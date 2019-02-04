PlayStation 5, eski modellerle uyumlu olabilir

Sony tarafından yayınlanan yeni bir patent PlayStation hayranlarını memnun edebilir. Her ne kadar hangi tarihte çıkacağı belli olmasa da, patente göre PlayStation 5 geriye dönük olarak eski modellerle uyumlu olabilir.

Eski donanımı taklit edecek

Patent PlayStation'un öncü mimarlarından Mark Cerny tarafından tasarlandı ve teorik olarak PlayStation 5'ten eski cihazlardan (PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 ve PlayStation 1) yazılım çalıştırılmasına izin verecek. Patent fikir olarak eski yazılımın, yeni donanımla işbirliği yapmasını sağlayacak yeni bir teknolojiye dayanıyor.

https://www.reddit.com/r/PS4/comments/am1ilp/sony_patents_a_new_system_of_backward/

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Daha önce PlayStation 5'inpiyasaya sürüleceği haberleri yayılmıştı. Yeni nesil oyun konsolunun AMD'nin Navi mimarisine dayanan 8 çekirdekli Ryzen işlemci ve özel bir GPU kullanacağı söyleniyor. Cihazıncivarında bir fiyat etiketinin olacağı da gelen bilgiler arasında.