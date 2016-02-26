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Rapor: PS4 benzer donanıma sahip PC'den %60 daha güçlü

Playstation 4'ün gücü konusundaki tartışmalar ilginçtir hala devam ediyor. Bazı geliştiriciler konsolun benzer sistem özelliklerine sahip bir PC'den %60 daha güçlü olduğunu söylüyorlar.
3 yıl
4,8b
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18
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Rapor: PS4 benzer donanıma sahip PC'den %60 daha güçlü

Playstation 4'ün PC mimarisine daha yakın bir teknoloji kullanmasının ardından PC ve konsol kıyaslaması daha ateşli bir hal almıştı. Playstation 4'ün sanal gerçeklik cihazı Playstation VR ile ilgili bir sunum yapan Sony'den Dr. Richard Marks'ın yeni açıklamaları da çok tartışılacak gibi.
Marks'ın gösterdiği bir slaytta Playstation 4'ün benzer özelliklere sahip bir PC'den %60 daha güçlü olduğu iddia ediliyor. Yetkili bunu kendisinin iddia etmediğini, işletim sistemi ile uygulamalar veya veri tabanı arasında köprü görevi gören yazılımlar üreten (middleware) yazılımcıların bunu söylediğini vurguladı. Playstation 4'ün %60 daha güçlü olmasının sebebiyse donanıma doğrudan ulaşımın olması ve cihazlar arasında farklılık yaratmadıkları için geliştiricilerin sistemin her parçasını anlamasıymış.
Üstelik Playstation VR'ın PS4 üzerinde HTC Vive ve Oculus Rift'in GTX 970 ile sunduğu görselliği vermeye çok yakın olduğu da belirtiliyor. Epic Games'ten yetkililer de Richard Marks'ı onaylayacak açıklamalar yapmışlardı. Bu açıklamalara bakınca Playstation VR'ın rakiplerinin gerisinde kalmayacağını düşünmek mümkün.
Yine de şunu belirtmekte yarar var. Playstation VR'da Nintendo Wii gücünde bir donanımın olduğu belirtiliyor. O nedenle cihaz sanal gerçeklik için bütün güç gereksinimini doğrudan Playstation 4'ten almıyor. Sony'nin donanımsal olarak sorun çıkmayacağını söylemesinin sebeplerinden biri de bu.

http://www.tweaktown.com/news/50678/report-ps4-playstationvr-60-more-powerful-pc-equivalent/index.html Yorum Yaz
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mertov 3 yıl en beğenilen
Hiç PS4'te oyun oynamamış olsak inanacaz.
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw, PS4 aynı fiyatla satılan PC den isterse %60 değil %80 hızlı olsun. PS4 de 5 tane oyun aldığın zaman ödediğin parayı üzerine eklediğin zaman yine daha pahalıya geliyor. PC kraldır. Yukarıda söylenenler ise: Şimdi reklamlar...
Yaw, PS4 aynı fiyatla satılan PC den isterse %60 değil %80 hızlı olsun. PS4 de 5 tane oyun aldığın zaman ödediğin parayı üzerine eklediğin zaman yine daha pahal...
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N. Chomsky 3 yıl

O benzer donanımın neye benzediğini de söyleseydiniz keşke. Benzer diye gidip 3 sene önceki Hd 7790'ı fx 4100 ile beraber alıp Ultrada Gta V oynamaya çalışmışlardır bunlar şimdi.
O benzer donanımın neye benzediğini de söyleseydiniz keşke. Benzer diye gidip 3 sene önceki Hd 7790'ı fx 4100 ile beraber alıp Ultrada Gta V oynamaya çalı...
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DH Misafiri 3 yıl
Ufak atsınlarda civcivler yesin i3 gtx 950 sistem ps4 ü tokatlıyor gtx 750ti ile aynıları.
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tahir40 3 yıl
Sorarlar onu diyen "geliştirici"ye: Madem konsollar %60 daha iyi de neden aynı oyunda düşük grafiklerle, yok çözünürlük 900P mi olsun yok 30FPS kilidi koysak mı diye gevindiriyorsunuz milleti konsolda? Bi de dandik grafiklerle zor tutturuyorlar 30 FPSyi... Milleti kekleyip fazladan konsol mu satacaklarını sanıyor bunlar?
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kadirirdem 3 yıl
ps4 de'de oyun alıyorsun aynı parayı geçiyor bence hala PS kraldır...
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1ses1 3 yıl
OverClocK1ng
Yaw, PS4 aynı fiyatla satılan PC den isterse %60 değil %80 hızlı olsun. PS4 de 5 tane oyun aldığın zaman ödediğin parayı üzerine eklediğin zaman yine daha pahalıya geliyor. PC kraldır. Yukarıda söylenenler ise: Şimdi reklamlar...

