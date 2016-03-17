Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz

Sony, Playstation VR'ı Star Wars: Battlefront VR gibi kendine özel bir takım yapımlarla birlikte tanıttı. Avrupa'da 400 Avro'dan satılacak cihaz için şu an 120 geliştirici oyun hazırlamakta, toplamda ise 230 geliştiricinin bu cihaz için oyun düşündüğü açıklanmıştı.

Diğer taraftan Sony bu cihazın sadece sanal gerçeklik için geliştirilen oyunlarda çalışmasını istemiyor. Yapılan açıklamalara göre Playstation VR ile bütün Playstation 4 oyunlarını sanal odada 225 inch'lik bir ekranda oynama şansı yakalayacağız. Sinematik mod sayesinde gerçekleşecek bu özellikte konsolun menüsünü ve ekranını 16:9 görüntü formatında göreceğiz.

Kullanıcıların aynı zamanda 360 derece desteğine sahip fotoğraf ve videoları sanki sahnenin içindeymişçesine görebilmesi de PS4 Media Player sayesinde mümkün olacak. Sony cihazın oyunun ötesinde de bir deneyim sunmasını istiyor. Böylece daha geniş kitlelere ulaşabilmeyi hedefliyorlar.

http://www.tweaktown.com/news/51087/playstation-vr-broadcast-ps4-games-within-virtual-living-room/index.html