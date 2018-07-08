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Piyasalar yükselişe geçti, Bitcoin 6.800 doların üzerinde

Uzun zamandır düşüşte olan kripto para piyasası, yükselişe geçti. Piyasanın başını çeken Bitcoin, bugün itibariyle 6.800 doların üzerinde seyretmeye başladı. Diğer kripto para birimleri de yükselişte.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Uzun zamandır düşüşte olan dijital para piyasası, bugün ılımlı bir sıçrayış gerçekleştirdi. Kısa süre önce 6 bin doların altına düşmüş olan Bitcoin dahil birçok önemli kripto para birimi yükselişe geçti.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; piyasa hacmi en yüksek 5 dijital para biriminin son 24 saatteki değişimi şu şekilde:
  • Bitcoin +%3,42
  • Ethereum +%5
  • XRP +%5,11
  • Bitcoin Cash +%6,8
  • EOS +%5,67
  Ayrıca Bkz. "Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi"
Kripto para birimlerinin fiyatlarında yaşanan bu yükseliş birçok yatırımcıyı umutlandı. Son iki aydan bu yana yaşanan düşüşler, "Dijital para piyasası balondu ve patladı." tarzı yorumları beraberinde getirmişti. Yapılan yorumların ardından da kripto para piyasasında yatırımı bulunanların bazıları zarardayken yatırımını çekmiş ve yeni limanlar aramaya başlamıştı. 
Piyasadaki düşüşlerin yoğun olduğu dönemde Mcafee gibi kripto para birimlerine güvenen isimler, bu piyasanın arkasında durmuş ve gelen kötü yorumlara rağmen dijital paralara olan güvenlerini her fırsatta dile getirmişlerdi. 
Kripto para piyasasının popülerliğine en çok katkıda bulunan ve piyasa hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz ay 5,900 dolar seviyelerini görmüştü. Söz konusu para birimi bugün 6,800 doların üzerinde çıkarak yatırımcıları heyecanlandırdı.
Ani yükselişler ve düşüşler kripto paraların doğal hareketleri haline gelmiş vaziyette. Şimdiki yükselişler istikrarlı şekilde devam ederse söz konusu piyasa tekrar yatırımların göz bebeği olabilir. Özellikle hala bu piyasanın içerisinde olan ve yatırımlarını tüm düşüşlere rağmen geri çekmeyen yatırımcılar için oluşan bu ani yükseliş büyük bir anlam ifade ediyor.  

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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DownClock01 10 ay en beğenilen
Oyuncular p.ku yedi yine. Ekran kartları fiyatları Everest Dağına çıkar artık...
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DownClock01 10 ay en beğenilen
Oyuncular p.ku yedi yine. Ekran kartları fiyatları Everest Dağına çıkar artık...
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Afyonteam 10 ay
MÇ anlaşılan yüklü yatırım yapmış
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denizbay1 10 ay
Yeni silkeleme operasyonumuza hoş geldiniz. Neden tekrar olmasın dedik ;)
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BumberShoot 10 ay denizbay1
Kazanan tarafta olmaya bakın aç gözlü olmayın yeter
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