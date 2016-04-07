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Playstation 4'ün remote-play'i Windows 7'yi desteklemiyor

Sony'nin Playstation 4 için yayınladığı yeni güncellemesi ile birlikte konsola remote play desteği gelmişti. Bu güzel özellik maalesef Windows 7 desteğine sahip değil.
3 yıl
7,3b
1
18
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation 4'ün remote-play'i Windows 7'yi desteklemiyor

Sony'nin Playstation 4 için yayınladığı büyük 3.50 güncellemesi ile birlikte konsola gelen yeniliklerden biri de PC üzerinden oyun oynayabilmekti. Aynı ağ üzerinde bağlı cihazlarımızda remote-play desteği sayesinde 720p ve 60 fps'de oyun oynayabileceğiz.
Bu açıklamada dikkatimizi çeken şey ise desteklenen işletim sistemlerinin PC için Windows 8.1 ve Windows 10; Mac içinse OSX 10.10 ve OSX 10.11 olması. Yani Windows 7 oyuncuları maalesef remote-play desteğini kullanamayacaklar. Bu birçok oyuncuyu olumsuz yönde etkileyecektir, zira bu işletim sistemi hala çok yaygın. Hatırlarsanız Microsoft da Windows Store'daki oyunlarına Windows 10 zorunluluğu getirmişti.
Bu özelliğin Microsoft'un Xbox One ve PC'yi birbirine yakınlaştırmaya bağladığı dönemde gelmesi gerçekten de dikkat çekici. Sony bir yandan sanal gerçeklik dünyasında önemli adımlar atarken bir yandan da PC dünyasına yaklaşıyor. Dualshock 4'ün PC'de kullanılabilmesi bile buna bir örnek olarak verilebilir.

http://www.tweaktown.com/news/51486/sonys-ps4-pc-game-streaming-compatible-windows-7/index.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen carloska
carloska

imkanı olupta destek vermeyenin... işiniz gücünüz zorla ürün satmak açgözler

Windows 10'a yükseltmek temmuz ayına kadar ücretsiz.
carloskaimkanı olupta destek vermeyenin... işiniz gücünüz zorla ürün satmak açgözlerWindows 10'a yükseltmek temmuz ayın...
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Spiderhip 3 yıl
Asıl ben playstation 4 ü desteklemiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Lokal ağdan mı bağlanıyor yoksa bir çeşit steam sistemi mi. Uzun lafın kısası download yada Upload yapıyor mu sürekli.
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DH Misafiri 3 yıl
valla eski notbook ta 7 den 10 na geçtim şimdilik çok memnunum.7 yılların güncelemeleri ile iyice şişti.image alıyorum hızlı sıkıştırma ile 9gb ,10 ise 5 gb civarı .sp4 çıksa belki düzelir di?
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AMDR 3 yıl
PC oyunculuğunu bitirecekler.Bunlar ilk adımlar.Konsollar güçlendirilip pc üzerinden oynatıldıkça,bağlantı hızları geliştirildikçe yavaş yavaş konsola özel oyunlar artacak.Pc oynamak isteyenlerde konsol sürümü oyunlar alması gerekecek.Klavye-fare desteği gelince binlerce lira harcadığımız oyun amaçlı pcler çöp olacak.win10 yüklü çubuk-nuc tipinde pc ler içinde oyun oynatma deneyimi olunca pc sektörü kan ağlar.
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Master_Evil 3 yıl
zorla win10a geçirecekler milleti
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esmerbuyucu 3 yıl
Windows 95'e destek vermemişler çok ayıp etmişler. Yapabilecekken destek vermedilerse yani hiç yakıştıramadım.
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carloska 3 yıl
eski derken xp den bahsediyoruz sanki neyse çelik çocuk forumu oldu burası iyice buyrun takılın rahat rahat
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DonsuzBalık 3 yıl
w7 zaten açok ağır bir işletim sistemi, en yük kalıtsal hastalığı, hdd tam verimli kullanmaması, hdd performansı çok kötü, kendi sistem dosyalarıne bile hakim değil

yani öyle bir şeyki sanki %30 luk bir performansı windowsun uzaktan erişmesi için dizayn edilmiş, yani sistemin harddisk üzerinde hakimiyet alanı kötü ve kasar,
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kadirirdem 3 yıl
eski sürüm desteklememesi bence sorun değil bir zahmet 8 veya 10'a geçin...
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MHEC 3 yıl
Remote play olmamış. İnternetim gayet hızlı olmasına rağmen çok yavaş diyor.
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CoreXXX 3 yıl
iyi olmuş tıpış tıpış 10 a geçersiniz artık:D
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huseyincarnege 3 yıl
o değilde ps4 google chrome gelseya
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Spiderhip 3 yıl
Asıl ben playstation 4 ü desteklemiyorum.
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ps4, pc ve
4 etiket daha playstation 4 remote play Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
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