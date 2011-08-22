PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi

Sony Ericsson'un, PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu olma ünvanını taşıyan Xperia Play'e siyah ve beyaz rengin ardından turuncu renk seçeneği eklendi. Almanya'da düzenlenen GamesCom etkinliğinde sergilenen Xperia Play'e turuncu rengin daha farklı bir hava kattığını söyleyebiliriz.



Turuncu Xperia Play, tahmin edebileceğiniz üzere renk dışında diğer versiyonlarla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Merak edenler için Xperia Play'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek;



Dörtband GSM şebekesi desteği

HSPA



Oyunlara özel tuş takımı

4.0-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran

Timescape arayüzü

Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi

1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci

512 MB RAM

Adreno 205 grafik birimi

3.5 mm kulaklık girişi

32 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1 + A2DP

GPS, aGPS

5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1500 mAh batarya



göze çarpıyor.

http://android.com.pl/news/sprzet/2986-gamescom-2011-kwestia-obudowy-xperii-play-w-nowej-barwie-oraz-wicej-zdje.html