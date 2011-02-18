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Plug-in dizel hybrid Land Rover Range_e, Cenevre için hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Evoque modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Land Rover, Cenevre Auto Show için vites büyütüyor.Elektrikli ve hybrid otomobillerin damgasını vuracağı düşünülen Cenevre Auto Show'da, İngiliz arazi taşıtı üreticisi de yeşil bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Fuarda 4 yeni model tanıtacağı belirtilen Land Rover'ın en yeşil modeli Land Rover Range_e plug-in diesel hybrid olacak.

Range Rover Sport karoseri üzerinde geliştirilen elektrikli motorla güçlendirilmiş modelde, içten yanmalı motor olarak markanın başarılı 3.0 litre hacminde ve 6 silindirli dizel motoru görev alıyor. ZF markalı 8 ileri şanzımanla kontrol edilen motora bir de elektrikli motor eşlik ediyor. Range_e'nin toplam menzilinin 1120 kilometreye ulaştığı ve elektrikli motoruyla 20 kilometreye kadar sıfır tüketim-emisyon ile yol alabildiği belirtiliyor. Otoriteler, İngiliz otomobil üreticisinin bu modelinin Londra merkezinde kullanılması durumunda 20 kilometrenin yeterli olabileceğini belirtiliyorlar.

Land Rover'ın Cenevre Auto Show'da tanıtacağı diğer yeni 3 model ise; Range Rover Autobiography Ultimate Edition, 3 ve 5 kapılı Evoque modelleri ve Discovery/LR4 Landmark Edition olarak açıklanıyor.


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darkaura 8 yıl
20km sadece elektrikle gittigi mesafe. hiz limiti degil.
priusla karsilastirmak gerikirse, prius plug-in hybrid modelinin elektrikle menzili 21km.
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Havenless 8 yıl
Hız üst limitinden kastım elektrik motorunun hız limitiydi zaten, ama belirtmeyi unutmuşum.
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canvarol 8 yıl

darkaura

20km sadece elektrikle gittigi mesafe. hiz limiti degil.

priusla karsilastirmak gerikirse, prius plug-in hybrid modelinin elektrikle menzili 21km.


Evet menzilmiş 20 km şimdi farkettim.Aslında şehir içi fena değil tabi tekrar 20 km lik elektriği kendi kendine şarj etmesi uzun sürmüyorsa.
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canvarol 8 yıl
Sadece Londra düşünülerek 20 km hız yeterli görmemeliler bence en az 50 km hıza kadar elektrikli motorla hareket edebilmeli.Priuslarda sanırım 80 km idi.
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Havenless 8 yıl
2 tonluk aracın kalkışlarında bir yakıt tasarrufu SUV tipi araçlar için iyi olabilir ama hız üst limiti çok az.
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