PlayStation 4 satışları 30 milyonu geçti

Donanımsal gücü sayesinde Microsoft Xbox One'a üstünlük kurmayı başaran Sony PlayStation 4, gelen son verilere göre önemli satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Mart ayında 20 milyon ünite PlayStation 4 satan Sony, sonuna yaklaştığımız Kasım ayı itibariyle ise toplam PlayStation 4 satış rakamını 30.2 milyon üniteye çıkartmayı başarmış durumda. Bu satış miktarını 124 farklı ülkeden sağlayan teknoloji devi, düz bir hesap yapıldığı zaman her ay ortalama 1.25 milyon ünite satış yaptı.

Ekim ayının en çok satan oyun konsolu olarak Xbox One'ı gösteren Microsoft ise tam olarak kaç konsol sattığı ve gelinen durum hakkında bilgiler vermiyor. Sonuç olarak PlayStation 4 arama açmaya büyük bir hızla devam edecek gibi görünüyor.

http://www.engadget.com/2015/11/25/sony-ps4-sales-30-million/?ncid=txtlnkusaolp00000595