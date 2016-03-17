Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz

Haber Editörü
Sony, Playstation VR'ı Star Wars: Battlefront VR gibi kendine özel bir takım yapımlarla birlikte tanıttı. Avrupa'da 400 Avro'dan satılacak cihaz için şu an 120 geliştirici oyun hazırlamakta, toplamda ise 230 geliştiricinin bu cihaz için oyun düşündüğü açıklanmıştı.
Diğer taraftan Sony bu cihazın sadece sanal gerçeklik için geliştirilen oyunlarda çalışmasını istemiyor. Yapılan açıklamalara göre Playstation VR ile bütün Playstation 4 oyunlarını sanal odada 225 inch'lik bir ekranda oynama şansı yakalayacağız. Sinematik mod sayesinde gerçekleşecek bu özellikte konsolun menüsünü ve ekranını 16:9 görüntü formatında göreceğiz.
Kullanıcıların aynı zamanda 360 derece desteğine sahip fotoğraf ve videoları sanki sahnenin içindeymişçesine görebilmesi de PS4 Media Player sayesinde mümkün olacak. Sony cihazın oyunun ötesinde de bir deneyim sunmasını istiyor. Böylece daha geniş kitlelere ulaşabilmeyi hedefliyorlar.
http://www.tweaktown.com/news/51087/playstation-vr-broadcast-ps4-games-within-virtual-living-room/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Son kullanıcıya ulaşmadı bu cihaz ve bu kadar reklam yapılıyor ama 3d gözlüklerden ileri gidemiyecek. 3d gözlükler ilk seferinde çok ilgi çekti ama sonrasında aranır bir özellik olmaktan çıktı.
işin özü son sözü son kullanıcı belirleyecek. Bu arada ps4 deki vr oculustan daha düşük çözünürlükte.
ilk etapta zaten yüksek sistem isteyen oyunlar değil, pazar olgunluğa ulaşana kadar ufak ama yaratıcı oyunlar yer alacak sinema ve xxx'de baya popüler olacak gibi
şunun gibi
youtube.com/...
ps5 de konsol daha güçlü olduğu için en iyi optimizasyon ve performans değerlerine ulaşacağını düşünüyorum.