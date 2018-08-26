Piyasaya sürülen 500 milyonun üstünde Tether, kripto para piyasasını etkilemedi

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Tether hareketleri ile Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışı incelenmişti. Araştırma sonucuna göre Bitcoin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yükselişlerin yarısı Tether'e dayandırılırken Ether, Neo, Litecoin ve Zcash gibi diğer birimlerde bu oranın yüzde 64'lere ulaşmıştı. Teksas Üniversitesi'nin haziran ayında yayınladığı makale kripto para dünyasında uzun bir süredir konuşulan önemli bir iddiayı ispat etmişti. Profesör John M. Griffin ve yüksek lisans öğrencisi Amin Shams tarafından 200 GB'nin üzerinde verinin taranmasıyla gerçekleştirilen araştırmada, Tether(USDT)'in piyasaya sürülmesinin ardındanincelenmişti. Araştırma sonucuna göre Bitcoin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğiEther, Neo, Litecoin ve Zcash gibi diğer birimlerde bu oranın yüzde 64'lere ulaşmıştı.





Yükseliş beklentisi gerçekleşmedi

Tabi hem bu konunun kripto para topluluklarında iyice dillendirilmesi hem de araştırma sonucu artık ''Piyasaya Tether sürüldüğünde Bitcoin'in değeri artacak.'' algısının ortaya çıkmasına neden oldu. Buna karşılık ağustos ayı, bu beklentileri karşılayamadı. Omniexplorer verilerine göre bu ay 500 milyonun üstünde Tether piyasaya sürüldü lakin piyasa yükseliş trendine girmek yerine düşüşe devam ederek araştırma sonuçlarına ve beklentilere zıt bir davranış sergiledi.





Geçtiğimiz ayın sonunda 8000 dolar değerinin üstüne çıkmayı başaran Bitcoin, ağustos ayı içinde yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek şu an 6700 dolar değerine gerilemiş durumda. Aynı süre zarfında Ether ve Bitcoin Cash yüzde 30 civarında değer kaybederken Tether'in piyasaya sürülmesiyle birlikte en çok değer kazanan kripto para birimlerinden olduğu belirtilen Neo ise yüzde 44 değer kaybetti.

https://cointelegraph.com/news/bloomberg-more-than-500-mln-tether-issued-in-august-is-not-impacting-crypto-markets