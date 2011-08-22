PlayStation sertifikalı Sony Ericsson Xperia Play'e turuncu renk seçeneği eklendi

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Sony Ericsson'un, PlayStation sertifikalı ilk akıllı telefonu olma ünvanını taşıyan Xperia Play'e siyah ve beyaz rengin ardından turuncu renk seçeneği eklendi. Almanya'da düzenlenen GamesCom etkinliğinde sergilenen Xperia Play'e turuncu rengin daha farklı bir hava kattığını söyleyebiliriz.
Turuncu Xperia Play, tahmin edebileceğiniz üzere renk dışında diğer versiyonlarla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Merak edenler için Xperia Play'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek;
- Dörtband GSM şebekesi desteği
- HSPA
- Oyunlara özel tuş takımı
- 4.0-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
- Timescape arayüzü
- Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
- 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
- 512 MB RAM
- Adreno 205 grafik birimi
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS, aGPS
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1500 mAh batarya
göze çarpıyor.
http://android.com.pl/news/sprzet/2986-gamescom-2011-kwestia-obudowy-xperii-play-w-nowej-barwie-oraz-wicej-zdje.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ewt üst köşede olduğu için görememişim ne kadar sevinmiştim ilk gördüğümde gerçek diye... :)
Ahahaha güldürme beni multiplayer oynuyor adam bir de daha çıkmamış bir oyun diyor.
videonun sonunda malesef bu gerçek değil, ama hayal edebiliriz demiş... =/
sony ile ericsson arasında sadece telefon üretimi için ortaklık var. fazlası değil.
Bu video gerçek mi ? eğer gerçekse süper bir cihaz bu !
E zaten PlayStation'u Sony üretmiyormu gidip bide kendi firmasından izinmi alıyor :D
traş yani. bildiğin android var sadece.
Zaten 'uygun ortamlarda açın' diye yandan kayacak şekilde dizayn etmişler cihazı. Diğer türlü yani açık değilken görsel açıdan anlaşılacak bir şey yok.
şu demek... bildiğimiz Sony Play Station...''ben adımı cihaza veriyorum cihaz beni temsil eder ve marka değerimi taşır'',kısa ve öz budur...
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