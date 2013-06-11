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PlayStation 4 resmen ortaya çıktı

5 yıl
2,3b
1
119
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation 4 resmen ortaya çıktı
Şubat ayı sonlarında resmi olarak tanıtılmasına karşın herhangi bir görsel paylaşılmayan ve heyecanlı bekleyişi E3 fuarına erteleyen PlayStation 4, sonunda resmi olarak kendisini gösterdi.

PlayStation 4'ün siyah bir tasarım anlayışını benimsediği görülüyor. Cihazın tasarımı sanki iki parçalı bir ürün varmış havası uyandırıyor. Parçanın iki kısmı da farklı siyah tonlarına sahip. Sağ kısımda Sony ve PS logoları göze çarpıyor. İki kısmın orasında kalan bölgede ve arka kısımda ise bağlantı girişleri yer alıyor. Cihazın PS3 tasarımına benzediği görülüyor. Konsolun boyutları 275 x 53 x 305mm şeklinde.

Konsolda 8 Jaguar çekirdeğine sahip AMD işlemci ve ve 1.84TFLOPS işlem gücüne sahip yeni nesil Radeon grafik birimi yer alacağı açıklanmıştı. 8GB GDDR5 bellek, 2 USB 3.0 girişi, HDMI ve optik çıkış, 1 AUX girişi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihaz kutu içerisinden 500GB HDD ile çıkacak.

Pek çok perakende zinciri PlayStation 4 için ön sipariş almaya başladı. 31 Aralık itibariyle dağıtılacak olan konsolun fiyatı 399$/399 Avro/349 Pound olarak belirlenmiş.

Kutu içeriğinde bir adet DualShoch 4 kontrolcüsü yer alıyor. 210gr ağırlığındaki aksesuarda 1000mAh batarya ve bir mono hoparlör bulunuyor. Eye adlı kamera modülü ise kutuya dahil değil ve 50$ fiyatla satışa sunulacak.
PlayStation 4 resmen ortaya çıktı


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loneliness61 5 yıl en beğenilen
Haberi hiç yayınlamayacaksınız sandım bir an !
Türkiye saati ile gece 4'de tanıtılan bir cihaz saat kaç oldu ancak haber olarak sitede yer bulabildi...
Bir çok etkinliği canlı olarak başlık altında veriyorsunuz.. merak ediyorum gece 4'de tanıtılan, bir çok kişinin beklediği PS4'ün haber olması bile neden bu saate kalıyor ve ben bu haber çok sevdiğim Donanımhaber'den değil de abudik gubudik başka sitelerden takip ediyorum...
Unutmadan bir çok site en azından tanıtım anına ait video koyup bir çok fotoğraf paylaşmışken neden sadece 2 görsel ?
Yapma DH yapma !
Haberi hiç yayınlamayacaksınız sandım bir an !Türkiye saati ile gece 4'de tanıtılan bir cihaz saat kaç oldu ancak haber olarak sitede yer bulabildi...
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gunofpower 5 yıl
elemanın biri şöyle bişey yazmış hoşuma gitti paylaşayım dedim
- Alo 155
- 155 buyrun
- büyük olay var, PS4 sert vurdu XboxOne ağır yaralandı,
- anlaşıldı ambulans gönderiyoruz (WiiU, WiiU, WiiU, WiiU)
elemanın biri şöyle bişey yazmış hoşuma gitti paylaşayım dedim- Alo 155- 155 buyrun- büyük olay var, PS4 sert vurdu XboxOne ağır yaralandı,...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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EXCELSIOR 5 yıl
* Daha güçlü donanım
* Daha çok exclusive, daha kaliteli exclusive
* Türkçe oyun, türk oyunculara tam destek ve TR garanti ağı
* PSVita ile cross-platform
* 2. el oyuna destek
* Offline oynayabilme imkanı
* Bölge kısıtlamasının olmaması
* Ekstra bir cihazın sürekli aktif olma zorunluluğunun olmaması(Kinect)
* Daha şık ve daha küçük tasarım
* Bağımsız yapımlara tam destek
* Cloud ile belirli Ps3 oyunlarını oynayabilme
* Psn plus gibi ucuz ve mükemmel bir servisle bedava ve ekstra içerikler
* Yüksek hassasiyetli analoglar ve dokunmatik ekrana sahip joystick
* Değiştirilebilir HDD
* Tüm bu artılarına rağmen rakibinden 100 dolar/euro daha ucuz olması
* Daha güçlü donanım* Daha çok exclusive, daha kaliteli exclusive* Türkçe oyun, türk oyunculara tam destek ve TR garanti ağı* PSVita ile cross-plat...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah abartı bi fiyattan cıkmaz
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butze 5 yıl
2 tane üst üste gibi duruyor ama sonuçta içeriğe bakıcaksın
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Virtual Reality 5 yıl
2 gün önce Teknoseyir den Levent Pekcan' a yazdıklarımı aynen yapıştırıyorum.

