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Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı

Tüm dünyada büyük bir çılgınlığa dönüşen Pokemon Go, yayınlandığı ilk hafta içerisinde tüm zamanların en çok indirilen uygulaması olarak App Store'da rekor kırdı.
2 yıl
15,1b
1
20
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı
 
Yıllar sonra mobil oyunla karşımıza çıkan Pokemon efsanesi ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Oyunseverler arasında adeta bağımlılık halini alan yapım, artırılmış gerçekliğin günlük yaşama uyarlanmasıyla sıra dışı bir deneyim sunuyor. Öyle ki artık nereye gitsek mutlaka Pokemon peşinde koşan birini görebilmek mümkün.
Uygulamanın bu popülerliği elbette mağazalara da yansıyor. Apple’ın aktardığı bilgiye göre büyük bir başarıya imza atan Pokemon Go, yayınlandığı ilk hafta içerisinde App Store’da tüm zamanların en çok indirilen uygulaması oldu. Oyunun öncelikle Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve kısa süre önce Japonya'da indirmeye sunulduğunu düşünürsek (şu an toplam 25 ülkede yayınlandı) yakın zamanda çok daha büyük bir rekorun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Apple her ne kadar konuyla ilgili net sayıları paylaşmaktan çekinse de rekorun kırıldığını doğruluyor. Yapılan araştırmalara göre günlük 1 milyon dolar ile 2.3 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği tahmin edilen Pokemon Go’nun ilk haftalık geliri 14 milyon dolara tekabül ediyor. Bugüne kadar 35 milyon doların üzerinde maddi kazanca ulaşan Niantic oyunun çok yakında diğer ülkelerde de yayınlanacağını belirtiyor.

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GoldPunch 2 yıl en beğenilen
Sonuna kadar hakediyor fakat oyunun dinamikleri çok sıkmaya başladı. Acilen yeni içerikler gelmesi gerekiyor.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Böyle oyunlar bir süre sonra unutuluyor ne yazık ki...
Bir Angry Birds ve Agar.io vardı ne oldu sahi onlara?
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DH Misafiri 2 yıl
Yurt dışında vardı ama bizde çizgi filmin bitmesiyle büyük oranda gündemden düştü. Sadece fanatikleri takip etmeye çalıştı. İfade Türkiye bahsedilerek yazılmış ;)
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DH Misafiri 2 yıl
Oyun türkiyeye geldiği zaman arkadaş arası takas var mı?
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abrenax 2 yıl
Adından dolayı ilgi çekti ama tipik yakala-geliştir mantığından öteye gidemediği için düşüşü angry birds ten daha hızlı olacaktır.
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oyuncu11790 2 yıl
Bazı arkadaşlar oyunun içerik olarak zayıf olduğunu ve tek düze ilerlediğini söylemiş :) Adamlar zaten oyun böyle olduğu için indirmeye sunmadı, deneme aşamasında :)
Betalar bunun için var, gelen ilgi karşısında güzel iyileştirmeler ve geliştirmeler olacaktır. Böylesine kazanç sağlamışken oyunu bu halde bırakmazlar zaten :)
Oyunun en büyük silahı insanları sosyalleşmeye ve sokağa teşvik etmesi, bu sayede toplumdan pozitif tepkiler alıyor. Umarım geliştirilir ve daha zevkli hale getirilir.
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dawras 2 yıl
Pokemon trade yok, arkadaşlarla savaşmak yok, wild pokemonlara dalmak yok.
Bildiğin amele gibi pokemon toplayıp gym e kavgaya giriyoruz yenilik lazım.
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V4LKyR 2 yıl
Keşke çıkan vahşi pokemonlarla savaş yapılarak kendi pokemonumuzun CP'si falan geliştirilseydi. Bu şekilde çok boş bir oyun olmuş, ha bire pokemon yakalıyorum.
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kadirirdem 2 yıl
bir ben oynamıyorum galiba...
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Captain_Ivy 2 yıl
apk ile yüklemek istemiyorum ama ben
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crazy585858 2 yıl Captain_Ivy
Aazam
apk ile yüklemek istemiyorum ama ben


bizene ? nolucak ayrıca apk ile yükleyince ne sakıncası var :)
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BekirTemel 2 yıl
sosyal sorumluluk projesi gibi oyun tebriği hak ediyorlar.
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mrtdgci89 2 yıl
İlk defa bir uygulamanın beta sürümüne hile yazıldığını gördüm :)
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