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PlayStation 5, eski modellerle uyumlu olabilir

Japon devi Sony'nin aldığı bir patent, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in eski modellerle geriye dönük uyumlu olacağına işaret ediyor. İşte konunun detayları...
3 ay
5,9b
1
24
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony tarafından yayınlanan yeni bir patent PlayStation hayranlarını memnun edebilir. Her ne kadar hangi tarihte çıkacağı belli olmasa da, patente göre PlayStation 5 geriye dönük olarak eski modellerle uyumlu olabilir.

Eski donanımı taklit edecek

Patent PlayStation'un öncü mimarlarından Mark Cerny tarafından tasarlandı ve teorik olarak PlayStation 5'ten eski cihazlardan (PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 ve PlayStation 1) yazılım çalıştırılmasına izin verecek. Patent fikir olarak eski yazılımın, yeni donanımla işbirliği yapmasını sağlayacak yeni bir teknolojiye dayanıyor.
Daha önce PlayStation 5'in 2020 yılında piyasaya sürüleceği haberleri yayılmıştı. Yeni nesil oyun konsolunun AMD'nin Navi mimarisine dayanan 8 çekirdekli Ryzen işlemci ve özel bir GPU kullanacağı söyleniyor. Cihazın 500 dolar civarında bir fiyat etiketinin olacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.reddit.com/r/PS4/comments/am1ilp/sony_patents_a_new_system_of_backward/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen
Kaynak: Reddit. Bir sonraki adım whatsapp ekran görüntüsü.
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stalker(1979) 3 ay
Sony Playstation 5 te de yüksek satış rakamlarına ulaşmak istiyor anladığım kadarıyla. Doğru ise satışları artırırlar.
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hamza5806 3 ay
Imkansiz sony beleşe surdan suraya adim atmaz oynamak istiyorsaniz pasa pasa aldırır
Ps4ten sonra sony cok pislik bir firma oldu
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Bloodin 3 ay
Bu sözlerim yüzünden beni baya bir taşlayacaksınız fakat bilgisayarda Origin Access gibi inanılmaz ucuza (ayda 2 euro) bir ton AAA oyuna ulaşabildiğin bir platform varken veya Xbox'ta da yıllık 65 TL'ya Access üyeliği alınabiliyorken Playstation'ı cidden gereksiz görüyorum
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1982-utkan 3 ay Bloodin
Çünkü O Sony Enternament present
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Nachtsicht93 3 ay

bu haberin güzelliğine yakıyorum
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BekirTemel 3 ay
işte bu
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Karl_Fairburne 3 ay
Ps5, Ps3 oyunlarını çalıştırsın yeter. Efsane oyunları tekrar oynamak istiyorum.
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VirgilSollozzo 3 ay
Normal Plus uyeliginin yani sira Plus Premium ya da Plus Platinum gibi bir sistem getirilir, PS Now bu kullanicilara bedava olur. Standart Plus ucreti neyse Platinium +9,99$ olur.
Aktif olarak PS kullanmama ragmen Haziran 2018’den beri Plus uyeligimi yenilemiyorum. Simdiki haliyle Plus bana pek bir anlam ifade etmiyor. Eskisi kadar da multiplayer oynamiyorum zaten.
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dark dragon 3 ay
Plus listemde onlarca ps3-ps4 oyunu var, en azından bunları ara sıra nostalji olsun diye oynar insan. Mesela bu ay Mgs4 verildi geriye uyumluluk olsa oynardım. Ps3-ps4 geriye uyumluluğu mutlaka gelmesi lazım.
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defected 3 ay
insanlar bu fiyatlar ile zaten sadece eski oyunları satın alabileceği için Türkiye açısından sevindirici gelişmedir.
Ha o zaman "niye Playstation 5 alsın ki? 4 alıp devam etsin" diyenler için de diyorum ki; "Playstation 6 çıkınca 5 oyunlarını oynarlar çünkü"
ok bye.
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sreylare 3 ay
O parayı hak edecek ne yapacaksın merak ediyorum Sony. Sanırım telefonlardaki yüksek zararını kapatma derdindesin. Ters tepmesin.
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JESKO 3 ay
Sony her zaman olduğu gibi Microsft’un izinden gitmeye devam ediyor.
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playstation 5, sony ve
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