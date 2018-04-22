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PlayStation oyunlarının Türkçe olup olmadığı bilgisi veren uygulama: Haberin Var mı?

PlayStation oyunlarının hangisinin Türkçe desteği olduğunu bilmek için internette oyun bilgilerini aratmanıza gerek yok. Haberin Var Mı? uygulaması ile hangi oyunun Türkçe olduğunu öğrenebileceksiniz.
1 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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PlayStation oyunlarının Türkçe olup olmadığı bilgisi veren uygulama: Haberin Var mı?
 
Oyun konsolunuza satın almak istediğiniz PlayStation oyunlarının Türkçe dil paketi olup olmadığını öğrenmek için bir uygulama geliştirildi. Haberin Var Mı? uygulaması sayesinde özellikle PlayStation Network üzerinden oyun satın alırken Türkçe desteği olup olmadığını öğrenebileceksiniz. 
Uygulama ayrıca, yeni çıkan bir oyunda Türkçe dil paketi varsa size bildirim göndererek haberdar olmanızı da sağlıyor. Haberin Var Mı'da PlayStation VR, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation Vita oyunları sıralanıyor. Sıralanan oyunlar Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazılı olacak şekilde sınıflara ayrılarak size seçme şansı bırakıyor. Ayrıca PSN üzerinde o sırada ücretsiz veya indirime girmiş olan uygulamalar varsa, bundan da haberdar ediyor. Uygulama şuan için yalnızca Android işletim sistemi ile çalışan cihazlara destek veriyor. Uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 
Haberin Var mı?: Google Play Store 

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Arapkahvesi 1 yıl en beğenilen
Telefona, medyaya erişim iznini napacaksın kardeşim?
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keremec 1 yıl
Bunun için uygulamaya ne gerek var ki?
community.eu.playstation.com/...
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agent1453 1 yıl
Az sayıda oyunun Türkçe olduğunu varsayarsak bu uygulamaya gerek yok.
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sosisvesalam 1 yıl
bunun için de mi uygulama çıkarmışlar, çok reklam çıkıyor mu?
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Arapkahvesi 1 yıl en beğenilen
Telefona, medyaya erişim iznini napacaksın kardeşim?
1 Yanıt Yanıtla +22
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SonSamsunlu 1 yıl Arapkahvesi
the_fappening_2018.avi
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SigSauer6 1 yıl
Fiyatını düşürseler altyazı olmasada olur. Hatta altyazısı olmayan versiyonunu daha ucuza satabilirler.
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