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Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Playstation Plus üyelerine aralık ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Listede Playstation 4, Playstation 3 ve PS Vita kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor
5 ay
6,4b
1
28
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, Playstation Plus abonelerine aralık ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre biraz sönük kalan listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.

Playstation 4 tarafında bu ay Onrush ve SOMA oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Steredenn: Classic ve Steins;Gate bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Iconaclasts ve Papers, Please kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.

PlayStation 4

Onrush (Codemasters)
SOMA (Frictional Games)
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )

PlayStation 3

Steredenn: Classic (Plug In Digital)
Steins;Gate (PQube)

PS Vita

Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
Papers, Please (Lucas Pope)

https://www.youtube.com/watch?v=29kh9BzJozI Yorum Yaz
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Alisinasyon 5 ay en beğenilen
Sony yine bekleneni yapmış.
Bu kadar çöp oyunları nereden buluyorlar acaba. Online oyuna girme sıkıntısı olmasa kimse PS Plus üyeliği yapmayacak artık.
Sony yine bekleneni yapmış.Bu kadar çöp oyunları nereden buluyorlar acaba. Online oyuna girme sıkıntısı olmasa kimse PS Plus üyeliği yapmayacak artık....
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swat882 5 ay
Yılların konsol oyuncusu olarak (xbox,ps) gerek kurların yükselmesi gerek Sony ve Microsoft'un genç nüfusu fazla olan, özellikle oyun sektörünü çok seven ve ciddi vakit geçiren, Polonya pazarından daha çok önemsemesi gereken Türkiye pazarını elinde tutmak için hiçbirşey yapmayıp üstüne arkasında durmadığı için oyun konsollarımı satmaya karar verdim.
Steam ve bilgisayar oyunculuğuna geçiş yapıyorum.
Yılların konsol oyuncusu olarak (xbox,ps) gerek kurların yükselmesi gerek Sony ve Microsoft'un genç nüfusu fazla olan, özellikle oyun sektörünü çok seven ve ci...
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Vip Üye 5 ay
ocak belkide subatta dahi kotu oyunlar gelecek gibi geliyor çünkü psn plus indirimliydi 2 ay ne zaman indirim olsa oyunlar kelek olduğu zamanlar indirimi basiyor playstation.
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Periah 5 ay
Soma gibi bir sahesere çöp diyenleride gördük. Abi konsol kullanandan oyuncu olmaz...
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Bay Robot 5 ay
Verdiği adam akıllı oyun yok online oyunlarda da serverleri PS değil bildiğim kadarıyla oyunun yapımcıları sağlamak zorunda. Anlayacağınız Sony güzel sömürüyor...
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mr.biceps 5 ay
6 Ay önce PS4 satıp biraz daha para ekleyip oyuncu laptopu aldım. İyikide almışım. Yemişim exclusive oyununu. Steamde oyunlar nerdeyse yarı fiyatı. Online oynamak için plus gibi bu saçmalık yok. PC'nin gözünü seveyim ya
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deoks 5 ay
Valla rdr2 de akıyorum şimdilik. Plus oyununa falan ayıracak zamanın yok:D
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OPM 5 ay
XBOX tarafında EA Access'e Star Wars Battlefront II geldi Gold ise Battlefield 1 verdi. Mesaj bu kadar.
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Atsız-Ata 5 ay
benimde beklentimi karşılamadı yıl sonuna güzel 1 oyun sıkıştır bari plus bitince pc toplamaya bakıp ps4 ü sadece özel oyunlar için tutarım kenarda artık bu ne böyle
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theJuDGe_41 5 ay
Ayda 25 lira ödediğimiz bu sistemin daha iyi oyunlar vermesi lazım. Christmas dönemi geliyor, yabancılar tatil yapacak oyun oynayacak. Uncharted, last of us remastered, fallout 4 dedikoduları vardı. O oyunların yanında soma ve onrush çocuk oyunu gibi kalmış. Geçen ay ps plus oyunlarını kütüphaneye ekledim ama indirme gereği duymamıştım. Bu ay da öyle olacak
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empire1530 5 ay
Arkadaşlar SOMA harika bir oyundur, sadece korku oyunu diye oynamayın. Harika bir atmosferi ve hikayesi var.
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Türevlenebilen Fonksiyon 5 ay empire1530
01100101 01110110 01100101 01110100
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Alisinasyon 5 ay en beğenilen
Sony yine bekleneni yapmış.
Bu kadar çöp oyunları nereden buluyorlar acaba. Online oyuna girme sıkıntısı olmasa kimse PS Plus üyeliği yapmayacak artık.
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Deswaaa 4 ay Alisinasyon
Soma çöp diyorsan oyunculuğu bırak yok yakınken
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playstation plus, playstation ve
8 etiket daha sony oyun ps vita ps4 ps3 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
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