Podcast uygulaması Pocket Casts Windows Phone için de kullanıma sunuldu

Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts uygulaması, iOS ve Android sonrası Windows Phone platformu için de kullanıma sunuldu.

Geliştirici ShiftyJelly tarafından hazırlanan Pocket Casts, Windows Phone platformunda siyah ağırlıklı bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Önemli bir özellik olarak podcast aboneliklerini farklı platformlar arasında senkronize edebilen uygulama, oynatma hızını değiştirebiliyor ve keşif penceresiyle 200,000'den fazla podcast içeriğine hızlı erişim sunuyor.

8 TL fiyat etiketiyle satılan Windows Phone uyumlu Pocket Casts uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/pocket-casts-windows-phone-now-available-supercharge-your-podcast-experience