Pixel 4 XL için birçok fotoğraf ve video ortaya çıktı

Google’ın Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri için geri sayım başladı. Bunu, sürekli farklı sızıntılarla gündeme gelmesinden anlayabiliriz. Ancak bugün sızıntıların boyutu farklı bir seviyeye ulaştı. Birçok farklı kaynaktan Pixel 4 XL modelinin fotoğrafları paylaşıldı.

Video inceleme bile var

Görünen o ki Pixel 4 XL için hazırlanan test modelleri bazı kişilerin eline geçmiş. Onlar da cihazın her türlü detayını ortaya çıkardılar. Oldukça yüksek çözünürlüklü bu görsellerde cihazın tasarımına ek olarak, çeşitli ekran görüntüleriyle teknik özellikleri de doğrulanmış oldu.

Bahsettiğimiz tüm görsellere haberimizin en altında bulunan galeriden ulaşabilirsiniz. Genel olarak önceki sızıntıların doğrulandığını söyleyebiliriz. Kare lens alanı içerisine yerleştirilmiş çift kamera ve ön tarafta günümüz standartlarına kıyasla kalın bir üst çerçeve temel tasarım detayları. Teknik özelliklerde ise 90 Hz ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM, 3800 mAh batarya gibi detayları yeniden görebiliyoruz.

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Tüm bu fotoğrafların haricinde işi bir adım daha ileri götüren farklı bir kaynak, Pixel 4 XL için video inceleme bile hazırlamış. O incelemeyi ise bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Tabii ki resmi olmasa da gösterilen cihazların çalışır halde görüntülenmesi sızıntının doğru olma ihtimalini oldukça yükseltiyor.

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