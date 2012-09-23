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Pocket Planes, Android platformu için yayınladı

6 yıl
1,7b
1
1
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk olarak iOS platformu için geliştirdiği Tiny Tower ve Pocket Frogs oyunlarıyla popüler hale gelen NimbleBit, Android işletim sistemi için Mobage ile anlaşarak App Store'daki başarılı içeriklerini Google'ın açık kaynak kodlu ekosistemiyle buluşturmuştu. Son olarak Haziran ayında iOS'a gelen Pocket Planes, bugün Mobage aracılığıyla Play Store'daki yerini aldı.  
Geliştirici, yapımlarına "freemium" iş modelini uyguluyor olsa da diğer oyun stüdyolarının aksine oyuncuyu uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya itmiyor. Oyunda nadir bulunan para birimini, dilerseniz gerçek parayla ya da oyunun esas para birimiyle edinmeniz mümkün. İzlediği bu politikaya bağımlılık yapan oyun tarzı eklenince NimbleBit içerikleri milyonlarca oyuncu tarafından kullanılır hale geldi.
Pocket Planes oyununda, dünya genelindeki 250'den fazla şehire uçuşlar düzenleyip, jumbo jetlere kadar uzanan çok sayıda uçak satın alarak yolcu ve kargo taşımacılığı yapacaksınız. İstediğiniz kıtadan başlayabilir, uçuşlarınızı istediğiniz şekilde oluşturabilir ve seyahat sürecini izleyerek ekranda beliren paraları toplayıp ek gelir elde edebilirsiniz. Dünya genelinde düzenlenen grup etkinliklerine katılabilir ve havayolu şirketinizin en küçük kasabadan metropol havaalanlarına kadar uzanan geniş bir uçuş ağı kurmasını sağlayabilirsiniz. 
Tamamen ücretsiz olan ve oyun içinde herhangi bir ögeye erişebilmek için sizi gerçek paayla harcama yapmaya zorlamayan retro grafiklere sahip Pocket Planes, Android 2.0 ve üstü sürümlere sahip cihazlara yüklenebiliyor. Kargo ve yolcuların seyahat sırasında kaybolduğu yönünde şikayetler alan 1.9.9 versiyonunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Sorunların yakında düzelmesini umuyoruz. Oyunun tanıtım videosu aşağıdadır.

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LORDTEK 6 yıl
Google'ın açık kaynak kodlu ekosistemiyle

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