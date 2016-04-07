Playstation 4'ün remote-play'i Windows 7'yi desteklemiyor

Sony'nin Playstation 4 için yayınladığı büyük 3.50 güncellemesi ile birlikte konsola gelen yeniliklerden biri de PC üzerinden oyun oynayabilmekti. Aynı ağ üzerinde bağlı cihazlarımızda remote-play desteği sayesinde 720p ve 60 fps'de oyun oynayabileceğiz.

Bu açıklamada dikkatimizi çeken şey ise desteklenen işletim sistemlerinin PC için Windows 8.1 ve Windows 10; Mac içinse OSX 10.10 ve OSX 10.11 olması. Yani Windows 7 oyuncuları maalesef remote-play desteğini kullanamayacaklar. Bu birçok oyuncuyu olumsuz yönde etkileyecektir, zira bu işletim sistemi hala çok yaygın. Hatırlarsanız Microsoft da Windows Store'daki oyunlarına Windows 10 zorunluluğu getirmişti.

Bu özelliğin Microsoft'un Xbox One ve PC'yi birbirine yakınlaştırmaya bağladığı dönemde gelmesi gerçekten de dikkat çekici. Sony bir yandan sanal gerçeklik dünyasında önemli adımlar atarken bir yandan da PC dünyasına yaklaşıyor. Dualshock 4'ün PC'de kullanılabilmesi bile buna bir örnek olarak verilebilir.

http://www.tweaktown.com/news/51486/sonys-ps4-pc-game-streaming-compatible-windows-7/index.html