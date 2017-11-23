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Pokemon filminin başrol oyuncusu belli oldu

Bir süredir hazırlıkları süren canlı aksiyon Pokemon filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu. Rob Letterman'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimlerine çok yakında başlanacak.
1 yıl
2,8b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen anime ve oyun serilerinden Pokemon, beyaz perdeye uyarlanıyor. İlk olarak temmuz ayında gündeme gelen canlı aksiyon (animasyon olmayan) Pokemon filmi için hazırlıklarını sürdüren Legendary Pictures, filmin senaristlerinden sonra başrol oyuncusunda da karar kıldı.
Nintendo 3DS'in popüler oyunlarından Detective Pikachu'dan sinemaya uyarlanan Pokemon filminin başrolünü, Netflix'in The Get Down dizisi ile adını duyuran Justice Smith üstlenecek. The Get Down'daki performansı ile beğeni kazanan Smith, Hollywood'un yükselişteki genç oyuncuları arasında yer alıyor.
Shark Tale ve Monsters vs Aliens gibi animasyon filmlerin yönetmeni olarak tanınan Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon filminin senaryosunu Alex Hirsch (Gravity Falls) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy, Captain Marvel) kaleme aldı.

https://www.engadget.com/2017/11/21/pokemon-detective-pikachu-movie-star/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
Bu adam Brock rolünü oynayacak deyin bana lütfen :/
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Mr. Jingles 1 yıl
Bu adam bildiğin Brock nesi Ash?

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TIME 1 yıl
çizgifilminden sonra pokemonu bozdular.şimdi de sıvaması kaldı.
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Kartal Göz 1 yıl
Brock rolüne gidebilir de Ash'e gitmez. Dedikleri gibi Ash 10 yaşındaydı. Ki Brock da çocuk denilecek yaşlardaydı. Filmi nasıl olur acaba. Full CGI olacak demek ki.
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Umutcan 1 yıl
Bazı animasyon dizilerin mantıken tam anlamıyla animasyon olmayan filmi yapılamaz, ben şahsen ASH'i hiçbir aktör ile bağdaştıramam.
Veya CGI ile yapılmış garip görünümlü bir Pikachu çocukken izlediğimiz anime'deki ruhu yansıtamaz, beğenilmeyen bir film ortaya çıkacak
gibi duruyor ama tabi umarım yanılırım.
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ResidentEvil7 1 yıl
yav yıl olmuş 2017 hala pokemon mu izliyonuz
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K.J 1 yıl
Bu kalastan cigulipaf bile olur ama ash olmaz.Tipe bak ulan koca adamsın pokuman peşinde koşmaya utanmıyonmu demezler mi?
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Glorfindel1907 1 yıl
Ya arkadaş çocukluğumuza dair ne varsa birer birer mahvediyorlar ya
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shadowtr 1 yıl
Haberde eleman Ash olacak demiyor zaten. Başrol olacak diyor.
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pspoor 1 yıl
Konuya girmeden "Yine zenci kakalarlar millete" dedim, ve aynisini yapmislar. Asagilik bir propagandanin neticesinde, yine utanmadan zenci itelemisler millete...
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darkdiva 1 yıl
Detective Pikachu oyununda Ash mi var da? Ash'i oynamayacak bu eleman
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Görkem ! 1 yıl
ash zenci değildi be
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Mr. Jingles 1 yıl
Bu adam bildiğin Brock nesi Ash?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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pokemon, pokemon filmi ve
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