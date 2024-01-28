iOS 17.4 ile iPhone, podcast yayınlarını yazıya dökecek

Apple Podcast uygulaması, iOS 17.4 güncellemesiyle transkript özelliğine sahip olacak. Beta sürüm kullanıcılarının deneyimine göre, transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak söylenenler yazıya doğru şekilde dökülüyor. Yeni bir podcast oynatıldığında transkriptlerin oluşturulması yalnızca birkaç saniye sürüyor ve yayın boyunca sözler eşzamanlı akıyor. Podcast yayınında belirli bir kelimeyi aratmak mümkün olduğu gibi o kelimenin geçtiği bölüme hızlıca atlamak da mümkün.
Şu anda yayında konuşulanların yazıya dökülmesini sağlayan transkript özelliği tüm podcastlerde desteklenmiyor. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak dökülüyor. Transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak yayıncı dilerse kendi transkriptini de yükleyebiliyor.
iOS 17.4 ne zaman çıkacak?
iOS 17.4, şu anda geliştiricilerin kullanımına açık. Güncellemenin Mart ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.