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    Anlık Bildirim

    iOS 17.4 ile iPhone, podcast yayınlarını yazıya dökecek

    iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte Apple Podcast uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar podcast yayınlarını dinlemeden önce içeriğini görebilecek.   
    ios 17 yeni özelliği apple podcast transkript Tam Boyutta Gör
    Apple, AB’de App Store değişikliklerini içeren iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. iOS 17.4, özellikle AB kullanıcıları için büyük bir güncelleme ancak tüm kullanıcıları ilgilendiren yenilikler de olacak. Örneğin; Apple Podcast uygulaması, Apple Müzik’teki şarkı sözü özelliğine benzer şekilde transkript seçeneği sunacak.

    Apple Podcast uygulaması, iOS 17.4 güncellemesiyle transkript özelliğine sahip olacak. Beta sürüm kullanıcılarının deneyimine göre, transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak söylenenler yazıya doğru şekilde dökülüyor. Yeni bir podcast oynatıldığında transkriptlerin oluşturulması yalnızca birkaç saniye sürüyor ve yayın boyunca sözler eşzamanlı akıyor. Podcast yayınında belirli bir kelimeyi aratmak mümkün olduğu gibi o kelimenin geçtiği bölüme hızlıca atlamak da mümkün.

    Şu anda yayında konuşulanların yazıya dökülmesini sağlayan transkript özelliği tüm podcastlerde desteklenmiyor. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak dökülüyor. Transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak yayıncı dilerse kendi transkriptini de yükleyebiliyor.

    iOS 17.4 ne zaman çıkacak?

    iOS 17.4, şu anda geliştiricilerin kullanımına açık. Güncellemenin Mart ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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