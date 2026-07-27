Ünlü hacker grubu Anonymous, Playstation'ı hedef aldı! "Dijital oyunlar yalnızca lisans"

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Tam Boyutta Gör Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel PlayStation oyun disklerinin üretimini sonlandıracağı yönündeki kararına tepkiler büyüyor. Şimdi de Hacker grubu Anonymous, yayımladığı açıklamada şirketi hedef alarak dijital oyunların kullanıcıların gerçek anlamda sahip olduğu ürünler olmadığını öne sürdü.

"Dijital oyunlar yalnızca lisans"

Anonymous, X platformunda yaptığı paylaşımda "Oyunlara sahip olmanın sonu geliyor" ifadelerini kullanarak fiziksel oyunların tamamen kaldırılmasının oyuncular açısından önemli hak kayıpları doğuracağını savundu. Gruba göre fiziksel oyun diskleri, internet bağlantısı veya kullanıcı hesabı gerekmeden oynanabiliyor. Ayrıca oyun dijital mağazadan kaldırılsa bile kullanılmaya devam edebiliyor, başka kişilere ödünç verilebiliyor ya da ikinci el olarak satılabiliyor.

Anonymous, Sony'nin yalnızca dijital dağıtıma geçmesi halinde kullanıcıların oyun satın almak yerine aslında kullanım lisansı edindiğini belirtti. Gruba göre, Sony'nin yazılım kullanım sözleşmesinde yer alan "satın al", "sahip ol" veya "sat" gibi ifadeleri, ürünün mülkiyetinin kullanıcıya geçtiği anlamına gelmiyor.

Grup ayrıca sözleşmede, kullanıcı hesabının veya lisansın sona ermesi durumunda içeriklerin kullanılmasının bırakılması ve mevcut kopyaların silinmesi gerektiğine yönelik maddelerin bulunduğunu da vurguladı. Anonymous, dijital oyun sahipliği tartışmalarına örnek olarak Ubisoft'un çevrimiçi oynanabilen ancak kapandıktan sonra erişimi kesilen The Crew oyununu gösterdi.

Fiziksel PlayStation oyunlarının satışı çok düşük bir seviyede 6 gün önce eklendi

Grup, bunun dijital oyunlarda lisans modelinin kullanıcılar açısından oluşturduğu riskleri açık şekilde ortaya koyduğunu savundu. Anonymous açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye de değindi. Söz konusu yasa, dijital mağazaların tüketicilere satın aldıkları dijital içeriklerin mülkiyetini değil, yalnızca kullanım lisansını edindiklerini açık şekilde belirtmesini zorunlu kılıyor.

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