Pokemon filminin başrol oyuncusu belli oldu

Tüm zamanların en sevilen anime ve oyun serilerinden Pokemon, beyaz perdeye uyarlanıyor. İlk olarak temmuz ayında gündeme gelen canlı aksiyon (animasyon olmayan) Pokemon filmi için hazırlıklarını sürdüren Legendary Pictures, filmin senaristlerinden sonra başrol oyuncusunda da karar kıldı.

Nintendo 3DS'in popüler oyunlarından Detective Pikachu'dan sinemaya uyarlanan Pokemon filminin başrolünü, Netflix'in The Get Down dizisi ile adını duyuran Justice Smith üstlenecek. The Get Down'daki performansı ile beğeni kazanan Smith, Hollywood'un yükselişteki genç oyuncuları arasında yer alıyor.

Shark Tale ve Monsters vs Aliens gibi animasyon filmlerin yönetmeni olarak tanınan Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon filminin senaryosunu Alex Hirsch (Gravity Falls) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy, Captain Marvel) kaleme aldı.

