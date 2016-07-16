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Pokemon Go için 6 yıllık işinden ayrıldı

Artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine şekillenen Pokemon Go, potansiyel olarak büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Bunlar haricinde, oyunu kendisine bir hayat tarzı haline getirenler de mevcut.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,9b
1
26
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa sürede tüm dünyada çılgınlığa dönüşen Pokemon Go, geliştiricisi Niantic başta olmak üzere Pokemon International Company ve Nintendo’ya da kazandırmaya devam ediyor. 20 milyon dolara yaklaşan oyun içi gelirlerin yanı sıra, Nintendo’nun borsa değeri de yaklaşık olarak 17 milyar dolar artış gösterdi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine şekillenen Pokemon Go, potansiyel olarak büyük fırsatları da beraberinde getirecek. Sponsorlu Pokemon noktaları gibi projeler ile birlikte, sadece geliştiriciler değil işletmeler için de önemli fırsatlar doğuyor. Örneğin Japonya’daki tüm McDonalds restoranlarının PokeStop veya Gym noktasına dönüştürülmesi planlanıyor.

Bunlar haricinde, oyunu kendisine bir hayat tarzı haline getirenler de mevcut. Yeni Zelandalı bir kullanıcı, 6 yıldır çalıştığı işini bıraktı ve Pokemon’ların peşine düştü. Tom Currie, yaklaşık bir haftadır ülkenin çeşitli şehirlerine yolculuk etti ve 151 Pokemon’dan 90 tanesini yakalamayı başardı. Currie, iki ay içerisinde tüm ülkeyi baştan başa gezmeyi planlıyor. Ülkedeki pek çok ulaşım şirketi, Currie’ye ücretsiz yolculuk teklifi yapıyor.

Currie, yıllardır çalıştığı işine artık bir ara vermek istediğini ve Pokemon Go ile bu hayalini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. İşi olmamasına rağmen, şirketlerin yardımları sayesinde Currie çok az bir bütçe ile Pokemon avcılığına çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu"

Daha önce de Pokemon Go oyununun dini noktaların çevresinde oynanmasının yasaklanmasını isteyenlerden tutun, trafik kazalarına sebep olanlara, bir araya gelerek yüzlerde kişi halinde Pokemon arayanlara, düşerek yaralananlara ve oyuncuları tuzağa çekerek soygun yapmaya çalışanlara kadar pek çok ilginç gelişmeye şahit olduk.

Pokemin Go henüz kısıtlı bir bölgede erişime açık olmasına rağmen, dünya çapında bu kadar popüler olmayı başardı. Diğer ülkelere de resmi olarak dağıtılması ile birlikte çok daha ilginç gelişmeleri göreceğimiz kesin.

Gelir modelleri hazırlama projesi de bulunduğu için, Niantic dikkatli bir şekilde adım atıyor ve bu yüzden diğer ülkelere biraz yavaş yayılacak. Ülkelerin reklam politikaları ve haritalama kuralları inceleniyor, uygun olduğu düşünüldüğünde de erişime açılıyor. Niantic, oyunu 200 pazara sunmayı planlıyor. 

 

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/15/pokemon-go-man-quits-job-to-become-full-time-pokemon-hunter Yorum Yaz
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3qzotix 3 yıl en beğenilen
Her pokemon haberinin altına şu aptal videoyu paylaşmasanız olmuyor.
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Treth 3 yıl sezgin.sezai
sezgin.sezai

İnsanlar artık sıkılmış olmalı hayattan böyle seylerin peşinden koştuğuna göre

Katılıyorum adamın yaptığını bir ara ciddi ciddi düşündüm ama sonra Türkiye vatandaşı olduğum aklıma geldi oturdum oturduğum yere.

Şu anda da server düzgün çalışmadığı için oynamayamıyorum ve fena sövüyorum.
sezgin.sezaiİnsanlar artık sıkılmış olmalı hayattan böyle seylerin peşinden koştuğuna göreKatılıyorum adamın yaptığını ...
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DH Misafiri 2 yıl
Hocam lityum piller güvenli şarj sistemiyle şarj olurlar haliyle pillerde bir şarj ünitesi bulunmakta işlemci beyin bulunmakta bu olmasaydı gümlemesi en fazla 15 dk.içinde gerçekleşirdi onun için aylarca bile kalda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum dikkat ederseni günlerce veya haftalarca demiyorum saygılar
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~Lion King~ 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hocam lityum piller güvenli şarj sistemiyle şarj olurlar haliyle pillerde bir şarj ünitesi bulunmakta işlemci beyin bulunmakta bu olmasaydı gümlemesi en fazla 15 dk.içinde gerçekleşirdi onun için aylarca bile kalda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum dikkat ederseni günlerce veya haftalarca demiyorum saygılar

Sende haklısın hocam🤔🤔🤔
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Kaiserslautern34 3 yıl
Anlayacak oda salak gibi bir oyun için değmeyeceğini. Vay be diycek ama yaptığı mallıklar yanına kalacak. Hey Allahım akıl fikir ihsan et bu ahmaklara.
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DH Misafiri 3 yıl
sanırım 50 bin kişilik grubu da pokemon yakalayacak, rekabet artıyor anasını satıyım...
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adnan032 3 yıl
gps i olmayan tabletimde uygulamayı çalıştırdım
gps uygulamaları ile bu açığı giderebilir miyim?
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DH Misafiri 3 yıl
Ac kopeklerin oyunundan baska bisey degil belanizi versin
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BekirTemel 3 yıl
komedi
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fatihcanery 3 yıl
videoyu izleyince eskiye döndüm,ne gülmüştüm o zamanlar :D
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darkdiva 3 yıl
Adamın belki paraya ihtiyacı yoktur ve işinden sıkılmıştır. Herkesi Türkiye'de yaşıyor gibi düşünmeyin.
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Ohol Oula 3 yıl
Bu ne biçim bir hayat
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Master_Evil 3 yıl
ömrünü bir oyun için feda eden insan tipi
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QuexSeeL 3 yıl
Bu oyun asıl VR ile birleşince patlayacak ya evinde sabit yerde sanal gezinti ya da mobilde VR başlığı kamera eşliğinde yolda ilerleyen elinde kontrol ile poke topu atarken. İşte o zaman millet ilk başta zombi gibi kafada başlık sokaklarda dolaşacak sonrasında evinde sanal seyahat ile evlere kapanacak. Ee haliyle bu olaylar sadece bir oyunla kalmayacak ne materyaller çıkacak daha oyun/yazılım olsun, VR sektörü olsun. Bunların ivmelenmesini sağlayacak popülerlikte oyun.

Ben oynuyor muyum hayır, oynayanlarla dalga geçiyor muyum evet, oyun oynaya karışıyor muyum hayır, yasaklanmasını ister miyim hayır. Her Yasaklama bizlere vurulmuş prangadır.
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Swons 3 yıl
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