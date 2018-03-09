Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek

Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini “Spring Creators Update” ismiyle yayınlayacağını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla bir sonraki güncellemede içerik oluşturuculara yönelik bazı yeni özellikler sunulacağını gösteren "Creators Update" ismi kullanılmaya devam edecek.

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Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini henüz resmen duyurmadı ancak Spring Creators Update olarak geleceğini açığa çıkaran yeterli sayıda kanıt var. İlk Creators Update güncellemesi Microsoft tarafından 2017 baharında yayınlanmıştı. Şirket daha sonra ise Fall Creators Update güncellemesini sundu. Sonuç olarak yazılım devinin bu ismi kullanmaya devam etmeyi planladığını görmek şaşırtıcı değil.

HDR desteği, Zaman Çizelgesi ve Fluent Design geliyor

Windows 10 Spring Creators Update ilk olarak birkaç ay önce Microsoft'un blog gönderilerinde görüldü ancak şirket bir sonraki büyük güncellemenin resmi olarak bu şekilde adlandırılacağından hiç bahsetmedi. Ancak Windows 10 Spring Creators Update güncellemesiyle ilgili referanslar artık Windows 10 işletim sisteminin kendisinde tespit edildi.

Şirketin önümüzdeki ay Windows 10 Spring Creators Update güncellemesini HDR Desteği ve Zaman Çizelgesi gibi birçok yeni özellikle birlikte yayınlaması bekleniyor. Zaman Çizelgesi (Timeline) özelliğinin başlangıçta geçen yıl sunulması planlanıyordu ancak bu ertelendi. Yeni güncelleme ayrıca Fluent Design gibi bazı tasarım yenilikleri de getirecek.

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