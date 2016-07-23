Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı

Yıllar sonra mobil oyunla karşımıza çıkan Pokemon efsanesi ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Oyunseverler arasında adeta bağımlılık halini alan yapım, artırılmış gerçekliğin günlük yaşama uyarlanmasıyla sıra dışı bir deneyim sunuyor. Öyle ki artık nereye gitsek mutlaka Pokemon peşinde koşan birini görebilmek mümkün.

Uygulamanın bu popülerliği elbette mağazalara da yansıyor. Apple’ın aktardığı bilgiye göre büyük bir başarıya imza atan Pokemon Go, yayınlandığı ilk hafta içerisinde App Store’da tüm zamanların en çok indirilen uygulaması oldu. Oyunun öncelikle Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve kısa süre önce Japonya'da indirmeye sunulduğunu düşünürsek (şu an toplam 25 ülkede yayınlandı) yakın zamanda çok daha büyük bir rekorun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple her ne kadar konuyla ilgili net sayıları paylaşmaktan çekinse de rekorun kırıldığını doğruluyor. Yapılan araştırmalara göre günlük 1 milyon dolar ile 2.3 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği tahmin edilen Pokemon Go’nun ilk haftalık geliri 14 milyon dolara tekabül ediyor. Bugüne kadar 35 milyon doların üzerinde maddi kazanca ulaşan Niantic oyunun çok yakında diğer ülkelerde de yayınlanacağını belirtiyor.