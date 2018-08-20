PlayStation 5, 2019'un sonunda gelebilir

Teknoloji Editörü
Osaka merkezli Ace Ekonomik Araştırma Entitüsü'nde analist olan Hideki Yasuda, geçtiğimiz günlerde Sony'nin finansal performansı hakkındaki raporunu yayınladı. Yasuda, Sony'nin elektrikli komponent tedarikçileriyle bir sorun yaşamaması halinde PlayStation 5'in 2019 yılının sonunda raflardaki yerini alacağını belirtti.
Sony tarafında PS5 için belirsizlikler sürüyor
Ancak yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in bazı elektronik bileşenlerinin tedarik sorunları nedeniyle gecikme ihtimalinin de olacağı söyleniyor. Bunun sebebi de Sony'nin tedarikçileri olan Murata Manufacturing ve TDK'nın daha çok akıllı telefon ve otomobil üreticileri ile çalışıyor olmaları.Bu raporun, PlayStation 5'in önümüzdeki kısa süreçte piyasaya sunulmayacağı ortaya çıktıktan sonra yayınlanması da dikkat çeken bir detay. Ünlü analist bu fikri, Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ve Sony Interactive Entertainment CEO'su John Kodera tarafından yapılan çok belirsiz açıklamalardan ortaya çıkardığını belirtiyor. Sony'nin Mart 2021 yılına kadar PlayStation'ın karında büyük bir düşüş beklediği de sızan bilgiler arasında.
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Yeni çıkan elektromik eşyaya ilk sahip olmak kadar keyif veren bir şey yok. Cihazınız gelişimini vs adım adım görüyorsunuz o anki heyecana ortak oluyorsunuz vs.