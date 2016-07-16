Pokemon Go için 6 yıllık işinden ayrıldı

Kısa sürede tüm dünyada çılgınlığa dönüşen Pokemon Go, geliştiricisi Niantic başta olmak üzere Pokemon International Company ve Nintendo’ya da kazandırmaya devam ediyor. 20 milyon dolara yaklaşan oyun içi gelirlerin yanı sıra, Nintendo’nun borsa değeri de yaklaşık olarak 17 milyar dolar artış gösterdi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine şekillenen Pokemon Go, potansiyel olarak büyük fırsatları da beraberinde getirecek. Sponsorlu Pokemon noktaları gibi projeler ile birlikte, sadece geliştiriciler değil işletmeler için de önemli fırsatlar doğuyor. Örneğin Japonya’daki tüm McDonalds restoranlarının PokeStop veya Gym noktasına dönüştürülmesi planlanıyor.

Bunlar haricinde, oyunu kendisine bir hayat tarzı haline getirenler de mevcut. Yeni Zelandalı bir kullanıcı, 6 yıldır çalıştığı işini bıraktı ve Pokemon’ların peşine düştü. Tom Currie, yaklaşık bir haftadır ülkenin çeşitli şehirlerine yolculuk etti ve 151 Pokemon’dan 90 tanesini yakalamayı başardı. Currie, iki ay içerisinde tüm ülkeyi baştan başa gezmeyi planlıyor. Ülkedeki pek çok ulaşım şirketi, Currie’ye ücretsiz yolculuk teklifi yapıyor.

Currie, yıllardır çalıştığı işine artık bir ara vermek istediğini ve Pokemon Go ile bu hayalini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. İşi olmamasına rağmen, şirketlerin yardımları sayesinde Currie çok az bir bütçe ile Pokemon avcılığına çıkıyor.

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Daha önce de Pokemon Go oyununun dini noktaların çevresinde oynanmasının yasaklanmasını isteyenlerden tutun, trafik kazalarına sebep olanlara, bir araya gelerek yüzlerde kişi halinde Pokemon arayanlara, düşerek yaralananlara ve oyuncuları tuzağa çekerek soygun yapmaya çalışanlara kadar pek çok ilginç gelişmeye şahit olduk.

Pokemin Go henüz kısıtlı bir bölgede erişime açık olmasına rağmen, dünya çapında bu kadar popüler olmayı başardı. Diğer ülkelere de resmi olarak dağıtılması ile birlikte çok daha ilginç gelişmeleri göreceğimiz kesin.

Gelir modelleri hazırlama projesi de bulunduğu için, Niantic dikkatli bir şekilde adım atıyor ve bu yüzden diğer ülkelere biraz yavaş yayılacak. Ülkelerin reklam politikaları ve haritalama kuralları inceleniyor, uygun olduğu düşünüldüğünde de erişime açılıyor. Niantic, oyunu 200 pazara sunmayı planlıyor.