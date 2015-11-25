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PlayStation 4 satışları 30 milyonu geçti

Birçok otorite tarafından yeni nesil oyun konsolu yarışını kazanan efsanevi PlayStation ailesinin son üyesi Sony PlayStation 4, satış rakamlarıyla yüz güldürüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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PlayStation 4 satışları 30 milyonu geçti

Donanımsal gücü sayesinde Microsoft Xbox One'a üstünlük kurmayı başaran Sony PlayStation 4, gelen son verilere göre önemli satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Mart ayında 20 milyon ünite PlayStation 4 satan Sony, sonuna yaklaştığımız Kasım ayı itibariyle ise toplam PlayStation 4 satış rakamını 30.2 milyon üniteye çıkartmayı başarmış durumda. Bu satış miktarını 124 farklı ülkeden sağlayan teknoloji devi, düz bir hesap yapıldığı zaman her ay ortalama 1.25 milyon ünite satış yaptı.
Ekim ayının en çok satan oyun konsolu olarak Xbox One'ı gösteren Microsoft ise tam olarak kaç konsol sattığı ve gelinen durum hakkında bilgiler vermiyor. Sonuç olarak  PlayStation 4 arama açmaya büyük bir hızla devam edecek gibi görünüyor.

http://www.engadget.com/2015/11/25/sony-ps4-sales-30-million/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 4 yıl
Xbox one kaç satmış haberi yapmıyorsunuz ya da ben denk gelmedim
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AMERICAN 4 yıl
Amaan ne kaddar önemli bir Haber!
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Persona_Non_Grata 4 yıl AMERICAN
Jim Gordon
Amaan ne kaddar önemli bir Haber!

yapma şimdi xbox önde olsa çok önemli haber derdin.
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aozgec 4 yıl
Microsoft denince akla oyun gelmez. windows gelir. ama sony denince akla oyun gelir. microsoft çok fazla platformu entegre etmek zorunda. bu da onlara esneklik konusunda engel oluşturuyor. ancak sony için böyle bir durum geçerli değil. bunun yanında microsoftun odaklanması gereken çok fazla birim var. yine sony epey daraldığı için oyun sektörüne daha çok odaklanabiliyor. vs vs.

yine entegrasyon ile iglili olarak, xbox ve windows full entegre olursa bu xbox olmayan bir pc'nin xbox'a dönüştürülebilmeside gündeme gelebilir. harici bir konsol alıp üzerinden oyun oynamanın xbox kullanıcısı için bir anlamı kalmayabilir. bunlar düşünceler tabi. gönlüm her zaman ps'ten yana.

ah o ilk ps one'ımı aldığım günkü heyecan varya. micro genious'tan ps one'a geçişimiz... ps one'nın daha ilk ekran görüntüsünün tadı... ne güzel günlerdi o günler. 20 sene geçti üstünden hala taze. [image]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

[/image]
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aycibin 4 yıl
TL cinsinden para kazananlar için pahalı gelse de tüm dünyada uygun şartlarda erişilen bir konsol.stabil ve güçlü.ben ps3'le yoluma devam ediyorum.online oynamaya para vermeyi doğru bulmuyorum.online oynamayacaksam orjinal oyun da almiyim o zaman diyor insan.
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acmtncy 4 yıl
PS4'ün Xone'dan daha üstün olduğu bir gerçek. Fark daha da açılacaktır. Umalım da microsoft'tan adam gibi bir atak gelsin de sony gevşemesin.
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Patren 4 yıl
rakamlar iyi inşallah ps 4 plus çıkartmazlar vr için
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maximus8282 4 yıl Patren
PS VR için ekstra bir kutu gelecek Google'a PS VR Box yazınca çıkan kutu. İlerleyen zamanlarda bu kutuyu PS4'ün içine entegre edip PS4 diye satarlar olan bizim gibi ilk alanlara olur.
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Amore 4 yıl
WOW'u oynatamadığı sürece isterse PS10 olsun; ihtiyacım olmaz.
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Roark 4 yıl
playstation sektörün en bilinenidir. bu saatten sonra kimse ps bırakıp xbox macerasına atılmaz teknoloji meraklısı geekler haricinde. kimse hayal kurmasın.
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maximus8282 4 yıl
Ben aldığıma pişmanım, çağın gerisindeki konsola, oyunlara, aksesuarlara diğer ülkelere göre tonla para veriyoruz. (Bluetooth kulaklıkta illa kendi kulaklğını almak zorunda bırakıyor adam gibi destek sağlamıyor, son zamanlarda birkaç farklı marka kulaklık çıktı onlarda optik girişle vs destek verebiliyor ancak.) Buna rağmen konsolun ve oyunun içinde var olan multiplayer özelliği için bizden para istiyor. Bu haksızlık. Aylık verdiği oyunlardan psn hizmetine kadar kaliteli bir hizmette yok ortada. PS foruma bakarsanız ne yönetici var nede başka birşey (kullanıcılar kendi arasında sorunlarını halletmeye çalışıyor), sebepsiz yere ban yiyen insan dolu forum, yıllardır kredi kartı sorunu bile çözülmemiş, yanlışlıkla oyunu alsak bile iadesi yok tam rezalet bir hizmet. İnsan işin içine girince anlıyor. Microsoft Xbox One'a Xbox 360 desteği verince bunlarda utanmadan PS2 desteği veriyorlar PS3 oyunları mimari farkı yüzünden desteklenmiyor diyorlar ama remestered olarak 200 TL'ye dayamasını iyi biliyorlar. Daha söylencek çok şey varda...
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wustti 4 yıl
xbox türkçe oyun yapsa şu an düşünmeden alırdım.
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DH Misafiri 4 yıl
yav güzel gitse ne olacak xbox microsoftun yazılım gücüyle gücüne güç kattı geriye uyumluluk,dx12,her ay gold üyelere 4-5 full oyun hemde kalite oyunlar,ea access,sessiz çalışan konsol,iyi controller,win10 entegrasyonu hızlı arayüz...vs...bu saatten sonra ps4 alınmaz
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Guest-C302EA147 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yav güzel gitse ne olacak xbox microsoftun yazılım gücüyle gücüne güç kattı geriye uyumluluk,dx12,her ay gold üyelere 4-5 full oyun hemde kalite oyunlar,ea access,sessiz çalışan konsol,iyi controller,win10 entegrasyonu hızlı arayüz...vs...bu saatten sonra ps4 alınmaz

Sadece su plus uyeligi ve berbat psn hatalari icin bile xbox alinir.
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DH Misafiri 4 yıl
Xbone kırılsın o zaman satışlar patlar :)
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