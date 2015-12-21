PlayStation VR öncesi Driveclub'dan 360 derecelik video

Sony'nin video incelemesine burada yer verdiğimiz sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR, 2016 yılında PlayStation 4 sahiplerine sanal gerçeklik temelli oyun keyif yaşatmaya hazırlanıyor. Driveclub için yayınlanan yeni bir video ise bu keyfi şimdiden karşımıza getiriyor.

Bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran yer alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu ekranıyla 100 derece görüş açısı sunan PlayStation VR, saniyede 120 kare gibi yüksek bir hız ortaya koyuyor, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabiliyor ve bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabiliyor.

Aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere özellikle arabaya yarışı tarzı oyunlarda çok ilginç ve güzel bir deneyim sağlayabilen cihaz, kişileri tam olarak atmosfer içerisine dahil edebiliyor ve bu noktada en güzel çözüm PlayStation'a özel oyunlardan Driveclub'dan geliyor.

Yayınlanan video içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak Mercedes AMG S65 Coupe deneyimine ortak olabilirsiniz. Not: Videoyu yüksek çözünürlükte izlemenizi tavsiye ederiz.

http://www.tweaktown.com/news/49111/sony-teases-360-degree-video-driveclub-ahead-playstation-vr/index.html