Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast uygulaması Pocket Casts Windows Phone için de kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
689
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Podcast uygulaması Pocket Casts Windows Phone için de kullanıma sunuldu
 
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts uygulaması, iOS ve Android sonrası Windows Phone platformu için de kullanıma sunuldu.
Geliştirici ShiftyJelly tarafından hazırlanan Pocket Casts, Windows Phone platformunda siyah ağırlıklı bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Önemli bir özellik olarak podcast aboneliklerini farklı platformlar arasında senkronize edebilen uygulama, oynatma hızını değiştirebiliyor ve keşif penceresiyle 200,000'den fazla podcast içeriğine hızlı erişim sunuyor.
8 TL fiyat etiketiyle satılan Windows Phone uyumlu Pocket Casts uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/pocket-casts-windows-phone-now-available-supercharge-your-podcast-experience Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim