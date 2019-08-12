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Pixel 4’ün yeni görseli, çerçeve kalınlığını ortaya çıkardı

Pixel 4’ün yeni bir görseli ortaya çıktı. Uçakta kullanılırken çekilen bu fotoğraf, cihazın çerçeve kalınlığını ortaya çıkardı. Google bu sefer iyi iş çıkarmışa benziyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Pixel 4’ün yeni görseli, çerçeve kalınlığını ortaya çıkardı
Tam Boyutta Gör
Pixel serisi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilse de Google’ın tasarım noktasında pek iyi anılmadığını söyleyebiliriz. Kalın çerçeve ve çentikleri sebebiyle Pixel modelleri, ön yüzlerinden bakıldığında güncel diğer modellere göre geri kalıyor. Ortaya çıkan bazı yeni görseller, Google’ın bu sorunu halletmiş olduğunu bizlere yeniden gösterdi.

Alt ve yan çerçeveler oldukça ince

Haberimizin başından inceleyebileceğiniz görsel, uçakta gizli olarak çekilmiş. Ön yüze ait görsele dikkatli baktığımızda ilk dikkat çeken nokta alt çerçevenin inceliği oluyor. Üst tarafta baktığımızda ise görece kalın bir çerçeve görüyoruz. Ancak önceki modellere göre üst çerçevede bile oldukça iyi bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası Pixel 4 serisi ekran çerçeve oranında büyük bir ilerleme yaşamayı başarmış.

Pixel 4’ün yeni görseli, çerçeve kalınlığını ortaya çıkardı

Hatırlarsanız Pixel 4'ü el hareketlerinizle kontrol edebileceğiniz bir özellik, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak paylaşılmıştı. Bu özellik ve bazı kamera yetenekleri için üst çerçevede birçok sensörün bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tüm bu sensörlere rağmen üst çerçevenin kalınlığının oldukça iddialı olduğunu yeniden söyleyebiliriz.

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Google Pixel 4’ün bugüne kadar ortaya çıkan özellikleri, Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM, 12 MP + 16 MP (telefoto) kamera paketi, Pixel 4 için 5.7 inç, Pixel 4 XL için 6.3 inç 90 Hz ekran vb. şeklinde sıralanabiliyor. Tanıtım tarihi ise Ekim ayı olarak gözüküyor.



https://9to5google.com/2019/08/11/sketchy-pixel-4-bezel-shots/ Yorum Yaz
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