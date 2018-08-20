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PlayStation 5, 2019'un sonunda gelebilir

Japon analist Hideki Yasuda, Sony'nin yeni oyun konsolu olan PlayStation 5'i, her şey yolunda giderse 2019'un sonlarında piyasaya süreceğini iddia etti. Tüm detaylar haberimizde...
9 ay
11,5b
1
78
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Osaka merkezli Ace Ekonomik Araştırma Entitüsü'nde analist olan Hideki Yasuda, geçtiğimiz günlerde Sony'nin finansal performansı hakkındaki raporunu yayınladı. Yasuda, Sony'nin elektrikli komponent tedarikçileriyle bir sorun yaşamaması halinde PlayStation 5'in 2019 yılının sonunda raflardaki yerini alacağını belirtti.

Sony tarafında PS5 için belirsizlikler sürüyor

Ancak yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in bazı elektronik bileşenlerinin tedarik sorunları nedeniyle gecikme ihtimalinin de olacağı söyleniyor. Bunun sebebi de Sony'nin tedarikçileri olan Murata Manufacturing ve TDK'nın daha çok akıllı telefon ve otomobil üreticileri ile çalışıyor olmaları.
Bu raporun, PlayStation 5'in önümüzdeki kısa süreçte piyasaya sunulmayacağı ortaya çıktıktan sonra yayınlanması da dikkat çeken bir detay. Ünlü analist bu fikri, Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ve Sony Interactive Entertainment CEO'su John Kodera tarafından yapılan çok belirsiz açıklamalardan ortaya çıkardığını belirtiyor. Sony'nin Mart 2021 yılına kadar PlayStation'ın karında büyük bir düşüş beklediği de sızan bilgiler arasında.

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GoldPunch 9 ay en beğenilen
PS3, PS4 ve PS4 Pro'nun ilk modellerini kullandım hep. Ya önsipariş verdim ya da sabah kuyruğuna girerek aldım. Hiç birinde sorun çıkmadı.
Yeni çıkan elektromik eşyaya ilk sahip olmak kadar keyif veren bir şey yok. Cihazınız gelişimini vs adım adım görüyorsunuz o anki heyecana ortak oluyorsunuz vs.
PS3, PS4 ve PS4 Pro'nun ilk modellerini kullandım hep. Ya önsipariş verdim ya da sabah kuyruğuna girerek aldım. Hiç birinde sorun çıkmadı.Yeni çıkan elek...
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Tommy Shelby 9 ay ymhaslaman
7 senede bir konsol çıkıyor zaten.3 sene niye bekleyelim
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ymhaslaman 9 ay
Play station ların ilk çıkanları alınmaz. Çıkan modelin 3. Yılında kararlı bir modeli alınır. Örneğin 2016 sonunda çıkan PS4 Slim gibi.
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TolgaTanyeli 1 ay
PS5 gelmesi birsey degil kac oyunla gelecek? PS5 alacaklar yurtdisindan alip veya ese dosta oradan getirtenler sanirim daha karli olmus olacak.
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Wake Up Lieutenant 1 ay TolgaTanyeli
2020 sonlarinda cikacagina gore...
Muhtemelen fifa 21, pes 2021, f1 2020, nba 2k21 cod, farcry 6, final fantasy 16 vs.lerle gelecektir.
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Salvatuon 1 ay
Var mi yeni nesil ile ilgili somut bir bilgi?
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1982-utkan 1 ay Salvatuon
Ray tracing ssd 8k
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tnrvrd1996 1 ay
Ben hala konsoldan ötv alıp pc den almadıklarını anlamıyorum
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defected 1 ay
türkiye'de yaşamayanlar için sevindirici haber
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snakefatih 1 ay
Şuraya yazayım da bulunsun. 750tl ile 1000tl arasında olacaktır oyun fiyatları. Onun için cihazı beklemeye hiç gerek yok. %90 cihazı oyun fiyatları yüzünden almayacağım. Artık tadını iyice kaçırdılar. İşi gücü bırak ucuz oyun bulmak için 40 takla at
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tnrvrd1996 1 ay
Bir nesli 30 fps le mahvettiler bunda artık 60 fps altı oyun görmememiz lazım
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Wake Up Lieutenant 1 ay tnrvrd1996
Ilk 3 sene 60. Sonrasi ise 30 fps.
Ps4'te de ayni sekil oyle olmustu.
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Hakkan034 8 ay
Sony ps5’te akilli olup; 1080p sabit yuksek doku,detay aa ve fps getirirse daha basarili bi’ konsol olur dusuncesindeyim. 4k suan icin cok erken.
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Arda 88 8 ay Hakkan034
Kesinlikle, ama 4K sevdası var bütün firmalarda dünyanın %90 nı 1080p tv kullanıyorken.
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speedycruiser 8 ay
Ps5 in kod ismi ortaya çıkmış olabilir deniyor haberde. Erebus muş. Haberde tahminen 2020 de gelir denmiş.
İsim gene yunanca ve 5 ile alakalı bir şey. Neden ps olduğunuda scatlett ismi xbox için çıkmıştı buda ps dir demişler. Haberin linki aşağıda.

ign.com/...
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kırılanhayaller 9 ay
Bu oyun dünyasına baya uzak kaldım.
Bir şeyi merak ettim, şuan Ps4 grafik ve işlemci olarak hangi tür masaüstü seviyesinde. İşlemci ekran kartı vb. kıyaslaması olarak. Yani ne tür bir ekran kartı ve işlemci ile ps4'ün üzerinde grafik kalitesi elde edebiliriz?
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premiumbeyin 9 ay kırılanhayaller
Hocam optimizasyon farkı olduğu için ps4 te bulunan grafik kartı ile pc de aynı değerleri alacağınız kart farklı olur muhtemelen. Pc de daha yüksek kapasiteli bir grafik kartı gerekir sanırım. Grafik kartı olarakta amd r9 270 e eşit olabilir
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cabriyo 9 ay
çok sağlam bir kaynaktan yeni haber aldım 10 yıl sonra ps6 çıkacak. xbox one x çıktığından beridir ps5 haberleri durup durup ortalığa sürüyorlar. 3-5 ay olsa neyse nooluyor 1-2 yıl sonra çıkadabilir çıkmayadabilir haberi. böyle habermi olur.
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