmek için kullanılan geliştirici seçeneklerinin yanlışlıkla tetiklenmesi olabilir. Her halükarda telefonun yeniden başlatılması problemi ortadan kaldırıyor.

Neyse ki Google sorunun farkında ve hatayı en kısa zamanda düzelteceğini açıkladı. Şimdilik bu sorunla karşılaşanların çift çentik deneyiminden kurtulmak için telefonlarını kapatıp açmaktan başka yapabilecekleri birşey yok.

https://twitter.com/UrAvgConsumer/status/1055215243637460992