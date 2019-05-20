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PlayStation oyunları film ve dizi oluyor

Sony, PlayStation oyunlarını film ve diziye çevirmek için PlayStation Productions isimli yeni bir stüdyo kurdu. PlayStation Productions, Marvel Stüdyoları'ndan ilham alıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Interactive Entartainment, PlayStation oyunlarını dizi ve filmlere uyarlamak için harekete geçti. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan dev şirket, PlayStation Productions isimli yeni bir stüdyo açıldığını duyurdu. PlayStation Productions; God of War, Last of Us gibi PlayStation özel oyunlarını sinemaya ve televizyona aktarmak için çalışmalar yapacak.

Kaliforniya'da kurulan PlayStation Productions'a Asad Qizilbash liderlik edecek. The Hollywood Reporter'a konuşan Qizilbash,"Başka stüdyolarla anlaşmak yerine kendi orijinal ürünlerimizi kendimiz TV veya sinemaya uyarlayacağız. Bunun daha iyi bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü ürünlerimizi bizler daha iyi tanıyoruz, PlayStation ailesinin neleri sevdiğini de daha iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

PlayStation oyunları film ve dizi oluyor

"Marvel'dan ilham alıyoruz"


Asad Qizilbash verdiği röportajda,"Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte sektörden yazarlar, yönetmenler ve yapımcılarla diyalog halindeydik. Lorenzo di Bonaventura ve Kevin Feige gibi yapımcılarla sektörü daha iyi anlayabilmek için bazı konuşmalar gerçekleştirdik." dedi.

Qizilbash,"Marvel'ın, çizgi roman evrenini alıp dünyanın en büyük eğlence ürünlerinden birisi haline getirmesini, bunu nasıl başardığını incelemeye çalıştık. Onların bu başarısından ilham almak istiyoruz." şeklinde konuştu. Qizilbash son olarak PlayStation Productions'ın Sony Stüdyoları'ndan bağımsız içerik üreteceğini ancak dağıtım tarafında yardım alınacağını söyledi.

Video oyunlarının sinema uyarlamaları bildiğiniz gibi genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Asad Qizilbash liderliğindeki PlayStation Productions'ın hedefi bunu değiştirmek olacak. Sony, hem oyunseverleri hem de genel izleyiciyi tatmin edebilecek yapımlar geliştirmek istiyor. Marvel Stüdyoları'nın bildiğiniz gibi en büyük başarılarından birisi çizgi roman hayranlarıyla birlikte genel sinemaseverlerin de beğenisini kazanabilmesi olmuştu.

Bakalım PlayStation Productions'tan başarılı film ve diziler görebilecek miyiz.

https://www.hollywoodreporter.com/news/sony-interactive-launches-unit-adapt-games-film-tv-1211850 Yorum Yaz
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
God of War’un adamakıllı yüksek bütçeli serisi çekilsin Avengers serisine kafa tutar. Beyond: Two Souls’un senaryosu Stranger Things’te kullanılıyor ve dizi bu haliyle bile çok popüler.
God of War’un adamakıllı yüksek bütçeli serisi çekilsin Avengers serisine kafa tutar. Beyond: Two Souls’un senaryosu Stranger Things’te kullanılıyor ve dizi bu ...
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insanikamil 2 hf.
god of war gerçekten efsane olur çünkü hikayesi çok iyi 2 kere bitirdim oyunu
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dreamblue35 2 hf.
god of war efsane olur, acaba christopher nolan çeker mi filmi
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ramis78 2 hf.
Yeni marvel geliyor desenize :)
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kadalt 2 hf.
Hele ki şu Last of us iyi bir yönetmen ve sağlam bütçe ile çeksinler türünde ki en iyi film olur.
Im legend
28 days later
28 weeks later
Gibi türdeki filmlere her kafa tutar
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V4LKyR 2 hf.
Esat Kızılbaş'a bak sen.
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OverClocK1ng 2 hf.
Aynısını yazacaktım. God Of War filmi adam gibi çekilsin, kafaya oynar.
Ayrıca yönetmenler falan salak. Niye Leon 2 diye film çekimiyorlar ki.
Konusu da belli: Mathilda büyümüş, tetikçi olmuş işte. Dahası ne.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
God of War’un adamakıllı yüksek bütçeli serisi çekilsin Avengers serisine kafa tutar. Beyond: Two Souls’un senaryosu Stranger Things’te kullanılıyor ve dizi bu haliyle bile çok popüler.
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Silent Guardian 2 hf.
The Last of Us isteriz...
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