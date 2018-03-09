Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor

PlayStation 4'ün yeni yazılım güncellemesi, çocuklarını konsol başından kaldıramayan ebeveynleri sevindirecek önemli bir özellik sunuyor. Artık çocukların oyun oynama süresi kısıtlanabilecek...
1 yıl
1,6b
1
2
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation 4'ün en son yazılım güncellemesi sonunda yayınlandı. Uzunca bir süredir beklenen 5.50 numaralı sürüm ebeveynler için son derece kullanışlı yeni bir araç sunuyor. Bugünden itibaren ebeveynler artık çocuklarına PlayStation 4 oynarken zaman sınırı koyma seçeneğine sahip olmuş durumdalar. Belirlenen limite ulaşıldığında ise çocuklar artık herhangi bir oyun başlatamayacakları gibi oynadıkları oyundan da çıkılacak.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek"
Oynama Süresi Yönetimi (Play Time Management) olarak adlandırılan özellik ebeveynlerin kendilerini konsolda çocuklarının velisi olarak ayarlayabilmelerini sağlıyor. Bu sayede yetişkinler çocuklarının hangi oyunları, ne kadar süre oynadıklarını görebilecek ve konsol başında harcadıkları süreyi sınırlandırmaları mümkün olacak.

Sadece belirli gün ve saatlerde oyun izni verilebilecek

Ayrıca konsol çocukların hafta boyunca belirli gün ve saatlerde oyun oynamalarına izin verecek şekilde de ayarlanabilecek. Örneğin Salı ve Perşembe günleri 16:00 - 18:00 saatleri arasında çocukların iki saatlik oyun keyfi yaşamasına müsade edebileceksiniz. Ayarları değiştirmek veya çocuğunuzun ne oynadığını kontrol etmek isterseniz tüm bu özelliklere PSN hesabıyla, mobil uygulama üzerinden veya telefonunuzdaki yada bilgisayarınızdaki web tarayıcısı aracılığıyla erişebileceksiniz.

https://blog.eu.playstation.com/2018/03/08/everything-you-need-to-know-about-ps4-system-software-update-5-50-launching-today/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zaferaa 1 yıl en beğenilen
Bu özellik 1998 yılında aldığımız tüplü televizyonda vardı, kaderin cilvesine bak markası Sony'idi. Şimdi yeni bir özellik olarak tanıtılıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zaferaa 1 yıl en beğenilen
Bu özellik 1998 yılında aldığımız tüplü televizyonda vardı, kaderin cilvesine bak markası Sony'idi. Şimdi yeni bir özellik olarak tanıtılıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertrk6 1 yıl
Ulan iyiki bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu hayat zehir olurdu vallahi:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl THY filosunu yeniliyor: Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti 1 yıl General Motors elektrikli Chevrolet Bolt üretimini arttırıyor 1 yıl AirPods 2 gelecek yıla kaldı 1 yıl Netflix, Extreme Universe ile kendi sinematik evrenini kuracak 1 yıl Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı 1 yıl Windows ML ile üçüncü taraf geliştiriciler için yapay zekâ dönemi başlıyor 1 yıl Galaxy S9 serisi ilk güncellemesini aldı 1 yıl LG V30, V30S ThinQ'nun yapay zeka özelliklerine kavuşuyor 1 yıl Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor 1 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl PACcoin ''yarım saatliğine'' en büyük üçüncü kripto para oldu 1 yıl Indiana eyalet polisi GrayKey adlı iOS kırma aracını kullanmaya başladı 1 yıl 500 milyon doların çalındığı Coincheck müşterilerin zararını karşılayacak 1 yıl Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu 1 yıl Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu 1 yıl Windows 10 Mobile platformuna son darbe Subway Surfers'tan geldi 1 yıl Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı 1 yıl Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı 1 yıl Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak 1 yıl Drone teknolojisi tarımsal verimliliği yüzde 10 arttıracak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor Sonraki Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek 1 yıl Goodyear'dan şaşırtıcı konsept: "Fotosentez yapan lastik" 1 yıl Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor 1 yıl British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak 1 yıl Hyperloop hayalinin 5 yıllık serüveni: Gerçeğe dönüşmesine çok az kaldı 1 yıl PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite mobil cihazlara geliyor 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı 1 yıl İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri 1 yıl Windows 10 S artık bir mod oldu 1 yıl Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü 1 yıl Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz! 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı 1 yıl 2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı 1 yıl ARM’dan orta seviyeye Mali grafik birimleri 1 yıl Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak 1 yıl Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Güneş ışığı ve yağmur damlalarından elektrik üreten hibrit güneş paneli 1 yıl Bu gelişme ekran kartı dünyasını rahatlatabilir 1 yıl Çoklu GPU desteği sunan Vulkan 1.1 yayınlandı 1 yıl G Suite uygulamaları dosyalarınıza kimin baktığını gösteriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim