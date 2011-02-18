Plug-in dizel hybrid Land Rover Range_e, Cenevre için hazırlanıyor

Evoque modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Land Rover, Cenevre Auto Show için vites büyütüyor.Elektrikli ve hybrid otomobillerin damgasını vuracağı düşünülen Cenevre Auto Show'da, İngiliz arazi taşıtı üreticisi de yeşil bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Fuarda 4 yeni model tanıtacağı belirtilen Land Rover'ın en yeşil modeli Land Rover Range_e plug-in diesel hybrid olacak.

Range Rover Sport karoseri üzerinde geliştirilen elektrikli motorla güçlendirilmiş modelde, içten yanmalı motor olarak markanın başarılı 3.0 litre hacminde ve 6 silindirli dizel motoru görev alıyor. ZF markalı 8 ileri şanzımanla kontrol edilen motora bir de elektrikli motor eşlik ediyor. Range_e'nin toplam menzilinin 1120 kilometreye ulaştığı ve elektrikli motoruyla 20 kilometreye kadar sıfır tüketim-emisyon ile yol alabildiği belirtiliyor. Otoriteler, İngiliz otomobil üreticisinin bu modelinin Londra merkezinde kullanılması durumunda 20 kilometrenin yeterli olabileceğini belirtiliyorlar.

Land Rover'ın Cenevre Auto Show'da tanıtacağı diğer yeni 3 model ise; Range Rover Autobiography Ultimate Edition, 3 ve 5 kapılı Evoque modelleri ve Discovery/LR4 Landmark Edition olarak açıklanıyor.