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Pixel 3 serisi de çentikten nasibini alıyor

Google’ın sonbahar aylarında piyasaya sürmeye hazırlandığı Pixel 3 akıllı telefon serisinde de çentik trendi başlıyor. Pixel 3 XL modelinde çentik tasarımı ile agresif bir ekran kasa oranı var.
12 ay
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2018 yılının en önemli trendlerinden birisi haline gelen çentikli ekran trendine Google da katılıyor. Android P sürümünde çentik için gerekli optimizasyonları yapan firma şimdi telefonlarında yer vermeye hazırlanıyor.

Google Pixel 3 özellikleri

Google Pixel 3 serisine ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel en azından büyük üyede çentik yer alacağını gösteriyor. İnce çerçeveli tasarımı benimseyen Google bununla birlikte biraz daha farklı işler yapmış.

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Pixel 3 modeline bakacak olursak alt ve üst çerçevelerin biraz daha inceltilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yer kaplıyor olmasına rağmen hoparlör olduğu tahmin edilen yuvalardan vazgeçilmemiş. Bunlar daha iyi konumlandırılsa belki çerçeveler biraz daha incelebilirdi.

Pixel 3 XL modelinde ise çentik tasarımı ile çok daha agresif bir görünüm elde edildiğini görüyoruz. Hoparlör olduğu tahmin edilen iki yuva yine burada da yerini koruyor. Pixel 3 XL modelinin ekran-kasa oranının Pixel 3 modeline göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Snapdragon 845 yonga seti, yapay zekâ teknolojileri, 6GB RAM, çift kamera kombinasyonu gibi özelliklere sahip olması beklenen Pixel 3 serisi için muhtemel tanıtım tarihi sonbahar ayları.

 

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balcis 12 ay en beğenilen
çentik + çene olarak özetleyebiliriz.
apple'da en azından çene yok. Allah bildiği gibi yapsın hepsini.
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ddsmurat 12 ay
Bence bu pixel teller ayfondan daha havali bence ozellikle pixel 2 yi cok begeniyorum
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Jül Sezar 12 ay
Google bile Apple'a özeniyor yuh arkadaş
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WoXeD 11 ay Jül Sezar
[image]https://www.androidcentral.com/sites/androidcentral.com/files/styles/xlarge_wm_brw/public/article_images/2017/08/essential-phone-screen-on-table.jpg?itok=NbtQVOo5[/image]
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QuexSeeL 12 ay
Piyasa komple akıl tutulması yaşıyor arkadaş.
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Curb 12 ay
Virüs gibi yayıldı bu ekran.
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Guest-C192699FC 12 ay
Telefonun alt kısmı boş üstü ? Çentik şart tabi peki niye? Eee apple yaptı telefon sektörünün farzları apple i taklit et apple kötü yaparsa yine taklit et apple bişey yapmazsa sende yapma apple en iyisini bilir yahu siz kapatın gidin o zaman apple tasarımları yollasın siz fabrikada imal edin hayır güzel birşey ortaya konsa amenna ama şu tasarımın elle tutulur bir tarafı yok simetri yok estetik yok...
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Johan Elmander 12 ay
Pixel 3 Pixel 2'nin çıkması gerektiği gibi çıkmış.
Pixel 4'te çentik garanti
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Kerim5100 12 ay
Resme 10 saniye bakınca kusuyorsun :X
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shadowmexo 12 ay
Ben normal Pixel 3'ün tasarımını daha çok beğeneceğim böyle gelirse. İnşallah donanım olarak farkları olmaz.
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Redunay 12 ay
İnsanlar bu tasarımı seviyor galiba başka bir açıklaması yok
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Shoresh 12 ay
Artık tüm modellerden ümidi kesip Mi Mix 2 aldım, bu çentik modası bitene kadar idare eder.
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