Levent bey kendisi diyor, Playstation 4 daha iyi olmuş, Sony daha iyi şov yaptı, vs. ama ben Xbox One alacağım diyor. Sebep, Halo ve Forza

İyide Playstation da da Killzone ve Gran Turismo var. Hatta daha niceleri var. İki oyunla sınırlı değilsiniz.

Demedi demeyin Levent bey, bu Microsoft oyun anlamında konsolcuyu yarı yolda bırakır. İlk 3 sene Sony ile kafa kafaya oyunlar çıkarır ondan sonra pat diye keser, sonra Sony ardı ardına bir birinden kaliteli oyunlarla arayı açar gider. Bu nesilde böyle oldu, Playstation 3 sahipleri hala deli gibi bir birinden kaliteli oyunlar oynuyor ve bu oyunlarda 3-4 sene daha çıkacak,

Xbox da ise 2-3 senedir çıt yok, Forza bile ıkına ıkına geldi.

Kendinizi yakmayın Levent bey, bir konsol sadece Halo ve Forza dan ibaret olmamalı, daha bunun Türkçe dil desteği olayı var. Artık Sony' nin tüm oyunları Türkçe olarak çıkıyor. Bazıları dublajlı bazıları alt yazılı ama Türkçe, neticede hikayeyi anlıyorsunuz ve menüleri Türkçe, vs.

Sırf bu Türkçe destek ve bol oyun yüzünden, oyuncuyu 3 sene sonra yarı yolda bırakmaması yüzünden yine Playstation 4 alınır.

-Sony de ikinci el oyunda haraç alınmaması,
-24 saatte bir online check yapılmaya gerek duyulmaması,
-Sony' e ait oyunlarda ve diğer bir çok oyunda bölge kilidin olmaması
-Kinect gibi özel hayatınızı izleyen bir aparatın cihazın çalışması için mecburen takılı olacak olmaması,
-PSN plus üyelerine parasını fazlasıyla amorti edecek bir birinden güzel hit oyunların bedavaya verilmesi
-Sony' nin müzik servisinin çok iyi ve kapsamlı olması
-Yeni dualshock 4 ün muhteşem özelliklere sahip olması,
-Yeni dualshock 4 ün üzerindeki dahili mikrofon ve kulaklık çıkışı sayesinde, ayriyeten bir kablosuz headsete para verme gibi bir durumunuzun olmaması
-Playstation 4 donanımının Xbox One dan çok daha güçlü olması ve bu farkın 3 sene sonra ciddi anlamda fark edilecek olması
-Kasasının günümüze yakışır çok modern bir tasarıma sahip olması
-Ve en önemlisi, tüm bunlara rağmen fiyatının Xbox One dan daha ucuz olması

Tüm bunları değerlendirip, Xbox One mı Playstation 4 mü almalıyım tekrar karar verin derim. Para kolay kazanılmıyor, ekonomi her şey, daha ucuza çok daha iyisini almak ve PSN Plus sayesinde bir sürü bedava hit oyun oynamak ve Türkçe destek varken neden daha pahalıya Xbox One alayım. NEDEN

NEDEN LEVENT BEY NEDEN

Benim ömrüm konsollarla, atari salonlarıyla, bilgisayar oyunlarıyla geçti.

