Piyasaya sürülen 500 milyonun üstünde Tether, kripto para piyasasını etkilemedi

Yükseliş beklentisi gerçekleşmedi
Tabi hem bu konunun kripto para topluluklarında iyice dillendirilmesi hem de araştırma sonucu artık ''Piyasaya Tether sürüldüğünde Bitcoin'in değeri artacak.'' algısının ortaya çıkmasına neden oldu. Buna karşılık ağustos ayı, bu beklentileri karşılayamadı. Omniexplorer verilerine göre bu ay 500 milyonun üstünde Tether piyasaya sürüldü lakin piyasa yükseliş trendine girmek yerine düşüşe devam ederek araştırma sonuçlarına ve beklentilere zıt bir davranış sergiledi.
Geçtiğimiz ayın sonunda 8000 dolar değerinin üstüne çıkmayı başaran Bitcoin, ağustos ayı içinde yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek şu an 6700 dolar değerine gerilemiş durumda. Aynı süre zarfında Ether ve Bitcoin Cash yüzde 30 civarında değer kaybederken Tether'in piyasaya sürülmesiyle birlikte en çok değer kazanan kripto para birimlerinden olduğu belirtilen Neo ise yüzde 44 değer kaybetti.
https://cointelegraph.com/news/bloomberg-more-than-500-mln-tether-issued-in-august-is-not-impacting-crypto-markets Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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bunun fiyatı dolar kuru ne ise o oluyor yani hep 1 dolar
borsanızdan parayı bankaya at ordan dolara çevir sonra geri al uğraşmıyosunuz
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coin aldınız mesela düşmeye başladı o sırada dolar yükseliyor o anda dolar alıyosunuz(tether) dolar kuruyla aynı oranda yükseliyor zararınızı çıkarıyorsunuz
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kafasını kullanana coin borsası süper kazanç sağlar