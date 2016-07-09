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Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı

GPS ve internet tabanlı olarak oynanan, sürekli dış mekanlarda gezinmenizi gerektiren artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon Go, Nintendo’nun da yüzünü güldürüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
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19
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı

Nintendo’nun efsane Pokémon macerasını yeniden mobil platformlara sunduğu Pokémon Go oyunu büyük bir ilgi görüyor. Bir günde en çok hasılat yapan oyunlar listesinin zirvesine yerleşen yapım, Nintendo’nun da yüzünü güldürüyor.

GPS ve internet tabanlı olarak oynanan, sürekli dış mekanlarda gezinmenizi gerektiren artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon Go, şimdiden binlerce meraklısını sokaklara dökmüş durumda. Sunuculara yüklenen oyuncular nedeniyle, oyunda bağlantı sorunları yaşanıyor.

Konseptin oluşturduğu ilgi ve büyük potansiyel, Nintendo’nun hisselerine olumlu yansıyor. Firmanın Tokyo borsasına işlem gören hisseleri, oyunun ABD pazarına sunulması ile birlikte yüzde 9 artış gösterdi. Pokémon oyunları, yıl sonuna kadar Nintendo 3DS ve Nintendo NX konsollarında da boy gösterecek.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden sade bir bulmaca oyunu"

Pokémon Go, Nintendo’nun elinden çıkan bir oyun değil. Ingress oyunundan da hatırlayacağımız ve bir dönem Google çatısı altında faaliyet gösteren Niantic Labs imzasını taşıyor. GPS temelli artırılmış gerçeklik oyunları konusunda uzman olan Niantic Labs, Pokémon Go yapımında da bu tecrübesini yansıtıyor.

Aslında Pokémon konsepti de tamamen Nintendo’ya ait değil. Telif hakları The Pokémon Company International ortaklığında bulunuyor. Bu ortaklık içerisinde Nintendo, konseptin geliştiricisi Creature Inc. ve Game Freak firması yer alıyor. Yani oyunun gelirleri üçe bölünmüş oluyor. Buna rağmen, Nintendo’nun hatırı sayılır bir gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Pokémon Go henüz tüm ülkelerde indirmeye sunulmadı ancak bu linkten Android kurulumunu yapabilirsiniz.


http://venturebeat.com/2016/07/08/nintendo-stock-price-jumps-9-after-strong-pokemon-go-debut/ Yorum Yaz
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
İnanılmaz büyük bir potansiyeli elinde barındırıyor bu oyun. Gelecek güncellemelerle birlikte bir Clash of Clans kadar popülariteye sahip olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +15
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cheelik 3 yıl
GoldPunch
İnanılmaz büyük bir potansiyeli elinde barındırıyor bu oyun. Gelecek güncellemelerle birlikte bir Clash of Clans kadar popülariteye sahip olabilir.

Clash of Clans dan millet zaten iyice koptu bu oyun COC u en az 2 ye 3 e katlar
GoldPunchİnanılmaz büyük bir potansiyeli elinde barındırıyor bu oyun. Gelecek güncellemelerle birlikte bir Clash of Clans kadar popülariteye sa...
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zımbırtı123 3 yıl
asus sağolsun biz daha kavuşamadık her zamanki gibi
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abrenax 3 yıl
Eskiden bilindiği için bu kadar ilgi çekmesi normal. Tabi insanlar pokemon yakalamak için kilometrelerce yürümeleri gerekliliğini ya da yollara fırlayıp arabaların altında kalmayı mantıksız bulmaya başlarlarsa o zaman tüm ilgi sıfıra düşer.
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Master_Evil 3 yıl
kısa bir zaman sonra en çok oynanan oyun olacak mobil dünyada, nintendo çok iyi iş çıkardı
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alemburda34 3 yıl
Pokemon icinde olan her oyun tutulur.
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cheelik 3 yıl
GoldPunch
İnanılmaz büyük bir potansiyeli elinde barındırıyor bu oyun. Gelecek güncellemelerle birlikte bir Clash of Clans kadar popülariteye sahip olabilir.

Clash of Clans dan millet zaten iyice koptu bu oyun COC u en az 2 ye 3 e katlar
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darkdiva 3 yıl
Pokemon'un olduğu yerde rekor, gelir, ilgi vardır.
Ben de başladım serüvene bakalım: youtube.com/...
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k-s-r-g 3 yıl
Ben ABD'de oynuyorum. Aksam eve yakin Gym'e meydan okumaya gittim. Hemen sonra bir araba geldi, icinden 4 tane Cin'li indi. Onlar da meydan okmaya gelmisler. Ama oyunda bug vardi (rakip pokemon'un hp si cok az kaliyor yenilmiyordu). Sonra ordaki cimlerde pokemon avina ciktilar.
Sasirdim valla :)Pokemon oyunu cok seyi degistirecek.
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Seyrim 3 yıl
Nintendo işini bilir..
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erginy15 3 yıl
Oyun tam bir batarya düşmanı ama çok ilgi görüyor, powerbank satışları patlama yapar.
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kraix 3 yıl
Haritada GTA V tarzı herkes birbirni görüp savaşa tutulsa yada turnuvalara katılım olsa vs geliştirmeler işte. Arenalar olsa oralara girip savaşılsa karşılıklı o anki online kişi ile.
Güncellemeye açık bir oyun aslında
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0MG90 3 yıl
Güzel bir Super Mario çıkarsalar da onu da oynasak artık
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