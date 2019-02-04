PlayStation 5, eski modellerle uyumlu olabilir

Teknoloji Editörü
Sony tarafından yayınlanan yeni bir patent PlayStation hayranlarını memnun edebilir. Her ne kadar hangi tarihte çıkacağı belli olmasa da, patente göre PlayStation 5 geriye dönük olarak eski modellerle uyumlu olabilir.
Eski donanımı taklit edecek
Patent PlayStation'un öncü mimarlarından Mark Cerny tarafından tasarlandı ve teorik olarak PlayStation 5'ten eski cihazlardan (PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 ve PlayStation 1) yazılım çalıştırılmasına izin verecek. Patent fikir olarak eski yazılımın, yeni donanımla işbirliği yapmasını sağlayacak yeni bir teknolojiye dayanıyor.Daha önce PlayStation 5'in 2020 yılında piyasaya sürüleceği haberleri yayılmıştı. Yeni nesil oyun konsolunun AMD'nin Navi mimarisine dayanan 8 çekirdekli Ryzen işlemci ve özel bir GPU kullanacağı söyleniyor. Cihazın 500 dolar civarında bir fiyat etiketinin olacağı da gelen bilgiler arasında.
https://www.reddit.com/r/PS4/comments/am1ilp/sony_patents_a_new_system_of_backward/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ps4ten sonra sony cok pislik bir firma oldu
Aktif olarak PS kullanmama ragmen Haziran 2018’den beri Plus uyeligimi yenilemiyorum. Simdiki haliyle Plus bana pek bir anlam ifade etmiyor. Eskisi kadar da multiplayer oynamiyorum zaten.
Ha o zaman "niye Playstation 5 alsın ki? 4 alıp devam etsin" diyenler için de diyorum ki; "Playstation 6 çıkınca 5 oyunlarını oynarlar çünkü"
ok bye.
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