Ps4 sahibiyim ama aldığım oyunların fiyatı max 80 lira. İndirim bekliyor ve alıyorum tutupda 250 330 liralaık tavan fiyatdan oyun almıyorum. Ona bakarsan pc de orjinal oyun olarak hesaplanmıyor korsan olarak beleş hesapanıyor .
ps4 aldım ve toplasam 3 gün oynamışımdır. Yaştan dolayı heveslik kalmadı bende. Ama doğruya doğru ps4 oyle 5 oyun al ps4 parası dediğinde kim almış zirve fiyatdan. Ben oyuna 200 lira verecek biri değilim.
Pc herzaman konsollardan üstündür bu bir gerçek ama pc ile konsl arasında daülar kadar fark var. Pc özgürlük demek. Her istediğini yapabilirsin. Oyun konusundada üstün. Konsolun tek avantajı donanımının aynı olup yazılımla bütünleşik çalışması ve orta seviye ekran kartına sahip olmasına rağmen üstün bir grafik verebilmesidir.
Birde pc üstün olsa ne olur ps4 üstün olsa ne olur. Gerçekleri yazmak bukadar zor mu. Şu malı övenler fanlık yapanlardan bir gram birşey anlıyamıyorum amaç bulamıyorum.
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blackzeros 3 yıl
çevirmişken tamamını çevirseymişsiniz bari haberin.simdi dendigine gore vr icin 90 fps'de gtx970'in verebildigini ps4 60 fps 'de verebiliyormus.60'da 120'ye cikartiliyor aletle ve cok akici bir sekilde benzer perfomans elde edilebiliyor.bu tek agizdan gelen bir haberde degil konsollari kotukeyen mç'ye duyrulur...
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mcankb 3 yıl
Dogru bilgisayarda çalışan boşta cok uygulama var
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw, PS4 aynı fiyatla satılan PC den isterse %60 değil %80 hızlı olsun. PS4 de 5 tane oyun aldığın zaman ödediğin parayı üzerine eklediğin zaman yine daha pahalıya geliyor. PC kraldır. Yukarıda söylenenler ise: Şimdi reklamlar...
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mert1907 3 yıl
Ufak tefek farklar olabilir de %60 çok uçuk geldi bana.
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Kasatka 3 yıl
Spiderhip
Bıraksınlar bu işleri yahu. 1080p de oyun açamayan pc mi kaldı. Ama konsollar 1080p yi zor veriyor. Ya 30fps ye düşüyor ya da bir de Dinamik 1080p diye bir numara yaptılar buna kanmayın dikkat edin. Dinamik 1080p demek (ki bunu genelde kocaman 1080p ibaresi ile satarlar, dinamik kelimesi çok ufak dipnottur) oyun nadir de olsa illaki bir kere 1080p yi görecek anlamına gelir. Yani menüdeyken, ya da sadece gökyüzüne bakarken 1080p, normal ortamda 960p, kalabalık, bol aksiyonlu ortamda 720p ye kadar düşebilir. Yani Sözde 1080p dir. 60fps de çalışabilmek için özellikler kısılır falan. Yani dünya kabul etti, bu sefer çıkan konsollar pc ler ile baş edemedi, çok güçsüz kaldı. Ve normal konsol çıkış tarihine göre daha günümüz oyunlarını zor açan konsollar 3 sene daha yeni çıkacak oyunları, daha da gelişecek oyunları açmaya çalışacak. Yani konsolların işi çok zor .

Yani her kes mal, sony MS mal bi siz akillisiniz degil mi ?
Yav yeni bir seyler soyleyin devamli soylediginiz seyleri siz zaten soylemeden de biz biliyorduk.
SOny sana 1000 dolara oyle bir cihaz yapar ki VR de bile 2k da full detayli oyun gorursun ancak 1000 dolara kim alir cihazi ?? su an ps4 yanilmiyorsam 34 milyon satis yapti, 1000 dolarken 20 milyon satis yaparmiydi acaba ? Ve ayrica konsollarda cihazdan degil ( en azindan ilk iki sene) satilan oyunlardan kar ediliyor ki ne kadar cok kisi alirsa firma o kadar cok kazaniyor ki cok kisiye ulasmanin yolu cihazi ucuza satmak.
Eskiden ps2 ve ps3 zamaninda firma satislardan zarar da ediyordu ama devir su an riske girme devri degil. En azindan adam kar etmiyim ama cihaz basina zarar da etmiyim mantigiyla cikisini yapti bu nesile iki cihazda.
Yoksa bir tek siz biliyorsunuz cihazin icine yuksek donanim koyup satmayi herkes yapar onu da asil basari sinirda bir donanimla 3 yil gecmeden 34 milyon satmak ki onu siz degil elestirdiginiz firma yapti.
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Spiderhip 3 yıl
Bıraksınlar bu işleri yahu. 1080p de oyun açamayan pc mi kaldı. Ama konsollar 1080p yi zor veriyor. Ya 30fps ye düşüyor ya da bir de Dinamik 1080p diye bir numara yaptılar buna kanmayın dikkat edin. Dinamik 1080p demek (ki bunu genelde kocaman 1080p ibaresi ile satarlar, dinamik kelimesi çok ufak dipnottur) oyun nadir de olsa illaki bir kere 1080p yi görecek anlamına gelir. Yani menüdeyken, ya da sadece gökyüzüne bakarken 1080p, normal ortamda 960p, kalabalık, bol aksiyonlu ortamda 720p ye kadar düşebilir. Yani Sözde 1080p dir. 60fps de çalışabilmek için özellikler kısılır falan. Yani dünya kabul etti, bu sefer çıkan konsollar pc ler ile baş edemedi, çok güçsüz kaldı. Ve normal konsol çıkış tarihine göre daha günümüz oyunlarını zor açan konsollar 3 sene daha yeni çıkacak oyunları, daha da gelişecek oyunları açmaya çalışacak. Yani konsolların işi çok zor .
Yanıtla +2
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huseyincarnege 3 yıl
işe fiyat olarak bakarsak 1500tl ps4 ortalama alıyoruz ama 1500tl kasada
ps4 kalitesinde oyun oynamamız imkansız bu anlamda bakabilirz
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6 etiket daha oculus rift HTC Vive sanal gerçeklik Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
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