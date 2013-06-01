Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanmış en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Pixelmator, 2.2 sürümüne güncellendi.

Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, yayınlanan 2.2 sürümüyle daha çok içerisinde yer alan şekil seçenekleri üzerine yenilikler getiriyor. Bu doğrultuda bünyesine kullanımı kolay akıllı şekil araçları, paletleri ve efektleri eklenen uygulamaya, ayrıca katmalar üzerinde çalışırken büyük kolaylık sağladığı belirtilen akıllı taşıma aracı, yeni boya seçim aracı ve farklı sonuçlar sağlayan "Kaçak Işık Etkisi" ismi verilen filtre seçeneği gibi yenilikler eklenmiş durumda.

OSX 10.6.8 ve üzeri sistemler ile çalışabilen Pixelmator uygulamasını, Apple Mac Store üzerinden 26,99 TL fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id407963104?mt=12