Piyasalar oldukça kararsız

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasaları kırmızı ve yeşilin bir karışımını gördü. Piyasa değeri sıralamasında Ripple, bir ara Ethereum'u geride bıraksa da Ethereum, üçüncülük pozisyonunda uzun süre kalmadı ve yerini Ripple'dan geri aldı.
Son 24 saat içinde Bitcoin önce 6,809 $’a yükseldi ve hemen ardından 6,700 $’ın altına düştü. Bu kripto para birimi şu an yaklaşık 6,700 $'dan işlem görüyor.
Ethereum'un aksine, Ripple son 24 saat içinde yaklaşık %8’lik bir düşüş kaydetti. Şu anda yaklaşık 0.55 $’dan işlem gören dijital para birimi geçtğimiz 7 gün içerisinde %102’lik bir büyüme kaydetmişti.
Geçtiğimiz 48 saat içinde, kripto para piyasalarında neredeyse 20 milyar dolarlık bir büyüme gözlemlendi.
Bitcoin'in pazardaki hakimiyeti de bu hafta önemli bir düşüş yaşadı. Söz konusu dijital para biriminin kripto para pazarındaki hakimiyeti bir hafta önce %55 civarında iken, bugün %52'nin altına düştü.
Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 20 kripto paranın çoğu, son 24 saat içerisinde %5 ile %4 arasında değişen küçük dalgalanmalar gördü.
Kripto para piyasaları son 48 saatte kayda değer bir toparlanma kaydetti. Bitcoin bu hafta 6,229 $ seviyesinden 6.700 $ civarına yükselerek önemli bir çıkış gerçekleştirdi.
Dijital para piyasası hakkında konuşan milyarder yatırımcı Mike Novogratz, Bitcoin'in 2018 yılı sonuna kadar önemli bir artış göstereceğini tahmin ediyor. 8,800 - 10.000 dolar eşiğinin kurumsal yatırımcıların girişim yapmaları için belirleyici zaman olacağını belirten Novogratz, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 8,800 - 10.000 dolara ulaşmasının kesin olduğunu iddia etti.
https://cointelegraph.com/news/crypto-markets-see-mixed-signals-ethereum-beats-ripple-by-market-cap Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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