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Opera tarayıcısına çerez bildirimi engelleme özelliği geldi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında web sitelerinde gösterilmeye başlayan çerez bildirimleri sorun olmaktan çıkıyor. Opera tarayıcısının mobil sürümüne çerez bildirimi engelleme özelliği geldi.
6 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son zamanlarda, internette gezinirken ziyaret ettiğiniz web sitelerinin "çerez kullandığını" bildiren büyük diyalog kutularına rastlamışsınızdır. AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında artık yasal bir gereklilik haline gelen bu çerez bildirimleri bazen can sıkıcı olabiliyor.
Ayrıca Bkz. "LG Pay yakında ABD ve Avrupa'ya gelebilir"
Söz konusu diyalog kutularının ardı ardına karşımıza çıkması dikkatimizi dağıtabildiği gibi okumak istediğimiz içeriğin de üstünü kapatabiliyor. İyi haber şu ki Opera tarayıcısının mobil sürümüne, bu çerez bildirimlerinin görünmesini engelleyecek bir özellik dahil edildi.

Çerez bildirimleri otomatik kabul edilebilecek

Tarayıcı ayrıca kullanıcılara istedikleri takdirde çerez diyaloglarını otomatik olarak kabul etme seçeneği de sunacak. Yapılan testlerde söz konusu özelliğin tüm sitelerde %100 etkili bir şekilde çalışmadığı tespit edildi. Ancak henüz beta aşamasında olduğunu unutmamak lazım. Genel kullanıma sunulana kadar çok daha iyi hale geleceğini umuyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/10/29/opera-browser-beta-can-now-block-annoying-cookie-dialogs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 6 ay
Darısı chrome un başına
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Y-ZiyA 6 ay
Ben VPN özelliği yüzünden ikinci tarayıcı olarak yüklemiştim. Fena değil gibi
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V4LKyR 6 ay
Ben de diyordum bu çerez bildirimleri nereden çıktı... Meğer kanuni bir zorunluluk olduğu için siteler uymak durumunda bırakıldı.
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