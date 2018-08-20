PlayStation 5, 2019'un sonunda gelebilir

Osaka merkezli Ace Ekonomik Araştırma Entitüsü'nde analist olan Hideki Yasuda, geçtiğimiz günlerde Sony'nin finansal performansı hakkındaki raporunu yayınladı. Yasuda, Sony'nin elektrikli komponent tedarikçileriyle bir sorun yaşamaması halinde PlayStation 5'in 2019 yılının sonunda raflardaki yerini alacağını belirtti.

Sony tarafında PS5 için belirsizlikler sürüyor

Ancak yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in bazı elektronik bileşenlerinin tedarik sorunları nedeniyle gecikme ihtimalinin de olacağı söyleniyor. Bunun sebebi de Sony'nin tedarikçileri olan Murata Manufacturing ve TDK'nın daha çok akıllı telefon ve otomobil üreticileri ile çalışıyor olmaları.

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Bu raporun, PlayStation 5'inpiyasaya sunulmayacağı ortaya çıktıktan sonra yayınlanması da dikkat çeken bir detay. Ünlü analist bu fikri, Sony CEO'suve Sony Interactive Entertainment CEO'sutarafından yapılanortaya çıkardığını belirtiyor. Sony'ninyılına kadar PlayStation'ın karında büyük bir düşüş beklediği de sızan bilgiler arasında.