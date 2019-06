Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı

Nintendo’nun efsane Pokémon macerasını yeniden mobil platformlara sunduğu Pokémon Go oyunu büyük bir ilgi görüyor. Bir günde en çok hasılat yapan oyunlar listesinin zirvesine yerleşen yapım, Nintendo’nun da yüzünü güldürüyor.

GPS ve internet tabanlı olarak oynanan, sürekli dış mekanlarda gezinmenizi gerektiren artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon Go, şimdiden binlerce meraklısını sokaklara dökmüş durumda. Sunuculara yüklenen oyuncular nedeniyle, oyunda bağlantı sorunları yaşanıyor.

Konseptin oluşturduğu ilgi ve büyük potansiyel, Nintendo’nun hisselerine olumlu yansıyor. Firmanın Tokyo borsasına işlem gören hisseleri, oyunun ABD pazarına sunulması ile birlikte yüzde 9 artış gösterdi. Pokémon oyunları, yıl sonuna kadar Nintendo 3DS ve Nintendo NX konsollarında da boy gösterecek.

Pokémon Go, Nintendo’nun elinden çıkan bir oyun değil. Ingress oyunundan da hatırlayacağımız ve bir dönem Google çatısı altında faaliyet gösteren Niantic Labs imzasını taşıyor. GPS temelli artırılmış gerçeklik oyunları konusunda uzman olan Niantic Labs, Pokémon Go yapımında da bu tecrübesini yansıtıyor.

Aslında Pokémon konsepti de tamamen Nintendo’ya ait değil. Telif hakları The Pokémon Company International ortaklığında bulunuyor. Bu ortaklık içerisinde Nintendo, konseptin geliştiricisi Creature Inc. ve Game Freak firması yer alıyor. Yani oyunun gelirleri üçe bölünmüş oluyor. Buna rağmen, Nintendo’nun hatırı sayılır bir gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Pokémon Go henüz tüm ülkelerde indirmeye sunulmadı ancak bu linkten Android kurulumunu yapabilirsiniz.