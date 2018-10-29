Opera tarayıcısına çerez bildirimi engelleme özelliği geldi

Son zamanlarda, internette gezinirken ziyaret ettiğiniz web sitelerinin "çerez kullandığını" bildiren büyük diyalog kutularına rastlamışsınızdır. AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında artık yasal bir gereklilik haline gelen bu çerez bildirimleri bazen can sıkıcı olabiliyor.

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Söz konusu diyalog kutularının ardı ardına karşımıza çıkması dikkatimizi dağıtabildiği gibi okumak istediğimiz içeriğin de üstünü kapatabiliyor. İyi haber şu ki Opera tarayıcısının mobil sürümüne, bu çerez bildirimlerinin görünmesini engelleyecek bir özellik dahil edildi.

Çerez bildirimleri otomatik kabul edilebilecek

Tarayıcı ayrıca kullanıcılara istedikleri takdirde çerez diyaloglarını otomatik olarak kabul etme seçeneği de sunacak. Yapılan testlerde söz konusu özelliğin tüm sitelerde %100 etkili bir şekilde çalışmadığı tespit edildi. Ancak henüz beta aşamasında olduğunu unutmamak lazım. Genel kullanıma sunulana kadar çok daha iyi hale geleceğini umuyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/10/29/opera-browser-beta-can-now-block-annoying-cookie-dialogs/