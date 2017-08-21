PlayStation hesapları hackendi: PSN veritabanının çalındığı iddia ediliyor

PlayStation'a ait resmi Twitter ve Facebook hesapları pazar günü geç saatlerde OurMine isimli hacker grubunun saldırısına uğradı. Bilgisayar korsanları şirketin resmi hesapları üzerinden PSN veritabanına erişmeyi başardıklarını iddia etti.

İhlal açıklandıktan soran hiçbir sızıntı olmasa da OurMine hacker'ları hiçbir veriyi internette yayınlamayacaklarını söylüyorlar. Yani korsanlar fikrini değiştirmediği sürece kullanıcılar adına sıkıntı yaratacak herhangi birşey olmayacak gibi görünüyor. Ancak yine de güvende kalmak için şifre sıfırlamak iyi olabilir.

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OurMine ekibinde yer alan bilgisayar korsanları PlayStation'ın resmi Twitter ve Facebook hesaplarında birkaç mesaj yayınladı. Bu gönderilerin hepsi Sony'nin hacklenmiş hesaplara tekrar erişim sağlamasından sonra silindi. Artık mevcut olmayan tweet'lerden biri korsanların PSN verilerini sızdırma planlarının olmadığını doğruladı.

HBO da OurMine tarafından saldırıya uğramıştı

Hackerlar erişim sağladıkları Facebook hesabı üzerinden de benzer bir mesaj yayınladı. Sony henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil ancak ihlalin sadece Facebook ve Twitter hesaplarını etkilemiş olma ihtimali de var. Yani korsanlar PSN veritabanına erişim sağlayamamış da olabilirler.

OurMine isimli hacker grubu kısa bir süre önce HBO'ya ait sosyal medya hesaplarını da kontrol altına almayı başarmış ve konuyla ilgili birkaç tweet atmışlardı. Şirket daha sonrasında tüm mesajları silerek hesapların kontrolünü geri aldı.

https://www.nextpowerup.com/news/37888/playstation-accounts-hacked-database-allegedly-stolen/