Piyasalar oldukça kararsız

Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasaları kırmızı ve yeşilin bir karışımını gördü. Piyasa değeri sıralamasında Ripple, bir ara Ethereum'u geride bıraksa da Ethereum, üçüncülük pozisyonunda uzun süre kalmadı ve yerini Ripple'dan geri aldı.

Son 24 saat içinde Bitcoin önce 6,809 $’a yükseldi ve hemen ardından 6,700 $’ın altına düştü. Bu kripto para birimi şu an yaklaşık 6,700 $'dan işlem görüyor.

yaklaşık 2 milyar dolarlık bir farkla sollayarak piyasadaki en büyük ikinci kripto para birimindeki yerini geri kazandı. Söz konusu kripto para birimi, geçtiğimiz 30 gün içindecivarında bir düşüş yaşamıştı fakat son bir haftadacivarında bir yükseliş yaşadı.