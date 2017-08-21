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PlayStation hesapları hackendi: PSN veritabanının çalındığı iddia ediliyor

OurMine isimli hacker grubu PlayStation'a ait resmi Twitter ve Facebook hesaplarını hackleyerek PlayStation Network veritabanını çaldıklarını iddia etti. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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PlayStation'a ait resmi Twitter ve Facebook hesapları pazar günü geç saatlerde OurMine isimli hacker grubunun saldırısına uğradı. Bilgisayar korsanları şirketin resmi hesapları üzerinden PSN veritabanına erişmeyi başardıklarını iddia etti.
İhlal açıklandıktan soran hiçbir sızıntı olmasa da OurMine hacker'ları hiçbir veriyi internette yayınlamayacaklarını söylüyorlar. Yani korsanlar fikrini değiştirmediği sürece kullanıcılar adına sıkıntı yaratacak herhangi birşey olmayacak gibi görünüyor. Ancak yine de güvende kalmak için şifre sıfırlamak iyi olabilir.
Ayrıca Bkz. "Hazır Uygulamalar 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirildi"
OurMine ekibinde yer alan bilgisayar korsanları PlayStation'ın resmi Twitter ve Facebook hesaplarında birkaç mesaj yayınladı. Bu gönderilerin hepsi Sony'nin hacklenmiş hesaplara tekrar erişim sağlamasından sonra silindi. Artık mevcut olmayan tweet'lerden biri korsanların PSN verilerini sızdırma planlarının olmadığını doğruladı.

HBO da OurMine tarafından saldırıya uğramıştı

Hackerlar erişim sağladıkları Facebook hesabı üzerinden de benzer bir mesaj yayınladı. Sony henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil ancak ihlalin sadece Facebook ve Twitter hesaplarını etkilemiş olma ihtimali de var. Yani korsanlar PSN veritabanına erişim sağlayamamış da olabilirler.
OurMine isimli hacker grubu kısa bir süre önce HBO'ya ait sosyal medya hesaplarını da kontrol altına almayı başarmış ve konuyla ilgili birkaç tweet atmışlardı. Şirket daha sonrasında tüm mesajları silerek hesapların kontrolünü geri aldı.

https://www.nextpowerup.com/news/37888/playstation-accounts-hacked-database-allegedly-stolen/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
"PSN mükkemmel ağbiiii" ciler nerede?
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Master_Evil 2 yıl
milyonların aklında tek soru: özür için hangi hediyeleri verecekler?
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serafon 2 yıl
dün gece psn hesabında kayıtlı kredi kartımdan izinsiz harcama yapıldı. Allah'tan sanal kart idi ve fazla bir bakiye yoktu ama yine de korkutucu ve bankanın provizyon açıkken bunu iptal etmeyip süründürmesi de ayrı bir düşündürücü. Sanki dolandırıcılara yardım eder gibiler!!!
1 Yanıt Yanıtla
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tempestatem 2 yıl serafon
serafon
dün gece psn hesabında kayıtlı kredi kartımdan izinsiz harcama yapıldı. Allah'tan sanal kart idi ve fazla bir bakiye yoktu ama yine de korkutucu ve bankanın provizyon açıkken bunu iptal etmeyip süründürmesi de ayrı bir düşündürücü. Sanki dolandırıcılara yardım eder gibiler!!!

Geçmiş olsun, 2011 yilinda da sifreleri caldirmisti.
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fuujitsu 2 yıl
Herifler amma becerikliymiş.
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hector_1990 2 yıl
sony ve hbo ya hacker grubları özel olarak dadanmış sanki şamar oğlanı gibi giderler filmleri internette yayınlarlar sony de psn çöker hesaplar silinir falan insanın aklına komplo teorileri gelmiyor değil rakip firmanın ayağını kaydırmak gibi
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alemburda34 2 yıl
1 ay ucretsiz psn plus + 1 oyun herseyin ilaci
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Zuko 2 yıl
"If you works at Playstation"
...
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
"PSN mükkemmel ağbiiii" ciler nerede?
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Master_Evil 2 yıl
milyonların aklında tek soru: özür için hangi hediyeleri verecekler?
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Free WiLL 2 yıl
yalnız bu olay 1 ay kadar önce gerçekleşti ve daha yeni duyuruyorlar. Geçtiğimiz ay oyundayken nasıl oldu anlamadım tüm trphylerim sıfırlandı ve oyundaki tüm kayıtlarım gitti.
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Ussuz 2 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şu günlerde Xbox one x Project scorpio tanıtımı fiyatları haberleri vb. şeyler sırasında unutulmamak için yapılmış viral reklam
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MacGyver. 2 yıl
gerçekse tarih tekerrür edecek. sony'den açıklama beklemeyin geçen defa 1 ay kadar suskun kalmıştı, sonra açıklamıştı.
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HABERİN ETİKETLERİ
facebook, twitter ve
13 etiket daha playstation konsol hack playstation network veritabanı erişim veri ihlal ourmine psn network Güvenlik Internet Onur Seven
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