PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor

PlayStation 4'ün en son yazılım güncellemesi sonunda yayınlandı. Uzunca bir süredir beklenen 5.50 numaralı sürüm ebeveynler için son derece kullanışlı yeni bir araç sunuyor. Bugünden itibaren ebeveynler artık çocuklarına PlayStation 4 oynarken zaman sınırı koyma seçeneğine sahip olmuş durumdalar. Belirlenen limite ulaşıldığında ise çocuklar artık herhangi bir oyun başlatamayacakları gibi oynadıkları oyundan da çıkılacak.

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Oynama Süresi Yönetimi (Play Time Management) olarak adlandırılan özellik ebeveynlerin kendilerini konsolda çocuklarının velisi olarak ayarlayabilmelerini sağlıyor. Bu sayede yetişkinler çocuklarının hangi oyunları, ne kadar süre oynadıklarını görebilecek ve konsol başında harcadıkları süreyi sınırlandırmaları mümkün olacak.

Sadece belirli gün ve saatlerde oyun izni verilebilecek

Ayrıca konsol çocukların hafta boyunca belirli gün ve saatlerde oyun oynamalarına izin verecek şekilde de ayarlanabilecek. Örneğin Salı ve Perşembe günleri 16:00 - 18:00 saatleri arasında çocukların iki saatlik oyun keyfi yaşamasına müsade edebileceksiniz. Ayarları değiştirmek veya çocuğunuzun ne oynadığını kontrol etmek isterseniz tüm bu özelliklere PSN hesabıyla, mobil uygulama üzerinden veya telefonunuzdaki yada bilgisayarınızdaki web tarayıcısı aracılığıyla erişebileceksiniz.

https://blog.eu.playstation.com/2018/03/08/everything-you-need-to-know-about-ps4-system-software-update-5-50-launching-today/