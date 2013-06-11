PlayStation 4 resmen ortaya çıktı

Şubat ayı sonlarında resmi olarak tanıtılmasına karşın herhangi bir görsel paylaşılmayan ve heyecanlı bekleyişi E3 fuarına erteleyen PlayStation 4, sonunda resmi olarak kendisini gösterdi.





PlayStation 4'ün siyah bir tasarım anlayışını benimsediği görülüyor. Cihazın tasarımı sanki iki parçalı bir ürün varmış havası uyandırıyor. Parçanın iki kısmı da farklı siyah tonlarına sahip. Sağ kısımda Sony ve PS logoları göze çarpıyor. İki kısmın orasında kalan bölgede ve arka kısımda ise bağlantı girişleri yer alıyor. Cihazın PS3 tasarımına benzediği görülüyor. Konsolun boyutları 275 x 53 x 305mm şeklinde.





Konsolda 8 Jaguar çekirdeğine sahip AMD işlemci ve ve 1.84TFLOPS işlem gücüne sahip yeni nesil Radeon grafik birimi yer alacağı açıklanmıştı. 8GB GDDR5 bellek, 2 USB 3.0 girişi, HDMI ve optik çıkış, 1 AUX girişi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihaz kutu içerisinden 500GB HDD ile çıkacak.





Pek çok perakende zinciri PlayStation 4 için ön sipariş almaya başladı. 31 Aralık itibariyle dağıtılacak olan konsolun fiyatı 399$/399 Avro/349 Pound olarak belirlenmiş.





Kutu içeriğinde bir adet DualShoch 4 kontrolcüsü yer alıyor. 210gr ağırlığındaki aksesuarda 1000mAh batarya ve bir mono hoparlör bulunuyor. Eye adlı kamera modülü ise kutuya dahil değil ve 50$ fiyatla satışa sunulacak.



