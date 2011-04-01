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PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play 11 ülkede satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
66
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play 11 ülkede satışa sunuldu
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Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ''dünyanın PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Xperia Play'in 11 ülkede satışına başlandığı duyuruldu. Xperia Play ile ilk buluşma şansı yakalayan ülkeler arasında İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya, Hong Kong, Rusya, Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç ve Tayvan bulunuyor. İki hafta sonra aralarında Portekiz ve Hindistan'ın bulunduğu 6 farklı ülkede de akıllı telefonun teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki konumunu alacağı bildiriliyor.

Sony Ericsson Xperia Play'in teknik detaylarını sizler için bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon platformundan, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor; dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900) ile kullanıcılara hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunuyor. 119 x 62 x 16 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında tasarlanan telefonda, 4.0 inç (~10,16 cm) boyutunda - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde - 16.7 milyon renk dokunmatik kapasitif ekran ile oyunlara özel geliştirilen tuş takımı dikkat çekiyor.

Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında Timescape arayüzü, ivme sensörü, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, yaklaşık 400 MB dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (kutu içeriğinde 8 GB'lık kart mevcut), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, DLNA sertifikası, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS / aGPS, microUSB portu, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı dijital kamera, coğrafi etiketleme, görüntü stabilizasyon sistemi, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 425 saate varan bekleme - 8 saat 25 dakikaya varan konuşma süresi sağlayan batarya yer alıyor. Fiyatı ülkeden ülkeye farklılık gösteren (500 Euro ~ 500 Pound) Xperia Play için 60'tan fazla oyunun mevcut olduğu belirtiliyor. Oyun listesi şu şekilde;

Bruce Lee Dragon Warrior - Digital Legends (Önceden yüklenmiş)
FIFA 2010 - EA Mobile (Önceden yüklenmiş**)
Sims 3 - EA Mobile (Önceden yüklenmiş**)
Star Battalion - Gameloft (Önceden yüklenmiş**)
Tetris - EA mobile (Önceden yüklenmiş**)
Asphalt 6 - Gameloft (Bedava indirilebilir)
Dungeon Defenders: Second Wave - Trendy Entertainment
Galaxy on Fire 2 - Fishlabs
Assassins Creed - Gameloft
Need for Speed SHIFT - EA Mobile
Worms - EA Mobile
Nova 2 - Gameloft
Modern Combat Black Pegasus - Gameloft
Guns n Glory - Handygames
Reckless Racing - Polarbit
Real Football 2011 - Gameloft
Gun Bros - Glu Mobile
Racer Luma - Arcade/Unity
Cordy - SilverTree Media
Aporkalypse - Handygames
Brothers in Arms Global Front - Gameloft
Guerrilla Bob - Angry Mob Games/Unity
Let's Golf 2 - Gameloft
Zenonia 2 - Gamevil
Cyberlords - Handygames
Guitar Hero: Warriors of Rock Mobile - Glu Mobile
Age of Zombies - Halfbrick Studios
Spectral Souls - HyperDevBox Japan
Splinter Cell Conviction - Gameloft
Air Attack - Art in Games/Unity
Armageddon Squadron - Polarbit
Uno - Gameloft
InfeCCt - Handygames
Spiderman total Mayhem - Gameloft
Millionaire City - Digital Chocolate
Avatar - Gameloft
Raging Thunder 2 - Polarbit
Homerun Battle 3D - Com2us Games
Aftermath XHD - Jakyl
I Must Run - GameLion
Baseball Superstars 2011 - Gamevil
Ground Effect Pro - Jakyl
ZeNonia - Gamevil
Super KO Boxing 2 - Glu Mobile
Farm Story - Team Lava
Wave Blazer - Polarbit
Soccer Superstars - Gamevil
Battle Bears - Skyvu
Tower Blocks New York - Digital Chocolate
Super Dynamite Fishing - Handygames
Iron Sight - Polarbit
Toonwarz - Polarbit
Restaurant Story - Team Lava
Escape - AMA
Raving Babies - AMA
Bakery Story - Team Lava
Denki Blocks! Deluxe - Jakyl
Rollercoaster Rush -Digital Chocolate

Orjinal PlayStation oyunları;

Crash Bandicoot® - Sony Computer Entertainment Inc.
Cool Boarders 2 - Sony Computer Entertainment Inc.
Destruction Derby - Sony Computer Entertainment Inc.
Jumping Jack Flash - Sony Computer Entertainment Inc.
MediEvil - Sony Computer Entertainment Inc.
Syphon Filter - Sony Computer Entertainment (Fransa'daki telefonlara önceden yüklenmiş olacak)

** Ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Her zaman olduğu gibi Sony Ericsson'un Türkiye'yi de fazla bekletmemesini diliyoruz.

PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play 11 ülkede satışa sunuldu
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http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/xperiaplaylaunchpressreleasefinal-20110401 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Citizen 8 yıl en beğenilen
asdasd
4 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
yaaa bn çok araştırdım xperia play i bn şu an sadece oyun için yapılmış bir tel istiyordum ki karşıma çıktı.
PSN: TR-Efe
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ag67 8 yıl
Fiyatta bağlı olarak bende alabilirim.
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defnem1007 8 yıl
arkadaşlar benim anlamadığım sony'nin son günlerdeki kötü itibarına rağmen hala nasıl sony almayı düşünüyorsunuz ?
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DH Misafiri 8 yıl
Kesin bizde herkes alır bu cihazı biz teknoloji meraklisiyiz peynir ekmek gibi satar
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FendersTraT 8 yıl
Xperia Serisi çook kaliteli X10'dan itibaren kötü demek haksızlık olur

Arc muhteşem duruyor bu da eğer oyunlara özen gösterilirse çok satar.
tabi oyun telefonu olcak diye diğer özelliklere özen gösterilmemişse o ayrı ama bu ihtimal çok düşük
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Ömer Tuğrul 8 yıl
tuşların alanı çok verimsiz kullanılmış.grafik gücüde galaxy s in gerisinde kalmış.
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kkkcrazy 8 yıl
yine 10 yıl sonra gelir TR a bizde avcumuzu yalarız sony ericsson düzeltmek istemiyor anlaşılan TR pazarını
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Lee-on! 8 yıl
Fanatiklik yapıyor gibi algılamayın ama yanlışsam da söyleyin. Appstore'da artık neredeyse PSP kalitesinde oyunlar var zaten. Bu telefonun ve hali hazırdaki PSP'nin bence bayağı bir iyi olması gerekiyor artık. Ayrıca 1Ghz işlemci olayını geçiniz. Al bende kullanıyorum 1Ghz işlemciyi. Gördük yani. Önemli olan işletim sistemiyle nasıl entegre olduğu. O işlemciyi hakkıyla kullanabiliyor mu bakalım. Yine de çıkınca belli olur ak mı kara mı...
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Eren 8 yıl
Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ''dünyanın PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Xperia Play'in 11 ülkede satışına başlandığı duyuruldu. Xperia Play ile ilk buluşma şansı yakalayan ülkeler arasında İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya, Hong Kong, Rusya, Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç ve Tayvan bulunuyor. İki hafta sonra aralarında Portekiz ve Hindistan'ın bulunduğu 6 farklı ülkede de akıllı telefonun teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki konumunu alacağı bildiriliyor.
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clopin 8 yıl
normal klavye dizilısinın üzerine bu tuşlari koyabilse alınabilir de bu şekilde pek kullanışlı gelmedi bana.
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orhan azeri 8 yıl
Mesela nova2 galaxy s de oynana bilirmi
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xxxx1 8 yıl
Cihazın Kendi sınıfını oluşturuyor ve Dünyada bir ilk!..her haliyle saygı duyulacak cihaz...olumsuz konuşanlar çoğu Sony Ericsson karşıtı,içinde sadece ios olduğu için ve 2000 lira bayılanlar,yada Samsung'un plastikten bozma bada sına tav olanlar burda bilirkişi moduna girmişler... :-)
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IO 8 yıl
Fiyat hakkında var mı bilgi ?
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In-ception 8 yıl
Sony - Ericson değil mi?
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seco917 8 yıl
Tekken yoksa bu telefona da gerek yok.
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Kissed by Fire 8 yıl

SymPhoney

Sony - Ericson değil mi?


Sony Ericsson
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