Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Playstation Plus abonelerine aralık ayında verilecek oyunları acıkladı. Bir önceki aya göre biraz sönük kalan listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen birçok yapım yer alıyor.
Playstation 4 tarafında bu ay Onrush ve SOMA oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Steredenn: Classic ve Steins;Gate bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Iconaclasts ve Papers, Please kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.
PlayStation 4
Onrush (Codemasters)
SOMA (Frictional Games)
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
PlayStation 3
Steredenn: Classic (Plug In Digital)
Steins;Gate (PQube)
PS Vita
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
Papers, Please (Lucas Pope)
https://www.youtube.com/watch?v=29kh9BzJozI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar çöp oyunları nereden buluyorlar acaba. Online oyuna girme sıkıntısı olmasa kimse PS Plus üyeliği yapmayacak artık.
Steam ve bilgisayar oyunculuğuna geçiş yapıyorum.