PlayStation VR öncesi Driveclub'dan 360 derecelik video

Haber Editörü
Sony'nin video incelemesine burada yer verdiğimiz sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR, 2016 yılında PlayStation 4 sahiplerine sanal gerçeklik temelli oyun keyif yaşatmaya hazırlanıyor. Driveclub için yayınlanan yeni bir video ise bu keyfi şimdiden karşımıza getiriyor.
Bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran yer alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu ekranıyla 100 derece görüş açısı sunan PlayStation VR, saniyede 120 kare gibi yüksek bir hız ortaya koyuyor, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabiliyor ve bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabiliyor.
Aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere özellikle arabaya yarışı tarzı oyunlarda çok ilginç ve güzel bir deneyim sağlayabilen cihaz, kişileri tam olarak atmosfer içerisine dahil edebiliyor ve bu noktada en güzel çözüm PlayStation'a özel oyunlardan Driveclub'dan geliyor.
Yayınlanan video içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak Mercedes AMG S65 Coupe deneyimine ortak olabilirsiniz.
Not: Videoyu yüksek çözünürlükte izlemenizi tavsiye ederiz.
http://www.tweaktown.com/news/49111/sony-teases-360-degree-video-driveclub-ahead-playstation-vr/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben 2k ekranda gear vr ile izliyorum çöp gibi değil ama gazete kağıdı kalitesinde bir görüntü var diyebilirim. Bu cihazların inanılmaz yüksek çözünürlüklere ihtiyacı var 8k hatta 16k gibi ancak yeter. Çünkü 360 derecelik bir görüntüyü bu kalitede ancak gerçekçi izleyebiliriz. full HD denedim hiç izlenmiyor berbat 2k vasat 4k belki idare eder onu denemedim ama onunda yetersiz geleceği belli.