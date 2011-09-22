PlayStation sertifikalı Xperia Play'in İngiltere fiyatı 199.80 Pound'a kadar düştü



Sony Ericsson firmasının, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği PlayStation sertifikalı Xperia Play, gelen bilgilere göre dünyanın en önemli pazarlarından İngiltere'de beklenen satış başarısına bir türlü ulaşamamıştı. Bazı yetkililer bu problemin nedeni olarak Xperia Play'in belli bir kitleye hitap eden ürün olmasının ve yüksek fiyatının altını çizmişlerdi. (Haber detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.)

İngiltere pazarına 500 Pound (~1.414 TL) civarında giriş yapan Xperia Play'in fiyatı önce 418 Pound'a (~1.182 TL), sonra 399.99 Pound'a (~1.131 TL), daha da sonra 260 Pound'a (~735 TL) kadar çekilmişti.

İngiltere cephesinden gelen son bilgilere göre, ülkenin tanınmış çevrimiçi satış mağazası Expansys, Xperia Play'in fiyatını 199.80 Pound'a (~566 TL) kadar düşürmüş durumda. Ancak Xperia Play'in şu anda stoklarda bulunmadığı, akıllı telefonun 7 Ekim Cuma günü tekrar stoklara gireceği belirtiliyor. Diğer sitelerin fiyatlarda güncellemeye gitmemesi (örn: Play.com - 299.99 Pound), yalnızca Expansys'ye özel bir indirimin söz konusu olup olmadığı ihtimalini akıllara getirmiyor değil. Xperia Play'i aylar önce satın alanların yaşanan bu durum karşısında büyük bir hayalkırıklığına uğradıkları kesin.





http://www.expansys.com/sony-ericsson-xperia-play-208958/