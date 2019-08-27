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PlayStation Store'da %65'e varan indirimler fırsatı

Sony Avrupa, PS4 oyunlarında %65'e varan indirimler kampanyasını başlattı. GTA 5, The Witcher 3, Dirt Rally 2.0 gibi popüler yapımlarda önemli indirimler göze çarpıyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation Store'da yeni indirim dönemi resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %65'e varan indirimler dikkat çekiyor. Yeni kampanya dönemi 5 Eylül'de sona erecek.

Grand Thef Auto 5 şu anda 49 TL'ye alınabiliyor. The Witcher 3: Wild Hunt ise 39 TL'ye kadar düşmüş. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Dirt Rally 2.0'ın da 129 TL'ye indirildiğini görüyoruz. Ayrıca Cities: Skylines, Hitman 2 ve Just Cause 4 gibi popüler yapımlarda da yine önemli indirimler dikkat çekiyor.

PS4 oyunlarında %65'e varan indirimler kampanyasının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda göze çarpan bazı oyunları listeledik:

Grand Theft Auto V -- 49,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt -- 39,00 TL
Dirt Rally 2.0 -- 129,00 TL
Hitman 2 -- 129,00 TL
Just Cause 4 Digital Deluxe Edition -- 177,87 TL
Bioshock: The Collection -- 56,00 TL
Cities: Skylines -- 79,00 TL
Call of Cthulhu -- 84,00 TL
Elite Dangerous -- 39,00 TL
Vampyr -- 114,00 TL 


https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-SAVEUPTOONPS4/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 21 dk.
Hayatında Bioshock oynamamış olan varsa hiç düşünmeden alsın derim.
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