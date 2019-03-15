Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler

Son zamanların popüler Electronic Arts oyunları PlayStation Store'da indirime girdi. 26 Mart'a kadar devam edecek olan kampanyada FIFA 19 ve Battlefield V gibi oyunlardaki indirimler dikkat çekiyor.
2 ay
18,4b
1
20
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Avrupa, PlayStation Store üzerinde Electronic Arts oyunlarına özel dev bir kampanya başlattı. EA'nın son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca oyunda yüzde 60'e varan indirimler göze çarpıyor.

FIFA 19'un fiyatı şu anda 469 TL'den 134 TL'ye indirilmiş. Normalde 359 TL'ye satılan Battlefield V ise büyük bir indirimle şu anda 159 TL'den alınabiliyor. Need For Speed Payback, Titanfall 2, Burnout Paradise Remastered, Battlefield 1 ve Battlefield 4 gibi yapımlarda da yine büyük indirimler söz konusu.

Electronic Arts oyunlarındaki indirim kampanyaları 26 Mart'a kadar devam edecek. Aşağıda göze çarpan indirimlerden bir liste hazırladık. İndirim sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

FIFA 19 - 134 TL
Battlefield V - 159 TL
Titanfall 2 Ultimate Edition - 27 TL
Star Wars Battlefront II Ultimate Edition - 27 TL
Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition - 31 TL
Battlefield 4 - 18 TL
EA Sports UFC 3 - 64 TL
The Sims 4 - 84 TL
Mass Effect: Andromeda - 31 TL
Need for Speed Payback - 64 TL
Need for Speed - 27 TL
Need for Speed Rivals - 31 TL
Burnout Paradise Remastered - 54 TL
Unravel Two - 36 TL
Fe - 31 TL 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
the_dedektif 2 ay en beğenilen Ters Adam
1 adet xbox one alıyorsun 2.ci el 600-700 tl. bağlanıyorsun internete üye oluyorsun ea acsses e 12 tl aydan aya kesiliyor. sende sınırsızca oynuyorsun hepsini.
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 2 ay
E ben bunları ea acsess de 12 tl oynuyorum aylardır :D
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pop-up 2 ay
en çok ufc 3 e üzüldüm nedenini hiç sormayın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 2 ay
EA oyunları çıktında bir ay sonra hemen indirime giriyor zaten normal ea indirim yapması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ultratopkek 2 ay yeni yorumcu
Access Premier var kafa rahat

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asko56 2 ay
xbox one da seneligi 65 tl ye ea acces ile devam ediyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 ay
EA Access varken bunlara para vermekte ne bileyim 😂
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
İyi indirim var ama pass da var. Konsolsuz devam, çocuklar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 2 ay
E ben bunları ea acsess de 12 tl oynuyorum aylardır :D
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Xbox one o kadar ucuz mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 ay
Günaydın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 2 ay
Gitti paracıklar yine :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
playstation store, Electronic Arts ve
10 etiket daha ea fifa 19 battlefield v battlefield 5 battlefield 1 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Nvidia GTC 2019’da 7 nm Ampere GPU’sunu duyurabilir 2 ay 2019 model iPhone'lar üç arka kamera ile gelecek 2 ay Apple’dan Spotify’ın gelir paylaşımı itirazına ağır bir cevap geldi 2 ay Metro Exodus - RTX Bu Oyuna Ne Katıyor? 2 ay Sinek kapanı şeklindeki tutucu hem ağır hem de hassas nesneleri kavrayıp kaldırabiliyor 2 ay Galaxy S10 5G testlerde 2.6Gbps hızlarına ulaştı 2 ay Turtle Beach rakibi Roccat’ı satın aldı 2 ay LG, SXSW Festivali'nde yenilikçi ürünlerini tanıtıyor 2 ay Evden e-ticaret yapanlar için vergi muafiyeti başladı 2 ay Ford'un mavi Mustang logolu teaser paylaşımı Tesla'ya gönderme mi? 2 ay Samsung Galaxy S10 için satın alabileceğiniz kılıflar 2 ay Steam Link, kişisel çevrimiçi oyun servisine dönüşüyor 2 ay Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz 2 ay Galaxy S10 serisinin delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına geliyor 2 ay Dropbox'ın ücretsiz sürümüne artık sadece üç cihaz bağlanabilecek 2 ay Apple yeni Airpods ve iPad modelleri üzerinde çalışıyor 2 ay Facebook, ana gezinti menüsüne oyunları da ekleyecek 2 ay Turkcell’in yeni CEO’su Murat Erkan kimdir? 2 ay Intel’in 10 çekirdekli Comet Lake işlemcileri bir yamada ortaya çıktı 2 ay LG, 2019 model premium TV modellerini duyurdu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler Sonraki POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü 2 ay Huawei P30 Pro'nun göz alıcı kırmızı rengi ortaya çıktı 2 ay Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri 2 ay Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor 2 ay Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı 2 ay Nokia 9 PureView 15 Mart’ta Avrupa’ya ayak basıyor 2 ay Snapdragon SiP tümleşik yongalı ilk telefonlar duyuruldu 2 ay Yetişkin içerikleri kaldıran Tumblr’ın ziyaretçi sayısı azaldı 2 ay Tesla Model Y resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay 86TL değerinde GRID 2 paketi ücretsiz 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Meme kanseri teşhisinde yeni bir buluş: MRI görüntülemeli yelek 2 ay Samsung gelecekteki telefonlarında ön kamerayı ekranın altına gizleyecek 2 ay Battlefield 5 Battle Royale modunun çıkış tarihi açıklandı (VİDEO) 2 ay Boeing 737 Max hakkında tüm bilinenler 2 ay Magic Leap çalışanı Emre Tanırgan’dan sanal bateri projesi 2 ay Apple Geliştiriciler Konferansı 3-7 Haziran’da yapılacak 2 ay Yeni James Bond filminde kullanılacak otomobil belli oldu 2 ay iPad mini 5 tasarım açısından büyük bir yenilik sunmayacak 2 ay Sony, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive'i satın almak için pazarlık yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim