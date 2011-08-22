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PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
1
23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi
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Sony Ericsson'un, PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu olma ünvanını taşıyan Xperia Play'e siyah ve beyaz rengin ardından turuncu renk seçeneği eklendi. Almanya'da düzenlenen GamesCom etkinliğinde sergilenen Xperia Play'e turuncu rengin daha farklı bir hava kattığını söyleyebiliriz.
Turuncu Xperia Play, tahmin edebileceğiniz üzere renk dışında diğer versiyonlarla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Merak edenler için Xperia Play'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek;
  • Dörtband GSM şebekesi desteği
  • HSPA
  • Oyunlara özel tuş takımı
  • 4.0-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
  • Timescape arayüzü
  • Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
  • 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
  • 512 MB RAM
  • Adreno 205 grafik birimi
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • GPS, aGPS
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1500 mAh batarya
göze çarpıyor.
PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi
Tam Boyutta Gör
PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi
Tam Boyutta Gör
PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi
Tam Boyutta Gör
PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi
Tam Boyutta Gör

http://android.com.pl/news/sprzet/2986-gamescom-2011-kwestia-obudowy-xperii-play-w-nowej-barwie-oraz-wicej-zdje.html Yorum Yaz
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xxxx1 8 yıl en beğenilen
kaliteli ve şekil her dönem 1 numara... ürünleri estetik...taklitsiz!..
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mehmetgirgin 8 yıl
güzel bence
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photo sir 8 yıl
turuncu çokta çekici bir renk değil bana göre, ve çok koyu olmuş forumun rengi gibi açık olsaydı daha iyi olurdu
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Deníz 8 yıl
kötü harcanmış güzel bir fikir bence.çift çekirdekli 4.5 inç ekranlı psp oyunları destekleyen bir alet yaparsa iyi satar birde fiyatı uçurmazsa .zaten ps vitayla pspi bitirecek
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Stanislas Xavier 8 yıl
Chaghatai
@sisi xvier:videonun sonunda malesef bu gerçek değil, ama hayal edebiliriz demiş... =/

Ewt üst köşede olduğu için görememişim ne kadar sevinmiştim ilk gördüğümde gerçek diye... :)
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kadirt 8 yıl
Güzel düşünülmüş bir telefon. Ama pahalı, ağır ve radyosu yok.
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Armin van Buuren* 8 yıl
sis xvier
www.youtube.com/watch?v=z0CuXiLpX6c&feature=related Bu video gerçek mi ? eğer gerçekse süper bir cihaz bu !

Ahahaha güldürme beni multiplayer oynuyor adam bir de daha çıkmamış bir oyun diyor.
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Chaghatai 8 yıl
@sisi xvier:
videonun sonunda malesef bu gerçek değil, ama hayal edebiliriz demiş... =/
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Tr@mmler 8 yıl
mert1907
xxxx1
umutarslan.complaystation sertifikası ne işe yarıyor. psp oyunlarını aynen açabiliyormu nedir espirisi merak ettim.
şu demek... bildiğimiz Sony Play Station...ben adımı cihaza veriyorum cihaz beni temsil eder ve marka değerimi taşır,kısa ve öz budur...
E zaten PlayStationu Sony üretmiyormu gidip bide kendi firmasından izinmi alıyor :D

sony ile ericsson arasında sadece telefon üretimi için ortaklık var. fazlası değil.
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Stanislas Xavier 8 yıl
www.youtube.com/watch?v=z0CuXiLpX6c&feature=related

Bu video gerçek mi ? eğer gerçekse süper bir cihaz bu !
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mert1907 8 yıl
xxxx1
umutarslan.complaystation sertifikası ne işe yarıyor. psp oyunlarını aynen açabiliyormu nedir espirisi merak ettim.
şu demek... bildiğimiz Sony Play Station...ben adımı cihaza veriyorum cihaz beni temsil eder ve marka değerimi taşır,kısa ve öz budur...

E zaten PlayStation'u Sony üretmiyormu gidip bide kendi firmasından izinmi alıyor :D
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umutarslan.com 8 yıl
xxxx1
umutarslan.complaystation sertifikası ne işe yarıyor. psp oyunlarını aynen açabiliyormu nedir espirisi merak ettim.
şu demek... bildiğimiz Sony Play Station...ben adımı cihaza veriyorum cihaz beni temsil eder ve marka değerimi taşır,kısa ve öz budur...

traş yani. bildiğin android var sadece.
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silver021 8 yıl
telefonun tasarımı hoş ama o oyun konsolu olmamış afedersin tam 0-12 yaş arası bişey olmuş. şimdi birinin yanında açsam göstersem yaşım gelmiş 21 e. bu ne abi atarinide yanındamı getirion derler alay konusu olmak istemem. :D biraz ciddiyete binelim.
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danGerfuLL 8 yıl silver021
silver021

telefonun tasarımı hoş ama o oyun konsolu olmamış afedersin tam 0-12 yaş arası bişey olmuş. şimdi birinin yanında açsam göstersem yaşım gelmiş 21 e. bu ne abi atarinide yanındamı getirion derler alay konusu olmak istemem. :D biraz ciddiyete binelim.


Zaten 'uygun ortamlarda açın' diye yandan kayacak şekilde dizayn etmişler cihazı.
Diğer türlü yani açık değilken görsel açıdan anlaşılacak bir şey yok.
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xxxx1 8 yıl
umutarslan.com
playstation sertifikası ne işe yarıyor. psp oyunlarını aynen açabiliyormu nedir espirisi merak ettim.

şu demek... bildiğimiz Sony Play Station...''ben adımı cihaza veriyorum cihaz beni temsil eder ve marka değerimi taşır'',kısa ve öz budur...
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