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Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek

Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini Spring Creators Update ismiyle yayınlayacağı neredeyse kesinleşti. Yeni sürüm HDR desteği ve Zaman Çizelgesi gibi özellikler sunacak.
1 yıl
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16
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini “Spring Creators Update” ismiyle yayınlayacağını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla bir sonraki güncellemede içerik oluşturuculara yönelik bazı yeni özellikler sunulacağını gösteren "Creators Update" ismi kullanılmaya devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı"
Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini henüz resmen duyurmadı ancak Spring Creators Update olarak geleceğini açığa çıkaran yeterli sayıda kanıt var. İlk Creators Update güncellemesi Microsoft tarafından 2017 baharında yayınlanmıştı. Şirket daha sonra ise Fall Creators Update güncellemesini sundu. Sonuç olarak yazılım devinin bu ismi kullanmaya devam etmeyi planladığını görmek şaşırtıcı değil.

HDR desteği, Zaman Çizelgesi ve Fluent Design geliyor

Windows 10 Spring Creators Update ilk olarak birkaç ay önce Microsoft'un blog gönderilerinde görüldü ancak şirket bir sonraki büyük güncellemenin resmi olarak bu şekilde adlandırılacağından hiç bahsetmedi. Ancak Windows 10 Spring Creators Update güncellemesiyle ilgili referanslar artık Windows 10 işletim sisteminin kendisinde tespit edildi.
Şirketin önümüzdeki ay Windows 10 Spring Creators Update güncellemesini HDR Desteği ve Zaman Çizelgesi gibi birçok yeni özellikle birlikte yayınlaması bekleniyor. Zaman Çizelgesi (Timeline) özelliğinin başlangıçta geçen yıl sunulması planlanıyordu ancak bu ertelendi. Yeni güncelleme ayrıca Fluent Design gibi bazı tasarım yenilikleri de getirecek.

