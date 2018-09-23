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Piyasalar oldukça kararsız

Son 24 saatte kripto para birimlerinde büyük oranda yükselişler ve düşüşler gözlemlendi. Ethereum yükselerek Ripple'ı geride bıraktı. Bitcoin de düşüşte olan para birimleri arasında.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasaları kırmızı ve yeşilin bir karışımını gördü. Piyasa değeri sıralamasında Ripple, bir ara Ethereum'u geride bıraksa da Ethereum, üçüncülük pozisyonunda uzun süre kalmadı ve yerini Ripple'dan geri aldı.
Son 24 saat içinde Bitcoin önce 6,809 $’a yükseldi ve hemen ardından 6,700 $’ın altına düştü. Bu kripto para birimi şu an yaklaşık 6,700 $'dan işlem görüyor.
Piyasalar oldukça kararsız
 
Ethereum, Ripple’ı yaklaşık 2 milyar dolarlık bir farkla sollayarak piyasadaki en büyük ikinci kripto para birimindeki yerini geri kazandı. Söz konusu kripto para birimi, geçtiğimiz 30 gün içinde %15 civarında bir düşüş yaşamıştı fakat son bir haftada %15 civarında bir yükseliş yaşadı.
Piyasalar oldukça kararsız
 
Ethereum'un aksine, Ripple son 24 saat içinde yaklaşık %8’lik bir düşüş kaydetti. Şu anda yaklaşık 0.55 $’dan işlem gören dijital para birimi geçtğimiz 7 gün içerisinde %102’lik bir büyüme kaydetmişti.
 
Piyasalar oldukça kararsız
 
Geçtiğimiz 48 saat içinde, kripto para piyasalarında neredeyse 20 milyar dolarlık bir büyüme gözlemlendi.
Bitcoin'in pazardaki hakimiyeti de bu hafta önemli bir düşüş yaşadı. Söz konusu dijital para biriminin kripto para pazarındaki hakimiyeti bir hafta önce %55 civarında iken, bugün %52'nin altına düştü.
Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 20 kripto paranın çoğu, son 24 saat içerisinde %5 ile %4 arasında değişen küçük dalgalanmalar gördü.
Kripto para piyasaları son 48 saatte kayda değer bir toparlanma kaydetti. Bitcoin bu hafta 6,229 $ seviyesinden 6.700 $ civarına yükselerek önemli bir çıkış gerçekleştirdi.
Dijital para piyasası hakkında konuşan milyarder yatırımcı Mike Novogratz, Bitcoin'in 2018 yılı sonuna kadar önemli bir artış göstereceğini tahmin ediyor. 8,800 - 10.000 dolar eşiğinin kurumsal yatırımcıların girişim yapmaları için belirleyici zaman olacağını belirten Novogratz, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 8,800 - 10.000 dolara ulaşmasının kesin olduğunu iddia etti.

https://cointelegraph.com/news/crypto-markets-see-mixed-signals-ethereum-beats-ripple-by-market-cap Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 8 ay en beğenilen
tokenlardan ve miningle çalışan bütün coinlerden uzak durun, kısa vadeli girmeyin, trade yapmak için fiyat takip etmeyin, sosyal medya'yı ciddiye almayın, ve bütün birikiminizi kendi şahsi cüzdanınızda tutun
tokenlardan ve miningle çalışan bütün coinlerden uzak durun, kısa vadeli girmeyin, trade yapmak için fiyat takip etmeyin, sosyal medya'yı ciddiye almayın, ve bü...
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alemburda34 8 ay
Herkes kısa vadede oynuyor çünkü herkes artık eskisi gibi çok büyük sıçrayışların olmadığı biliyor. o nedenle işlem hacmi çok hızlı yükselip bir o kadar hızlı düşüyor.
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dere.beyi 8 ay
bu ay sonu abd coinleri çöküşe alacak yaptırım kararları alacak o yüzden bu ay sonuna doğru daha da düşecek bozdurun beklemede kalın
yüksekten aldıysanız ellemeyin ama yeni aldıysanız pek bi zararınız yoksa bozdurun ay sonundan "SONRA" paranızı katlarsınız
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IhtiyarDelikanli 8 ay en beğenilen
tokenlardan ve miningle çalışan bütün coinlerden uzak durun, kısa vadeli girmeyin, trade yapmak için fiyat takip etmeyin, sosyal medya'yı ciddiye almayın, ve bütün birikiminizi kendi şahsi cüzdanınızda tutun
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