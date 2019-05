Playstation 4'e artık 4 TB hard disk takılabiliyor

Playstation 4'ün yeni 3.50 güncellemesiyle birlikte remote play başta olmak üzere çok sayıda yenilikle karşılaşmıştık. Bu güncelleme konsola Sony tarafından açıklanmayan bazı özellikler de ekledi. Bunlardan bir tanesi USB üzerinden müzik dinleyebilme. Bir diğer ise 4 TB'lık hard disk desteği.

Konsolun 4 TB'lık hard disk desteğine kavuşmasıyla birlikte artık rahatça oyun yükleyebilecek ve bol bol video kaydı yapabileceğiz. Gerçi Türkiye'deki oyuncuların büyük bölümü için 1 TB'lık destek şu an için fazlasıyla yeterli oluyor diyebiliriz. Zaten 4 TB disk takmak da öyle kolay değil.

Şu an piyasada Playstation 4'ün içine sığacak bir 4 TB'lık hard disk bulmak mümkün değil. Her ne kadar 2.5 inch'lik hard diskler konsola sığsa da şu an 4 TB'lık hard diskler 15mm kalınlığındalar. Playstation 4'ün içine ise en fazla 9.5 mm'lik hard disk sığabiliyor. Tabi bu durum Playstation 4 sahiplerini durdurmak için yeterli değil. Hard disk ve Playstation 4 bağlantısı yapıldığı sürece hard disk cihazın içinde durmak zorunda değil.

