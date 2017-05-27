Pokemon hayranlarına yeni oyun

Yayınladığı Pokemon Go oyunu ile mobil dünyada fırtınalar estiren Pokemon Company, yeni bir oyun ile karşımızda. Bir süredir pilot olarak belirli ülkelerde açık olan Magikarp Jump, şimdi global olarak indirmeye sunuldu.

Daha sakin

Magikarp bilindiği üzere evrimin ilk aşamasında olan bir su Pokemonu. Magikarp Jump adındaki oyun bu Pokemonu konu ediniyor. Oyun aksiyon gerektiren bir tür değil. Daha çok karakteri besleme ve yetenekler kazandırma ağırlıklı olarak geliştirilmiş.

Hoppy Town valisi Karp’ın gösterdiği yöntem ile Magikarp’ı yakaladıktan sonra yavaş yavaş oyun mekaniklerine başlıyorsunuz. Bir akvaryumda Magikarp’ı çeşitli yiyeceklerle beslemeniz gerekiyor. Magikarp yedikçe gelişiyor ve seviye atlıyor. Farklı antrenman bulmacaları ile para kazanıyor ve balığı geliştiriyorsunuz.

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Tüm bunlar zıplama yarışı için yapılıyor. Oyunda farklı ligler var ve bu liglerde rakiplerle zıplama yarışı yapıyorsunuz. İlk etapta lig sayısı az ancak zamanla arttırılacak. Zıplama yarışı otomatik oluyor ve siz sadece izliyorsunuz. Yarışlarda kazandıran, balığınızı ne kadar eğittiğiniz oluyor. Pokemon Go kadar hareketli değil ancak sürekli bir besleme döngüsü içerisinde olması bağımlılık yapıyor.