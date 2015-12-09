PlayStation'ın ilk dizisi Powers ikinci sezonuyla geri dönüyor

Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların kendi dizilerini geliştirmesi, online dizi kavramını doğurdu ve kendi online platformuna sahip olan birçok firmayı harekete geçirdi. Orijinal içerik alanına yatırım yapan bu firmalar arasında Microsoft ve Sony de yer alıyordu. Microsoft'un geçtiğimiz yıl geçirdiği değişim süreci sonrası Xbox dizileri rafa kalkarken, PlayStation, ilk dizisi olan Powers'ı başarıyla hayata geçirdi.

Marvel bünyesinde yer alan Icon Comics'in ünlü çizgi roman serisinden uyarlanan Powers'ın ilk sezonu, bu yılın başında yayınlandı. PlayStation Network üzerinden yayınlanan dizi, PlayStation kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı ve ilk sezon finalinden kısa bir süre sonra ikinci sezon onayını aldı. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan ikinci sezon için meraklı bekleyiş devam ederken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.

Süper güçlere sahip insanların oldukça yaygın olduğu bir dünyada geçen Powers, süper kahraman hikayeleriyle polisiye türünü bir araya getiriyor. Süper güçlerini kaybettikten sonra polis olmaya karar veren Christian Walker, genç ortağıyla birlikte süper güçlerle ilişkili suçları araştırıyor.

Powers, ikinci sezon onayı alacak kadar popüler olsa da, dizinin herkes tarafından beğenildiğini söylemek pek mümkün değil. Çizgi roman serisinin hayranları diziyi kaynak hikayeye bağlı kalmadığı için eleştirirken, eleştirmenler de dizinin düşük bütçesinden dolayı hikayenin yeterince iyi işlenemediği yorumunu yaptılar.

Bu eleştirileri dikkate alan yapımcılar, ikinci sezonda önemli değişikliklere gidiyor. Dizinin ikinci sezonu için yazar ekibi büyük ölçüde değiştirildi ve oyuncu kadrosuna; Tricia Helfer, Michael Madsen ve Will Wheaton gibi tanınmış isimler eklendi.

http://deadline.com/2015/12/powers-season-2-trailer-retro-girl-killer-playstation-network-1201657743/