https://twitter.com/warnelidl/status/971692964694188032 Yorum Yaz
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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Gelmesin yeter artık. Her yeni güncellemede sorunlar çıkıyor. Oturması da zaman alıyor. Üreticiler karşı çıksın artık. Sürekli sürücü güncellemelerinden, Windows'un hatalarından onlar da bıkmıştır.
Gelmesin yeter artık. Her yeni güncellemede sorunlar çıkıyor. Oturması da zaman alıyor. Üreticiler karşı çıksın artık. Sürekli sürücü güncellemelerinden, Window...
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System Lord 1 yıl
win 8.1 pro kullanırken hiç bir şikayetim yoktu oyunlarda . ne zaman ki win 10 pro ya geçeyim dedim o zaman sıkıntılar başladı oyunlarda kasma ve donmalar sürücü desteklerinin olmaması olsa bile optimizasyon sorunları .. bu gibi sorunlar beni win 10 dan bıktırdı . 1 ay kullanabildim tekrar win 8.1 proya döndüm . bazı oyunlar 100 fps bile alıyorum win 8.1 pro da . yarım yamalak işletim sistemini çıkarıyorlar sonra her ay 6ay da bir yamalarla eksiklerini gideriyorlar güya. 6 ay da bir telefon çıkarmak gibi bir şey oldu bu da artık . o yüzden şimdilik win 8.1 proya devam her ne kadar destek yok dense de şu an en stabili 8.1 pro . win 8.1 win 7 nin yerini alabilr zamanla.
win 8.1 pro kullanırken hiç bir şikayetim yoktu oyunlarda . ne zaman ki win 10 pro ya geçeyim dedim o zaman sıkıntılar başladı oyunlarda kasma ve donmalar sürüc...
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Escapetolife 1 yıl
Windowsta herhangi bir program yanıt vermeyi kestiği anda bir süre donma olur, kapatmak için görev yöneticisini açmaya çalışırsın ama açılmaz, ya 3-5 dk sistemin kendine gelmesi için beklersin yada reset atarsın. MacOs'ta hiç bu sorunla karşılaşmadım, işletim sistemi hiçbir zaman programın kontrolü ele almasına izin vermedi, her türlü durumda müdahale edebilirsin. Hatta yanlışlıkla bir program açtın anında ikona uzun tıklayarak açılmadan kapatabilirsin, windowsta açılmadan kapanması için görev yöneticiyi açman gerekir ama program açılma halinde olduğundan oda geç yanıt verir ve program açılınca açılır. Yıllardır bu sorunlar giderilmedi yada sadece ben mi yaşıyorum anlamadım arkadaş.
Windowsta herhangi bir program yanıt vermeyi kestiği anda bir süre donma olur, kapatmak için görev yöneticisini açmaya çalışırsın ama açılmaz, ya 3-5 dk sistemi...
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crazy585858 1 yıl
En son usb ve kablosuz mouselar calişmamaya başlamıştı denemedigim şey kalmadı..İnternetten direk bir çôzümde bulamadım.. sonra youtubedan windows mouse not working diye aratıp son bir hafta içindeki videolardan arattım ve birisi bu sorunla ilgili video çekip çözümüde yazmış.. Öğrendimki sevgili Microsoft un şubatın ortasında yayınlandığı bir güncelleme yüzünden olmuş ve boşuna laptop bozuldu sanmışım.. İşin daha kötü yanıda güncellemenin yayınlanmasının üzerinden 15 gün geçmişti ve microsoft bir fix yayınlamamıştı.. O aptal güncellemeyi kaldirip sorunu hallettim ve güncellemeleride kapattım.. Eni sonu bizi windows 7 ye dönderecekler :)
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IBM 5100 1 yıl
Bir arkadaşın Mac bilgisayarına 2. işletim sistemi olarak Windows 10 kurmuştum.Yemin ederim altının yanında teneke gibi kalmıştı Windows 10.
1997'den buyana Bilgisayar dünyasının hasbel kadar içindeyim.Envai çeşit işletim sistemi gördüm görsel ve dizayn bakımından zamanının bu denli gerisinde başka bir sistem görmedim.
Hayır kokmuş yavan tasarım tadında.Koy kardeşim 11 yıl önce çıakrdığın Vista'nın görsel sistemini, yada en kötü Windows 7'nin.
Aero efekti bile yok,7 yıl sonra Fluent design diye aero efektini ve taransparan pencereleri "yenilik" diye yutturacak yersen
Ne kadar zorlayıp herşeyiyle Windows 10'a yüklense de hatırı sayılı kullanıcı bu tasarım dilinden de sistemden de memnun değil.Hali hazırda zaten başarısız olmuş Windows Phone sistemini bilgisayarlara getirmeye çalışmanın mantığını ben anlamadım.Anlayan bana da anlatsın.
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CaSsErDoDo 1 yıl
İşletim sisteminin scalingi berbat. Ekrana bakarken iğrenç bir görüntü görüyorum. Sırf bu yüzden 8.1'de kalıyorum.
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Mr.Legend 1 yıl CaSsErDoDo
Onu dpi fix programı ile çözebilirsiniz
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Virinom 1 yıl
Her güncellemeden sonra format atıp yeni sürümü kurmak gerekiyor.
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esmerbuyucu 1 yıl
macOS arayüzünden orijinal esintiler Microsoft farkıyla...
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System Lord 1 yıl
win 8.1 pro kullanırken hiç bir şikayetim yoktu oyunlarda . ne zaman ki win 10 pro ya geçeyim dedim o zaman sıkıntılar başladı oyunlarda kasma ve donmalar sürücü desteklerinin olmaması olsa bile optimizasyon sorunları .. bu gibi sorunlar beni win 10 dan bıktırdı . 1 ay kullanabildim tekrar win 8.1 proya döndüm . bazı oyunlar 100 fps bile alıyorum win 8.1 pro da . yarım yamalak işletim sistemini çıkarıyorlar sonra her ay 6ay da bir yamalarla eksiklerini gideriyorlar güya. 6 ay da bir telefon çıkarmak gibi bir şey oldu bu da artık . o yüzden şimdilik win 8.1 proya devam her ne kadar destek yok dense de şu an en stabili 8.1 pro . win 8.1 win 7 nin yerini alabilr zamanla.
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alprkrkmz 1 yıl
Adi creators update ama işletim sistemi hala XP yada yer yer daha eski işletim sistemlerinden arayüzler taşıyor. Tamamen modern ve tamamen yenilenmiş bir arayüz ve yeniden tasarlanmış ve sadeleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi yaratmalılar.
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Escapetolife 1 yıl
Windowsta herhangi bir program yanıt vermeyi kestiği anda bir süre donma olur, kapatmak için görev yöneticisini açmaya çalışırsın ama açılmaz, ya 3-5 dk sistemin kendine gelmesi için beklersin yada reset atarsın. MacOs'ta hiç bu sorunla karşılaşmadım, işletim sistemi hiçbir zaman programın kontrolü ele almasına izin vermedi, her türlü durumda müdahale edebilirsin. Hatta yanlışlıkla bir program açtın anında ikona uzun tıklayarak açılmadan kapatabilirsin, windowsta açılmadan kapanması için görev yöneticiyi açman gerekir ama program açılma halinde olduğundan oda geç yanıt verir ve program açılınca açılır. Yıllardır bu sorunlar giderilmedi yada sadece ben mi yaşıyorum anlamadım arkadaş.
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DoubleDragon 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
Windowsta herhangi bir program yanıt vermeyi kestiği anda bir süre donma olur, kapatmak için görev yöneticisini açmaya çalışırsın ama açılmaz, ya 3-5 dk sistemin kendine gelmesi için beklersin yada reset atarsın. MacOs'ta hiç bu sorunla karşılaşmadım, işletim sistemi hiçbir zaman programın kontrolü ele almasına izin vermedi, her türlü durumda müdahale edebilirsin. Hatta yanlışlıkla bir program açtın anında ikona uzun tıklayarak açılmadan kapatabilirsin, windowsta açılmadan kapanması için görev yöneticiyi açman gerekir ama program açılma halinde olduğundan oda geç yanıt verir ve program açılınca açılır. Yıllardır bu sorunlar giderilmedi yada sadece ben mi yaşıyorum anlamadım arkadaş.

