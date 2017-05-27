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Pokemon hayranlarına yeni oyun

Pokemon karakterlerini seviyorsanız, size göre olan oyunlar giderek artıyor. Pokemon Company, Pokemon Go oyunundan sonra şimdi de Magikarp Jump ile karşımızda.
1 yıl
6b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınladığı Pokemon Go oyunu ile mobil dünyada fırtınalar estiren Pokemon Company, yeni bir oyun ile karşımızda. Bir süredir pilot olarak belirli ülkelerde açık olan Magikarp Jump, şimdi global olarak indirmeye sunuldu.

Daha sakin

Magikarp bilindiği üzere evrimin ilk aşamasında olan bir su Pokemonu. Magikarp Jump adındaki oyun bu Pokemonu konu ediniyor. Oyun aksiyon gerektiren bir tür değil. Daha çok karakteri besleme ve yetenekler kazandırma ağırlıklı olarak geliştirilmiş.

Hoppy Town valisi Karp’ın gösterdiği yöntem ile Magikarp’ı yakaladıktan sonra yavaş yavaş oyun mekaniklerine başlıyorsunuz. Bir akvaryumda Magikarp’ı çeşitli yiyeceklerle beslemeniz gerekiyor. Magikarp yedikçe gelişiyor ve seviye atlıyor. Farklı antrenman bulmacaları ile para kazanıyor ve balığı geliştiriyorsunuz.

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Tüm bunlar zıplama yarışı için yapılıyor. Oyunda farklı ligler var ve bu liglerde rakiplerle zıplama yarışı yapıyorsunuz. İlk etapta lig sayısı az ancak zamanla arttırılacak. Zıplama yarışı otomatik oluyor ve siz sadece izliyorsunuz. Yarışlarda kazandıran, balığınızı ne kadar eğittiğiniz oluyor. Pokemon Go kadar hareketli değil ancak sürekli bir besleme döngüsü içerisinde olması bağımlılık yapıyor.

Magikarp Jump: Google Play II App Store

 

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canguler917 1 yıl en beğenilen
pokemon ismi daha ne kadar rezil edilecek böyle
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canguler917 1 yıl en beğenilen
pokemon ismi daha ne kadar rezil edilecek böyle
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