Rapor: PS4 benzer donanıma sahip PC'den %60 daha güçlü

Playstation 4'ün PC mimarisine daha yakın bir teknoloji kullanmasının ardından PC ve konsol kıyaslaması daha ateşli bir hal almıştı. Playstation 4'ün sanal gerçeklik cihazı Playstation VR ile ilgili bir sunum yapan Sony'den Dr. Richard Marks'ın yeni açıklamaları da çok tartışılacak gibi.

Marks'ın gösterdiği bir slaytta Playstation 4'ün benzer özelliklere sahip bir PC'den %60 daha güçlü olduğu iddia ediliyor. Yetkili bunu kendisinin iddia etmediğini, işletim sistemi ile uygulamalar veya veri tabanı arasında köprü görevi gören yazılımlar üreten (middleware) yazılımcıların bunu söylediğini vurguladı. Playstation 4'ün %60 daha güçlü olmasının sebebiyse donanıma doğrudan ulaşımın olması ve cihazlar arasında farklılık yaratmadıkları için geliştiricilerin sistemin her parçasını anlamasıymış.

Üstelik Playstation VR'ın PS4 üzerinde HTC Vive ve Oculus Rift'in GTX 970 ile sunduğu görselliği vermeye çok yakın olduğu da belirtiliyor. Epic Games'ten yetkililer de Richard Marks'ı onaylayacak açıklamalar yapmışlardı. Bu açıklamalara bakınca Playstation VR'ın rakiplerinin gerisinde kalmayacağını düşünmek mümkün.

Yine de şunu belirtmekte yarar var. Playstation VR'da Nintendo Wii gücünde bir donanımın olduğu belirtiliyor. O nedenle cihaz sanal gerçeklik için bütün güç gereksinimini doğrudan Playstation 4'ten almıyor. Sony'nin donanımsal olarak sorun çıkmayacağını söylemesinin sebeplerinden biri de bu.

http://www.tweaktown.com/news/50678/report-ps4-playstationvr-60-more-powerful-pc-equivalent/index.html