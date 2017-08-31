PlayStation Plus Eylül 2017 oyunları belli oldu

Sony Interactive Entertainment, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını açıkladı.
PlayStation 4
- Kuzey Amerika
- Hue (Curve Digital)
- inFAMOUS: Second Son (SIE)
- Sky Force Anniversary (iDreams)
- Strike Vector Ex (Ragequit Corporation)
- Avrupa
- Child of Light (Ubisoft)
- Hatoful Boyfriend (Devolver Digital)
- inFAMOUS: Second Son (SIE)
- We Are Doomed (Vertex Pop)
- 23 Ekim'e kadar bonus oyun: That’s You (SIE)
- 7 Kasım'a kadar bonus oyun: RIGS: Mechanized Combat League (SIE)
PlayStation 3
- Kuzey Amerika
- Hustle Kings (SIE)
- Monster Jam Battlegrounds (GameMill Entertainment)
- Sky Force Anniversary (iDreams)
- Handball 16 (Bigben Interactive)
- Truck Racer (Bigben Interactive)
PS Vita
- Kuzey Amerika
- Hue (Curve Digital)
- Sky Force Anniversary (iDreams)
- Hatoful Boyfriend (Devolver Digital)
- We Are Doomed (Vertex Pop)
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infomous second son yeter adamlar kendi exclusive oyununu veriyor daha ne versin üstelik türkçe.
hocam bende xbox var yani xbox oyunları daha iyi ama ea access gibi bir gerçek var orda battlefield 1 fifa 17 gibi oyunlar yıllık 65 tl gibi ücrete oynayabiliyorsun
xbox ta bu ay forza motors 5 hariç diğerleri iyi değil
ben sony son zamanlarda iyi oyunlar vermesi biz xbox kullanıcıları içinde iyi oluyor sony iyi oyun verince xboxta vermek zorunda kalıyor