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Playstation 4'e artık 4 TB hard disk takılabiliyor

Sony'nin Playstation 4 için yayınladığı yeni güncellemesi ile birlikte duyurulmamış bazı yenilikler de aktif oldu. Bunların en önemlileri arasında 4 TB hard disk desteği var.
3 yıl
3,8b
1
11
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation 4'e artık 4 TB hard disk takılabiliyor

Playstation 4'ün yeni 3.50 güncellemesiyle birlikte remote play başta olmak üzere çok sayıda yenilikle karşılaşmıştık. Bu güncelleme konsola Sony tarafından açıklanmayan bazı özellikler de ekledi. Bunlardan bir tanesi USB üzerinden müzik dinleyebilme. Bir diğer ise 4 TB'lık hard disk desteği.
Konsolun 4 TB'lık hard disk desteğine kavuşmasıyla birlikte artık rahatça oyun yükleyebilecek ve bol bol video kaydı yapabileceğiz. Gerçi Türkiye'deki oyuncuların büyük bölümü için 1 TB'lık destek şu an için fazlasıyla yeterli oluyor diyebiliriz. Zaten 4 TB disk takmak da öyle kolay değil.

Şu an piyasada Playstation 4'ün içine sığacak bir 4 TB'lık hard disk bulmak mümkün değil. Her ne kadar 2.5 inch'lik hard diskler konsola sığsa da şu an 4 TB'lık hard diskler 15mm kalınlığındalar. Playstation 4'ün içine ise en fazla 9.5 mm'lik hard disk sığabiliyor. Tabi bu durum Playstation 4 sahiplerini durdurmak için yeterli değil. Hard disk ve Playstation 4 bağlantısı yapıldığı sürece hard disk cihazın içinde durmak zorunda değil.

http://www.geek.com/games/ps4-firmware-3-50-quietly-adds-support-for-4tb-hard-drives-1651854/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Samsung harici her firmanın atılımını beğenmeyenler hemen gelmiş.
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Húrin 3 yıl
xbox ımda fazla oyun olmamasına rağmen yeni oyun yükleyebilmek için bir iki oyun silmiştim. Gereksiz diyenlerde konsol varmı acaba ? Daha geçen gün quantum break 120 gb lik boyutla çıkış yaptı.
xbox ımda fazla oyun olmamasına rağmen yeni oyun yükleyebilmek için bir iki oyun silmiştim. Gereksiz diyenlerde konsol varmı acaba ? Daha geçen gün quantum bre...
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alemburda34 3 yıl
bu fiyatlar varken 1 TB bile dolduramayız :(
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Master_Evil 3 yıl
4 tb disk gelmeden kullanışlı olmaz şimdilik
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş....
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hacı.basat 3 yıl
Orijinalden alıntı: aydogdu1453
Windows altyapısının oyun egosu oldugu sürece 4 tb gereksiz.Ama ne zaman gerekli olcak derseniz.J****ak olduğu zaman yükle hddye oyunu yoluna bak.Zaten forumları takip edenler durumu az çok biliyordur.Oyunlar t***nt ağına düştüğü an bu kapasite işe yarayacak.Ps 4.5de buna göre hdd slotu koyarlar artık.ps3 zamanında dönüştürücü kablo almıştım.İmkan olurda ps4 sahibi olursam işime yarayacak desenize.Bize bu haberler lazım değil.Sony artık ex. oyunları çıkarsın.Konsolun omrü bitcek piyasada adam akıllı oyun yok.

Var zaten ama bu fw'de çalışmıyor. skidrowreloaded.com/...
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seref35 3 yıl
Bundan ziyade nyko data bank daha mantıklı geliyor üstelik 3.5 inch sürücü desteği de var bkz amazon.com/...
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aydogdu1453 3 yıl
Windows altyapısının oyun egosu oldugu sürece 4 tb gereksiz.Ama ne zaman gerekli olcak derseniz.J****ak olduğu zaman yükle hdd'ye oyunu yoluna bak.Zaten forumları takip edenler durumu az çok biliyordur.Oyunlar t***nt ağına düştüğü an bu kapasite işe yarayacak.
Ps 4.5'de buna göre hdd slotu koyarlar artık.ps3 zamanında dönüştürücü kablo almıştım.İmkan olurda ps4 sahibi olursam işime yarayacak desenize.
Bize bu haberler lazım değil.Sony artık ex. oyunları çıkarsın.Konsolun omrü bitcek piyasada adam akıllı oyun yok.
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Húrin 3 yıl
xbox ımda fazla oyun olmamasına rağmen yeni oyun yükleyebilmek için bir iki oyun silmiştim. Gereksiz diyenlerde konsol varmı acaba ? Daha geçen gün quantum break 120 gb lik boyutla çıkış yaptı.
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GoldPunch 3 yıl
2TB suan bana yetiyor.
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oray 3 yıl
so what?
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Samsung harici her firmanın atılımını beğenmeyenler hemen gelmiş.
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mu5tafa 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Samsung harici her firmanın atılımını beğenmeyenler hemen gelmiş.

Ps1, ps, ps3, ps4 ü de sen kullandın sanki. Ortalama 720p olan oyunlara 4 tb hdd ne yapacaksın. Laf olsun torba dolsun.
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playstation 4, hard disk ve
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