Ben en mantıklı kararın en ekonomik kararın Playstation 4 olduğunu düşünüyorum.
3 sene sonra oyun bakımından oyuncuyu yarı yolda bırakmaz Sony

Plastation 4' ün üç boyutlu görseleri, bence çok modern duruyor.

i.imgur.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
kes sesini rezil elmacı. senin o elmanı soyarım çatur çutur yerim artımığıda yeni Apple logosu olur rezil elmacı seni gidi...
Hayatında KONSOL görmemiş fakirler yorum yazmasın şuraya.
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evetbenim 5 yıl
samimi olarak söylüyorum 5 para etmez
malzeme kalitesi yerlerde
3 gündür oynuyorum şuan analogların baş kısımları pütür pütür soyulmaya başladı
touchpad alanı kaygan değil kullanımı zor
makina aşırı ses çıkartıyor eski pslere göre
açılış süresi eski pslere göre çok uzun
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Boldrex 5 yıl
DantevsVergil
Cemallica
emrecanyaUSA=399$EU =399€GBR=399£TUR=399TL :D :D bu günleri görür müyüz acaba,yine yurtdışı cihazlara kaldık.
İyide 1dolar yada 1euro 1TL ye eşit değilki
Zaten dolar fiyati ürünlerin vergisiz fiyati her zaman. Amerikanin her Eyaletinde vergi miktari ayni degil, o yüzden hep vergisiz fiyati yazilir.Yani 399 Dollar + Vergi = ps4ün Amerika fiyati

Haklısın bizim Türkiye'de vergi cehennemi olduğuna göre...
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DantevsVergil 5 yıl
Cemallica
emrecanyaUSA=399$EU =399€GBR=399£TUR=399TL :D :D bu günleri görür müyüz acaba,yine yurtdışı cihazlara kaldık.
İyide 1dolar yada 1euro 1TL ye eşit değilki

Zaten dolar fiyati ürünlerin vergisiz fiyati her zaman. Amerika'nin her Eyaletinde vergi miktari ayni degil, o yüzden hep vergisiz fiyati yazilir.
Yani 399 Dollar + Vergi = ps4'ün Amerika fiyati
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DantevsVergil 5 yıl
mert_reis
CDyi nereye sokacağız ?? :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sony yazan tarafta ilk ps3'te oldugu gibi giris var. Resimde gayet normal görünüyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony basarrr... Çöp Boxxxxx biter...
Ezik Elmacılarla, Pis Leğenciler, kaldınızmı S O N Y babanızın kıllı kucağına ? Ne oldu fangirller telefon sektöründe bik bik bik ötüyordunuz, iş konsola kalınca niye sustunuz....
;)
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yc#1 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony basarrr... Çöp Boxxxxx biter...



Ezik Elmacılarla, Pis Leğenciler, kaldınızmı S O N Y babanızın kıllı kucağına ? Ne oldu fangirller telefon sektöründe bik bik bik ötüyordunuz, iş konsola kalınca niye sustunuz....



;)

Okulların tatil olmasını işte bu yüzden istemiyorum.
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Boldrex 5 yıl
Cemallica
keremtuncer
Cemallica
emrecanyaUSA=399$EU =399€GBR=399£TUR=399TL :D :D bu günleri görür müyüz acaba,yine yurtdışı cihazlara kaldık.
İyide 1dolar yada 1euro 1TL ye eşit değilki
Dolar Euroya eşit mi sence?
hiç biri eşit değil demek istedim zaten

£349 in the UK, 399 euros across Europe
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