Windows'un en sinir olduğum özelliğini dile getirdin. Eskiden beri bir programın bilgisayarın donmasına sebep olmasına sinir olmuşumdur. Yahu hiç olmasa görev yöneticisini açmama izin ver de kapatayım bari ona da izin vermez. MacOS nasıl şeymiş öyle ya açılmadan bile kapatabiliyorsun. Dehşet bir şey!
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onur5545 1 yıl Escapetolife
Merhabalar. Ben kendi bilgisayarıma bir yıl önce SSD yükseltmesi yaptım ve windows 10'un tüm güncellemelerini yapıyorum. Sizin dediğiniz problemle bir kere bile karşılaşmadım (donanım olarak güçlü bir pc olmadığı halde). Ancak HDD ile kullandığım zamanlarda benzer problemleri yaşadım doğru. Yani demem o ki microsofta söylenmek yerine windowsu sürekli HDD'li pcler ile satışa çıkaran bu sisteme kızmak lazım. Şu ana kadar kullandığım çoğu macOS cihazda SSD vardı. Bu da sistemin neden akıcı olduğunu açıklar. Kaldı ki benim SSD'li windows bilgisayarım şu an kapanıp açılma hızıyla bir macbook ile kafa kafaya. Arayüz hızı ile ve donanım gücüne hatta uyumluluğa baktığımız zaman ezici bir güç farkı var.(Uyumluluk ve bu fiyata göre alınan performans bakımından) 15.000tl verip alınan bir macbook pro çoğu güncel oyunda iyi performans sergiliyor. Ben ise 2014 model pc ile 40 fps civarında oynayabiliyorum. Ki bu gayet yeterli bir değer.
Saygılarımla. İyi forumlar
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arrivederci 1 yıl
eskiden yeni işletim sistemi çıkardı sp1-sp2 gelene kadar beklerdik hatalardan arınana kadar.şimdi macos mantığına döndü windows'ta ama sen windows'sun senin developerlarının uğraşacağı milyon tane değişken var ve getirisi yok
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bkaakco 1 yıl
Fluent design şu an bazı Microsoft uygulamalarında var. Sistemin tümüne yayılırsa çok güzel olacak diye düşünüyorum.
Artık bir standart oluşturma vakti geldi, 3 seneye dayanacak sistem.
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microsoft, windows 10 ve
8 etiket daha güncelleme işletim sistemi sürüm referans spring creators update Windows Yazılım Onur Seven
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