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Piyasaya sürülen 500 milyonun üstünde Tether, kripto para piyasasını etkilemedi

Ağustos ayı içinde 500 milyondan fazla Tether(USDT) piyasaya sürüldü ancak bu kez araştırma sonuçlarının aksine kripto para piyasası bu durumdan etkilenmedi.
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Piyasaya sürülen 500 milyonun üstünde Tether, kripto para piyasasını etkilemedi
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Teksas Üniversitesi'nin haziran ayında yayınladığı makale kripto para dünyasında uzun bir süredir konuşulan önemli bir iddiayı ispat etmişti. Profesör John M. Griffin ve yüksek lisans öğrencisi Amin Shams tarafından 200 GB'nin üzerinde verinin taranmasıyla gerçekleştirilen araştırmada, Tether(USDT)'in piyasaya sürülmesinin ardından Tether hareketleri ile Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışı incelenmişti. Araştırma sonucuna göre Bitcoin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yükselişlerin yarısı Tether'e dayandırılırken Ether, Neo, Litecoin ve Zcash gibi diğer birimlerde bu oranın yüzde 64'lere ulaşmıştı.


Yükseliş beklentisi gerçekleşmedi 

Tabi hem bu konunun kripto para topluluklarında iyice dillendirilmesi hem de araştırma sonucu artık ''Piyasaya Tether sürüldüğünde Bitcoin'in değeri artacak.'' algısının ortaya çıkmasına neden oldu. Buna karşılık ağustos ayı, bu beklentileri karşılayamadı. Omniexplorer verilerine göre bu ay 500 milyonun üstünde Tether piyasaya sürüldü lakin piyasa yükseliş trendine girmek yerine düşüşe devam ederek araştırma sonuçlarına ve beklentilere zıt bir davranış sergiledi.


Geçtiğimiz ayın sonunda 8000 dolar değerinin üstüne çıkmayı başaran Bitcoin, ağustos ayı içinde yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek şu an 6700 dolar değerine gerilemiş durumda. Aynı süre zarfında Ether ve Bitcoin Cash yüzde 30 civarında değer kaybederken Tether'in piyasaya sürülmesiyle birlikte en çok değer kazanan kripto para birimlerinden olduğu belirtilen Neo ise yüzde 44 değer kaybetti. 


https://cointelegraph.com/news/bloomberg-more-than-500-mln-tether-issued-in-august-is-not-impacting-crypto-markets Yorum Yaz
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Tommy Shelby 9 ay
Şakkadanak sürmemişlerdir
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dere.beyi 9 ay
ama bu süper bişey
*****
bunun fiyatı dolar kuru ne ise o oluyor yani hep 1 dolar
borsanızdan parayı bankaya at ordan dolara çevir sonra geri al uğraşmıyosunuz
*****
coin aldınız mesela düşmeye başladı o sırada dolar yükseliyor o anda dolar alıyosunuz(tether) dolar kuruyla aynı oranda yükseliyor zararınızı çıkarıyorsunuz
*****
kafasını kullanana coin borsası süper kazanç sağlar
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considerable 9 ay
Kod yaz fiyatınıda yarım trilyon dolar koy. Ekip tut onu bunu yedir açıklama yaptır. Kerizlerin parasını al. İşinize gücünüze bakın, kendinizi geliştirin, siz donanımlı olursanız para zaten sizi bulur
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tanerss 9 ay
Tether'in tamamen sahte para olduğunu bilmeyen kalmadı da o yüzden....
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