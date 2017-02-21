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Pokemon GO yeniden zirveye yerleşti

Yeni Pokemon türlerinin oyuna eklenmesinin ardından Pokemon GO, birçok eski oyuncusunu geri kazandı ve bir süre önce elinden alınan liderlik pozisyonuna yeniden yükseldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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17
Mobil Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Pokemon GO yeniden zirveye yerleşti
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Kullanıma sunulduğu an hem Google Play’de, hem de App Store’da zirveye yerleşen Pokemon GO, birkaç ay zirvede kalmasının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Birçok oyuncusunu kaybetmesiyle birlikte gerileyen mobil oyun, uzun bir süreden sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.

Şu an App Store’da zirvede bulunan Pokemon GO, elde ettiği başarıyı oyuna eklenen yeni Pokemon türlerine borçlu. Paylaşılan bir video ile duyurulan 80 yeni Pokemon, oyundaki Pokemon sayısını 151’e yükseltti. Bunun yanı sıra birçok hatanın düzeltilmesi de mobil oyunun yükselişine katkı sağladı.

Sensor Tower tarafından paylaşılan yeni verilere göre Pokemon GO, anavatanı Japonya’da 8. sırada bulunuyor ve en çok geliri sırasıyla İngiltere, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda’dan elde ediyor. Oyun, App Store’daki başarısına rağmen Google Play’de hala zirveye yükselebilmiş değil. Şu an uygulama mağazasında üçüncü sırada bulunan oyun, Game of War ve Mobile Strike’ın gerisinde yer alıyor.


http://www.phonearena.com/news/Pokemon-Go-update-lures-many-players-back-into-the-game_id91217 Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
oyunda amaç yok. bölgeler yerine karşılıklı savaşılsa vs bi anlamı olur. bu kadar patlamasının bi sebebide gps e odaklı yeni bir sistem getirmeleri. pokemon bir marka birde gerçek dünyada gezerek yakalama firi cezbetmişti.
oyunda amaç yok. bölgeler yerine karşılıklı savaşılsa vs bi anlamı olur. bu kadar patlamasının bi sebebide gps e odaklı yeni bir sistem getirmeleri. pokemon bir...
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odeon99 2 yıl
Kral geri döndü deseneze
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DH Misafiri 2 yıl
Samsung galaxy a3 2015 e bi guncelleme gelcek mi
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theseyma 2 yıl
Süper haber, oyun beni de sarmıyordu sildim falan hatta hiç yenilik yok, sürekli bug vardı. Umarım gerçekten geri döndüğüme değer deneyeceğim, hemen
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LambayaFunfDe 2 yıl
Adam 1km yürüyor 100 tane pokemon yakalıyor ben 10km yürüyom 10 tane pidgey
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FlyingUnderpants 2 yıl
Güncelleme alan modellerin de 1.5 sene sonra alması kabul edilemez. Android 8 tanıtılacak hala millet 7 bekliyor. Ne heves kalır ne de başka bir şey.
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xmen121 2 yıl
Saçma oyun ya
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V4LKyR 2 yıl
Boş beleş tasarlanmış bir oyun. Çok daha iyi fikirlerle tüm zamanların en çılgın rekorlarını kırabilirdi. Basit ve boş.
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Giresunlufuk 2 yıl
Bir kere oynadım. İki tane yakalayıp bıraktım.
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metekmete 2 yıl
gerçek harita da yürümeden de gezilmeli ve kesinlikle hileler engellenmeli o zaman patlar oturduğun yerden yön tuşları karsa kadar sokak görüntüleri ile yürüdüğünü düşün süper bence
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mrsmrc 2 yıl
Hala oynayan varmış demek
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