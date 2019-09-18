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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pocket Casts uygulaması artık Android ve iOS için ücretsiz

    En iyi podcast oynatıcılardan Pocket Casts, gelir stratejisini değiştirerek mobil uygulamalarını ücretsiz hâle getirdi. Ekstra özellikler için ise aylık 1 dolara Plus abonelik geliyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Popüler bir podcast dinleme uygulaması Pocket Casts, para kazanma stratejisini değiştirerek abonelik sistemine geçti. Bu geçişin etkisiyle ücretsiz hâle gelen uygulama, şimdiye kadar indirmek için 25-60 TL arasında platforma göre değişen bir ücrete sahipti. Uygulamayı kullanmak için gerekli olmayan premium abonelik hizmeti ise aylık 1 dolar ya da yıllık 10 dolar olarak listeleniyor.
    Pocket Casts Plus adı verilen abonelik hizmeti, oynatıcının masaüstü uygulamalarına, özel uygulama simgelerine, temalarına ve ilginç şekilde kendi ses ya da video içeriklerini platforma yüklemek isteyenler için 10GB ücretsiz bulut depolama alanı ile geliyor. Mobil ortamda daha önce parasını verip Pocket Cast uygulamasını satın alanlar için maalesef durum kötü olsa da masaüstü uygulamasını daha yüksek fiyatıyla satın almış kullanıcılardan üç yıl boyunca abonelik ücreti talep edilmeyecek.
    Yeni modelle ilgili olarak Pocket Casts CEO’su Owen Grover, açıklamasında tek seferlik ücretle gelir sisteminin artık “antika” olduğunu, bu sebeple aboneliğe geçtiklerini belirtti. Aynı zamanda gönderdiği bir e-postada The Verge ekibine kullanıcıların hepsini Pocket Casts Plus aboneliğine geçirmek gibi bir hedefleri olmadığını, yeni sistemle medyanın açık kaynaklı oluşu felsefesine daha uygun hissettiklerini belirten CEO, sadece küçük bir oranda kullanıcının Plus aboneliğine geçeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
    Gelir elde etmek için abonelik hizmetine dayanacağını açıklayan, uygulamasını ücretsiz yapan, fakat kullanıcıların sadece küçük bir kısmının abone olacağını tahmin eden Pocket Casts ekibinin nasıl kendi giderlerini karşılamaya devam edebileceğini anlamak biraz zor. Bu soruya CEO Grover de açık bir yanıt vermeyerek gelecekte daha fazla bilgi verileceğini paylaştı. Bu konudaki tahminimiz, Pocket Casts ücretsiz sürümünde reklamların yer alacağı yönünde.
    Şimdiye kadar iOS platformunda Apple Podcasts, Android platformunda ise Google Podcasts başta birden fazla rakibiyle mücadele eden Pocket Casts, Spotify’ın son dönemde podcast içeriklere odaklanmasının ardından ne hâle gelecek zamanla göreceğiz.
    Pocket Casts İndirme Linkleri


    https://blog.pocketcasts.com/major-new-update/ Yorum Yaz
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