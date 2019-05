PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler

Sony Avrupa, PlayStation Store üzerinde Electronic Arts oyunlarına özel dev bir kampanya başlattı. EA'nın son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca oyunda yüzde 60'e varan indirimler göze çarpıyor.FIFA 19'un fiyatı şu anda 469 TL'den 134 TL'ye indirilmiş. Normalde 359 TL'ye satılan Battlefield V ise büyük bir indirimle şu anda 159 TL'den alınabiliyor. Need For Speed Payback, Titanfall 2, Burnout Paradise Remastered, Battlefield 1 ve Battlefield 4 gibi yapımlarda da yine büyük indirimler söz konusu.Electronic Arts oyunlarındaki indirim kampanyaları 26 Mart'a kadar devam edecek. Aşağıda göze çarpan indirimlerden bir liste hazırladık. İndirim sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.FIFA 19 - 134 TLBattlefield V - 159 TLTitanfall 2 Ultimate Edition - 27 TLStar Wars Battlefront II Ultimate Edition - 27 TLDragon Age: Inquisition Game of the Year Edition - 31 TLBattlefield 4 - 18 TLEA Sports UFC 3 - 64 TLThe Sims 4 - 84 TLMass Effect: Andromeda - 31 TLNeed for Speed Payback - 64 TLNeed for Speed - 27 TLNeed for Speed Rivals - 31 TLBurnout Paradise Remastered - 54 TLUnravel Two - 36 TLFe - 31 TL