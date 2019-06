PlayStation oyunları film ve dizi oluyor

"Marvel'dan ilham alıyoruz"

, PlayStation oyunlarını dizi ve filmlere uyarlamak için harekete geçti. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan dev şirket,isimli yeni bir stüdyo açıldığını duyurdu. PlayStation Productions; God of War, Last of Us gibi PlayStation özel oyunlarını sinemaya ve televizyona aktarmak için çalışmalar yapacak.Kaliforniya'da kurulan PlayStation Productions'aliderlik edecek. The Hollywood Reporter'a konuşan Qizilbash,"Başka stüdyolarla anlaşmak yerine kendi orijinal ürünlerimizi kendimiz TV veya sinemaya uyarlayacağız. Bunun daha iyi bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü ürünlerimizi bizler daha iyi tanıyoruz, PlayStation ailesinin neleri sevdiğini de daha iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.Asad Qizilbash verdiği röportajda,"Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte sektörden yazarlar, yönetmenler ve yapımcılarla diyalog halindeydik.vegibi yapımcılarla sektörü daha iyi anlayabilmek için bazı konuşmalar gerçekleştirdik." dedi.Qizilbash,"Marvel'ın, çizgi roman evrenini alıp dünyanın en büyük eğlence ürünlerinden birisi haline getirmesini, bunu nasıl başardığını incelemeye çalıştık. Onların bu başarısından ilham almak istiyoruz." şeklinde konuştu. Qizilbash son olarak PlayStation Productions'ın Sony Stüdyoları'ndan bağımsız içerik üreteceğini ancak dağıtım tarafında yardım alınacağını söyledi.Video oyunlarının sinema uyarlamaları bildiğiniz gibi genellikle. Asad Qizilbash liderliğindeki PlayStation Productions'ın hedefi bunu değiştirmek olacak. Sony, hem oyunseverleri hem de genel izleyiciyi tatmin edebilecek yapımlar geliştirmek istiyor. Marvel Stüdyoları'nın bildiğiniz gibi en büyük başarılarından birisi çizgi roman hayranlarıyla birlikte genel sinemaseverlerin de beğenisini kazanabilmesi olmuştu.Bakalım PlayStation Productions'tan başarılı film ve diziler görebilecek miyiz.