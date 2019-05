Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

https://www.youtube.com/watch?v=29kh9BzJozI

Sony, Playstation Plus abonelerine aralık ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre biraz sönük kalan listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.Playstation 4 tarafında bu ay Onrush ve SOMA oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Steredenn: Classic ve Steins;Gate bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Iconaclasts ve Papers, Please kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.Onrush (Codemasters)SOMA (Frictional Games)Iconoclasts (Bifrost Entertainment )Steredenn: Classic (Plug In Digital)Steins;Gate (PQube)Iconoclasts (Bifrost Entertainment )Papers, Please (Lucas Pope)