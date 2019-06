Pokemon GO yeniden zirveye yerleşti

Tam Boyutta Gör

Kullanıma sunulduğu an hem Google Play’de, hem de App Store’da zirveye yerleşen Pokemon GO, birkaç ay zirvede kalmasının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Birçok oyuncusunu kaybetmesiyle birlikte gerileyen mobil oyun, uzun bir süreden sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.

Şu an App Store’da zirvede bulunan Pokemon GO, elde ettiği başarıyı oyuna eklenen yeni Pokemon türlerine borçlu. Paylaşılan bir video ile duyurulan 80 yeni Pokemon, oyundaki Pokemon sayısını 151’e yükseltti. Bunun yanı sıra birçok hatanın düzeltilmesi de mobil oyunun yükselişine katkı sağladı.

Sensor Tower tarafından paylaşılan yeni verilere göre Pokemon GO, anavatanı Japonya’da 8. sırada bulunuyor ve en çok geliri sırasıyla İngiltere, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda’dan elde ediyor. Oyun, App Store’daki başarısına rağmen Google Play’de hala zirveye yükselebilmiş değil. Şu an uygulama mağazasında üçüncü sırada bulunan oyun, Game of War ve Mobile Strike’ın gerisinde yer alıyor.

