PlayStation 4 satışları 30 milyonu geçti

Haber Editörü
Donanımsal gücü sayesinde Microsoft Xbox One'a üstünlük kurmayı başaran Sony PlayStation 4, gelen son verilere göre önemli satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Mart ayında 20 milyon ünite PlayStation 4 satan Sony, sonuna yaklaştığımız Kasım ayı itibariyle ise toplam PlayStation 4 satış rakamını 30.2 milyon üniteye çıkartmayı başarmış durumda. Bu satış miktarını 124 farklı ülkeden sağlayan teknoloji devi, düz bir hesap yapıldığı zaman her ay ortalama 1.25 milyon ünite satış yaptı.
Ekim ayının en çok satan oyun konsolu olarak Xbox One'ı gösteren Microsoft ise tam olarak kaç konsol sattığı ve gelinen durum hakkında bilgiler vermiyor. Sonuç olarak PlayStation 4 arama açmaya büyük bir hızla devam edecek gibi görünüyor.
http://www.engadget.com/2015/11/25/sony-ps4-sales-30-million/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yapma şimdi xbox önde olsa çok önemli haber derdin.
yine entegrasyon ile iglili olarak, xbox ve windows full entegre olursa bu xbox olmayan bir pc'nin xbox'a dönüştürülebilmeside gündeme gelebilir. harici bir konsol alıp üzerinden oyun oynamanın xbox kullanıcısı için bir anlamı kalmayabilir. bunlar düşünceler tabi. gönlüm her zaman ps'ten yana.
ah o ilk ps one'ımı aldığım günkü heyecan varya. micro genious'tan ps one'a geçişimiz... ps one'nın daha ilk ekran görüntüsünün tadı... ne güzel günlerdi o günler. 20 sene geçti üstünden hala taze. [image]
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Sadece su plus uyeligi ve berbat psn hatalari icin bile xbox alinir.