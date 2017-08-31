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PlayStation Plus Eylül 2017 oyunları belli oldu

Sony, Eylül ayında Playstation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı. Bu ay özellikle Playstation 4 kullanıcılarını kaliteli yapımlar bekliyor. İşte oyunların listesi:
1 yıl
2,9b
1
8
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Interactive Entertainment, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını açıkladı.

PlayStation 4

- Kuzey Amerika
  • Hue (Curve Digital)
  • inFAMOUS: Second Son (SIE)
  • Sky Force Anniversary (iDreams)
  • Strike Vector Ex (Ragequit Corporation)
- Avrupa
  • Child of Light (Ubisoft)
  • Hatoful Boyfriend (Devolver Digital)
  • inFAMOUS: Second Son (SIE)
  • We Are Doomed (Vertex Pop)
  • 23 Ekim'e kadar bonus oyun: That’s You (SIE)
  • 7 Kasım'a kadar bonus oyun: RIGS: Mechanized Combat League (SIE)

PlayStation 3


- Kuzey Amerika
  • Hustle Kings (SIE)
  • Monster Jam Battlegrounds (GameMill Entertainment)
  • Sky Force Anniversary (iDreams)
- Avrupa
  • Handball 16 (Bigben Interactive)
  • Truck Racer (Bigben Interactive)

PS Vita


- Kuzey Amerika
  • Hue (Curve Digital)
  • Sky Force Anniversary (iDreams)
- Avrupa
  • Hatoful Boyfriend (Devolver Digital)
  • We Are Doomed (Vertex Pop)

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Master_Evil 1 yıl
ps4te oynadığım ilk oyun infamous, ps4ün içinde sürekli olmalı
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axaxa 1 yıl
Para varsa istediğinizi alıp oynarsınız plustan bi cacık olmaz.
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sendomi 1 yıl
bunlar oyun mu oluyor şimdi,gidip xbox one'ı örnek alsınlar
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javaprof 1 yıl sendomi
sendomi
bunlar oyun mu oluyor şimdi,gidip xbox one'ı örnek alsınlar

infomous second son yeter adamlar kendi exclusive oyununu veriyor daha ne versin üstelik türkçe.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hector_1990 1 yıl sendomi
sendomi

bunlar oyun mu oluyor şimdi,gidip xbox one'ı örnek alsınlar

hocam bende xbox var yani xbox oyunları daha iyi ama ea access gibi bir gerçek var orda battlefield 1 fifa 17 gibi oyunlar yıllık 65 tl gibi ücrete oynayabiliyorsun
xbox ta bu ay forza motors 5 hariç diğerleri iyi değil
ben sony son zamanlarda iyi oyunlar vermesi biz xbox kullanıcıları içinde iyi oluyor sony iyi oyun verince xboxta vermek zorunda kalıyor
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