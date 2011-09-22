Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation sertifikalı Xperia Play'in İngiltere fiyatı 199.80 Pound'a kadar düştü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,4b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation sertifikalı Xperia Play'in İngiltere fiyatı 199.80 Pound'a kadar düştü
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson firmasının, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği PlayStation sertifikalı Xperia Play, gelen bilgilere göre dünyanın en önemli pazarlarından İngiltere'de beklenen satış başarısına bir türlü ulaşamamıştı. Bazı yetkililer bu problemin nedeni olarak Xperia Play'in belli bir kitleye hitap eden ürün olmasının ve yüksek fiyatının altını çizmişlerdi. (Haber detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.)
İngiltere pazarına 500 Pound (~1.414 TL) civarında giriş yapan Xperia Play'in fiyatı önce 418 Pound'a (~1.182 TL), sonra 399.99 Pound'a (~1.131 TL), daha da sonra 260 Pound'a (~735 TL) kadar çekilmişti.
İngiltere cephesinden gelen son bilgilere göre, ülkenin tanınmış çevrimiçi satış mağazası Expansys, Xperia Play'in fiyatını 199.80 Pound'a (~566 TL) kadar düşürmüş durumda. Ancak Xperia Play'in şu anda stoklarda bulunmadığı, akıllı telefonun 7 Ekim Cuma günü tekrar stoklara gireceği belirtiliyor. Diğer sitelerin fiyatlarda güncellemeye gitmemesi (örn: Play.com - 299.99 Pound), yalnızca Expansys'ye özel bir indirimin söz konusu olup olmadığı ihtimalini akıllara getirmiyor değil. Xperia Play'i aylar önce satın alanların yaşanan bu durum karşısında büyük bir hayalkırıklığına uğradıkları kesin.

PlayStation sertifikalı Xperia Play'in İngiltere fiyatı 199.80 Pound'a kadar düştü
Tam Boyutta Gör

http://www.expansys.com/sony-ericsson-xperia-play-208958/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Deníz 8 yıl en beğenilen
Ah o fiyattan burdada olsa
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
xperia play i samsung s3 karşılaştıranlar samsung s3 te xperia play ın oyunlarını oynarsınız ama xperia playdeki kadar zevk alamazsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 8 yıl
Bu fiyat ile dünyanın her yerinde satılsa satış rekoru kırardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
blizzard3
bence bu cihaz hiç iş yapmaz 1ghz işlmeci ile zor yani sahsen ben almam daha cıkmadı bile glaxy s3 ün 4 cekirdekle gelecegini dusunursek bu telefon tarihi eser olur ancak

550-600 liraya böyle bir telefon nasıl iş yapmazmış? Türkiye'de bu fiyattan satılsa peynir ekmek gibi gider diye düşünüyorum ben :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blizzard3 8 yıl
bence bu cihaz hiç iş yapmaz 1ghz işlmeci ile zor yani sahsen ben almam daha cıkmadı bile glaxy s3 ün 4 cekirdekle gelecegini dusunursek bu telefon tarihi eser olur ancak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 8 yıl
Resmen abartmışlar, fiyat harika, keşke alma imkanımız olsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
blizzard3

bence bu cihaz hiç iş yapmaz 1ghz işlmeci ile zor yani sahsen ben almam daha cıkmadı bile glaxy s3 ün 4 cekirdekle gelecegini dusunursek bu telefon tarihi eser olur ancak

fiyatlarınıda karşılaştırdır istersen , çıkmamış bir telefonla bu telefonu aynı kefeye koyup birde kıyaslama yapıyorsun ne alakaysa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veto1214 8 yıl
blizzard3

bence bu cihaz hiç iş yapmaz 1ghz işlmeci ile zor yani sahsen ben almam daha cıkmadı bile glaxy s3 ün 4 cekirdekle gelecegini dusunursek bu telefon tarihi eser olur ancak

1-Fiyat farkı var
2-Sınıf olarak farklı sınıfı S3 smartphone Bu daha çok Game phone
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 8 yıl
psp oyunlarını çalıştırıyor mu? psp için de artrık oyun çıkmıyor ama eski oyunları oynamak isterim veya bir fifa 2011'i telefonda oynamak isterim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veto1214 8 yıl
ah ah Kardaş Kardaş su kontratlı gelse bu fiyatda kapıcam Ama k.k yokki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 8 yıl
sadece ingilterede değil almanya sitesinde de aynı fiyata.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 8 yıl en beğenilen
Ah o fiyattan burdada olsa
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25418 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış ve
3 etiket daha indirim android os ingiltere
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim