Tam Boyutta Gör Apple, AB’de App Store değişikliklerini içeren iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. iOS 17.4, özellikle AB kullanıcıları için büyük bir güncelleme ancak tüm kullanıcıları ilgilendiren yenilikler de olacak. Örneğin; Apple Podcast uygulaması, Apple Müzik’teki şarkı sözü özelliğine benzer şekilde transkript seçeneği sunacak.

iOS 17.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler 2 gün önce eklendi

Apple Podcast uygulaması, iOS 17.4 güncellemesiyle transkript özelliğine sahip olacak. Beta sürüm kullanıcılarının deneyimine göre, transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak söylenenler yazıya doğru şekilde dökülüyor. Yeni bir podcast oynatıldığında transkriptlerin oluşturulması yalnızca birkaç saniye sürüyor ve yayın boyunca sözler eşzamanlı akıyor. Podcast yayınında belirli bir kelimeyi aratmak mümkün olduğu gibi o kelimenin geçtiği bölüme hızlıca atlamak da mümkün.

Şu anda yayında konuşulanların yazıya dökülmesini sağlayan transkript özelliği tüm podcastlerde desteklenmiyor. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak dökülüyor. Transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ancak yayıncı dilerse kendi transkriptini de yükleyebiliyor.

iOS 17.4 ne zaman çıkacak?

iOS 17.4, şu anda geliştiricilerin kullanımına açık. Güncellemenin Mart ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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iOS 17.4 ile iPhone, podcast yayınlarını yazıya dökecek