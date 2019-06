PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play 11 ülkede satışa sunuldu

Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ''dünyanın PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Xperia Play'in 11 ülkede satışına başlandığı duyuruldu. Xperia Play ile ilk buluşma şansı yakalayan ülkeler arasında İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya, Hong Kong, Rusya, Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç ve Tayvan bulunuyor. İki hafta sonra aralarında Portekiz ve Hindistan'ın bulunduğu 6 farklı ülkede de akıllı telefonun teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki konumunu alacağı bildiriliyor.

Sony Ericsson Xperia Play'in teknik detaylarını sizler için bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon platformundan, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor; dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900) ile kullanıcılara hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunuyor. 119 x 62 x 16 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında tasarlanan telefonda, 4.0 inç (~10,16 cm) boyutunda - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde - 16.7 milyon renk dokunmatik kapasitif ekran ile oyunlara özel geliştirilen tuş takımı dikkat çekiyor.

Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında Timescape arayüzü, ivme sensörü, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, yaklaşık 400 MB dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (kutu içeriğinde 8 GB'lık kart mevcut), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, DLNA sertifikası, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS / aGPS, microUSB portu, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı dijital kamera, coğrafi etiketleme, görüntü stabilizasyon sistemi, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 425 saate varan bekleme - 8 saat 25 dakikaya varan konuşma süresi sağlayan batarya yer alıyor. Fiyatı ülkeden ülkeye farklılık gösteren (500 Euro ~ 500 Pound) Xperia Play için 60'tan fazla oyunun mevcut olduğu belirtiliyor. Oyun listesi şu şekilde;

Bruce Lee Dragon Warrior - Digital Legends (Önceden yüklenmiş)

FIFA 2010 - EA Mobile (Önceden yüklenmiş**)

Sims 3 - EA Mobile (Önceden yüklenmiş**)

Star Battalion - Gameloft (Önceden yüklenmiş**)

Tetris - EA mobile (Önceden yüklenmiş**)

Asphalt 6 - Gameloft (Bedava indirilebilir)

Dungeon Defenders: Second Wave - Trendy Entertainment

Galaxy on Fire 2 - Fishlabs

Assassins Creed - Gameloft

Need for Speed SHIFT - EA Mobile

Worms - EA Mobile

Nova 2 - Gameloft

Modern Combat Black Pegasus - Gameloft

Guns n Glory - Handygames

Reckless Racing - Polarbit

Real Football 2011 - Gameloft

Gun Bros - Glu Mobile

Racer Luma - Arcade/Unity

Cordy - SilverTree Media

Aporkalypse - Handygames

Brothers in Arms Global Front - Gameloft

Guerrilla Bob - Angry Mob Games/Unity

Let's Golf 2 - Gameloft

Zenonia 2 - Gamevil

Cyberlords - Handygames

Guitar Hero: Warriors of Rock Mobile - Glu Mobile

Age of Zombies - Halfbrick Studios

Spectral Souls - HyperDevBox Japan

Splinter Cell Conviction - Gameloft

Air Attack - Art in Games/Unity

Armageddon Squadron - Polarbit

Uno - Gameloft

InfeCCt - Handygames

Spiderman total Mayhem - Gameloft

Millionaire City - Digital Chocolate

Avatar - Gameloft

Raging Thunder 2 - Polarbit

Homerun Battle 3D - Com2us Games

Aftermath XHD - Jakyl

I Must Run - GameLion

Baseball Superstars 2011 - Gamevil

Ground Effect Pro - Jakyl

ZeNonia - Gamevil

Super KO Boxing 2 - Glu Mobile

Farm Story - Team Lava

Wave Blazer - Polarbit

Soccer Superstars - Gamevil

Battle Bears - Skyvu

Tower Blocks New York - Digital Chocolate

Super Dynamite Fishing - Handygames

Iron Sight - Polarbit

Toonwarz - Polarbit

Restaurant Story - Team Lava

Escape - AMA

Raving Babies - AMA

Bakery Story - Team Lava

Denki Blocks! Deluxe - Jakyl

Rollercoaster Rush -Digital Chocolate

Orjinal PlayStation oyunları;

Crash Bandicoot® - Sony Computer Entertainment Inc.

Cool Boarders 2 - Sony Computer Entertainment Inc.

Destruction Derby - Sony Computer Entertainment Inc.

Jumping Jack Flash - Sony Computer Entertainment Inc.

MediEvil - Sony Computer Entertainment Inc.

Syphon Filter - Sony Computer Entertainment (Fransa'daki telefonlara önceden yüklenmiş olacak)

** Ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Her zaman olduğu gibi Sony Ericsson'un Türkiye'yi de fazla bekletmemesini diliyoruz.

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/xperiaplaylaunchpressreleasefinal-20110401