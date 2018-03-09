Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek

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Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini “Spring Creators Update” ismiyle yayınlayacağını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla bir sonraki güncellemede içerik oluşturuculara yönelik bazı yeni özellikler sunulacağını gösteren "Creators Update" ismi kullanılmaya devam edecek.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı"
Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini henüz resmen duyurmadı ancak Spring Creators Update olarak geleceğini açığa çıkaran yeterli sayıda kanıt var. İlk Creators Update güncellemesi Microsoft tarafından 2017 baharında yayınlanmıştı. Şirket daha sonra ise Fall Creators Update güncellemesini sundu. Sonuç olarak yazılım devinin bu ismi kullanmaya devam etmeyi planladığını görmek şaşırtıcı değil.
HDR desteği, Zaman Çizelgesi ve Fluent Design geliyor
Windows 10 Spring Creators Update ilk olarak birkaç ay önce Microsoft'un blog gönderilerinde görüldü ancak şirket bir sonraki büyük güncellemenin resmi olarak bu şekilde adlandırılacağından hiç bahsetmedi. Ancak Windows 10 Spring Creators Update güncellemesiyle ilgili referanslar artık Windows 10 işletim sisteminin kendisinde tespit edildi.
Şirketin önümüzdeki ay Windows 10 Spring Creators Update güncellemesini HDR Desteği ve Zaman Çizelgesi gibi birçok yeni özellikle birlikte yayınlaması bekleniyor. Zaman Çizelgesi (Timeline) özelliğinin başlangıçta geçen yıl sunulması planlanıyordu ancak bu ertelendi. Yeni güncelleme ayrıca Fluent Design gibi bazı tasarım yenilikleri de getirecek.
https://twitter.com/warnelidl/status/971692964694188032 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1997'den buyana Bilgisayar dünyasının hasbel kadar içindeyim.Envai çeşit işletim sistemi gördüm görsel ve dizayn bakımından zamanının bu denli gerisinde başka bir sistem görmedim.
Hayır kokmuş yavan tasarım tadında.Koy kardeşim 11 yıl önce çıakrdığın Vista'nın görsel sistemini, yada en kötü Windows 7'nin.
Aero efekti bile yok,7 yıl sonra Fluent design diye aero efektini ve taransparan pencereleri "yenilik" diye yutturacak yersen
Ne kadar zorlayıp herşeyiyle Windows 10'a yüklense de hatırı sayılı kullanıcı bu tasarım dilinden de sistemden de memnun değil.Hali hazırda zaten başarısız olmuş Windows Phone sistemini bilgisayarlara getirmeye çalışmanın mantığını ben anlamadım.Anlayan bana da anlatsın.
Windows'un en sinir olduğum özelliğini dile getirdin. Eskiden beri bir programın bilgisayarın donmasına sebep olmasına sinir olmuşumdur. Yahu hiç olmasa görev yöneticisini açmama izin ver de kapatayım bari ona da izin vermez. MacOS nasıl şeymiş öyle ya açılmadan bile kapatabiliyorsun. Dehşet bir şey!
Saygılarımla. İyi forumlar
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