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Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz

Playstation VR'ın kendine özel oyunlarının yanında Playstation 4 için çıkmış bütün oyunları sanal bir odada dev ekranda oynama şansımızın olacağı belirtiliyor.
3 yıl
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz
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Sony, Playstation VR'ı Star Wars: Battlefront VR gibi kendine özel bir takım yapımlarla birlikte tanıttı. Avrupa'da 400 Avro'dan satılacak cihaz için şu an 120 geliştirici oyun hazırlamakta, toplamda ise 230 geliştiricinin bu cihaz için oyun düşündüğü açıklanmıştı.
Diğer taraftan Sony bu cihazın sadece sanal gerçeklik için geliştirilen oyunlarda çalışmasını istemiyor. Yapılan açıklamalara göre Playstation VR ile bütün Playstation 4 oyunlarını sanal odada 225 inch'lik bir ekranda oynama şansı yakalayacağız. Sinematik mod sayesinde gerçekleşecek bu özellikte konsolun menüsünü ve ekranını 16:9 görüntü formatında göreceğiz.
Kullanıcıların aynı zamanda 360 derece desteğine sahip fotoğraf ve videoları sanki sahnenin içindeymişçesine görebilmesi de PS4 Media Player sayesinde mümkün olacak. Sony cihazın oyunun ötesinde de bir deneyim sunmasını istiyor. Böylece daha geniş kitlelere ulaşabilmeyi hedefliyorlar.

http://www.tweaktown.com/news/51087/playstation-vr-broadcast-ps4-games-within-virtual-living-room/index.html Yorum Yaz
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SilenthillDream 3 yıl
tüm oyunları vr de oynama şansımı offff :D
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1ses1 3 yıl
xboxone da hersene geliştirilmiş bir sürüm çıkabilir haberleri dikkatimi çekti ve ps4 dede vr için ayrı bir cihaz çıkartabilirler zaten gözlük nerdeyse ps4 fiyatı .
Son kullanıcıya ulaşmadı bu cihaz ve bu kadar reklam yapılıyor ama 3d gözlüklerden ileri gidemiyecek. 3d gözlükler ilk seferinde çok ilgi çekti ama sonrasında aranır bir özellik olmaktan çıktı.
işin özü son sözü son kullanıcı belirleyecek. Bu arada ps4 deki vr oculustan daha düşük çözünürlükte.
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prodigy842 3 yıl
Abiii çok heeyeeecanlandım. Kesinlikle alınır yerim Oculus rift'i 225 inç mi ne diyorsun ya!!! Projektöre gerenk yok. Birde bluray film fenaaa ben gideyim de biran önce ps4 alayım.
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There goes your life 3 yıl
meego

konsol bence istenen verimi veremeyecek,ps5 de konsol daha güçlü olduğu için en iyi optimizasyon ve performans değerlerine ulaşacağını düşünüyorum.


ilk etapta zaten yüksek sistem isteyen oyunlar değil, pazar olgunluğa ulaşana kadar ufak ama yaratıcı oyunlar yer alacak sinema ve xxx'de baya popüler olacak gibi

şunun gibi

youtube.com/...


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meego 3 yıl
konsol bence istenen verimi veremeyecek,
ps5 de konsol daha güçlü olduğu için en iyi optimizasyon ve performans değerlerine ulaşacağını düşünüyorum.
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