Pixel 3 serisi de çentikten nasibini alıyor

2018 yılının en önemli trendlerinden birisi haline gelen çentikli ekran trendine Google da katılıyor. Android P sürümünde çentik için gerekli optimizasyonları yapan firma şimdi telefonlarında yer vermeye hazırlanıyor.

Google Pixel 3 özellikleri

Google Pixel 3 serisine ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel en azından büyük üyede çentik yer alacağını gösteriyor. İnce çerçeveli tasarımı benimseyen Google bununla birlikte biraz daha farklı işler yapmış.

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Pixel 3 modeline bakacak olursak alt ve üst çerçevelerin biraz daha inceltilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yer kaplıyor olmasına rağmen hoparlör olduğu tahmin edilen yuvalardan vazgeçilmemiş. Bunlar daha iyi konumlandırılsa belki çerçeveler biraz daha incelebilirdi.

Pixel 3 XL modelinde ise çentik tasarımı ile çok daha agresif bir görünüm elde edildiğini görüyoruz. Hoparlör olduğu tahmin edilen iki yuva yine burada da yerini koruyor. Pixel 3 XL modelinin ekran-kasa oranının Pixel 3 modeline göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Snapdragon 845 yonga seti, yapay zekâ teknolojileri, 6GB RAM, çift kamera kombinasyonu gibi özelliklere sahip olması beklenen Pixel 3 serisi için muhtemel tanıtım tarihi sonbahar ayları.