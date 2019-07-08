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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polarize ışık, OLED ekranların daha az pil tüketmesini sağlayabilir

İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bilim insanları, ışığın parlamasını önleyen filtreleri atlayabilen yeni bir tür OLED geliştirdiklerini açıkladılar. işte önemli konunun detayları.
14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her geçen gün geliştirilen batarya teknolojisine ek olarak, teknolojik cihaz üreten şirketler de ürünlerini enerji tüketimi yönünden daha verimli bir hale getirmenin yollarını arıyorlar. İngiltere'deki araştırmacıların geliştirdiği yeni OLED türü, üreticilerin aradığı bir teknoloji olabilir.

Polarize ışıklı OLED ekran

Telefonunuzun pil ömrünü korumanın en basit yollarından biri ekranın parlaklığını azaltmaktır. Birçoğumuz gün içinde telefonumuzun şarjının bitmemesi için parlaklığı otomatik moda alırız ve bu sayede de cihaz ekran parlaklığını ortam ışığına göre kendisi ayarlar. Güneşli veya çok fazla ışıklı bir ortamda ise ekran parlaklığı en yüksek seviyeye gelir ve dolayısı ile bu durum da cihazımızın pil tüketimini yükseltmeye başlar. Tam da bu noktada Imperial College London araştırmacılarının yeni geliştirdiği OLED ekranın yarattığı fark anlaşılabilir.
Fizik ve Kimya Bölümü'ndeki bilim insanlarının geliştirdiği bu polarize OLED'ler, dış kaynaklardan gelen ışığı önlemeye yarayan filtreleri atlayabiliyorlar. Aynı zamanda bu filtre, harici ışığın yansıma ve parlamasını da engellemeye devam ediyor. Geliştirici ekibin üyelerinden Dr. Wade konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Çalışmamız verimli polarize OLED'ler üretebileceğimizi ortaya koyuyor. Bulgularımız daha iyi kontrast ve daha uzun ömür ile her türlü ekranı daha parlak hale getirebileceğimiz yönünde." ifadelerini kullandı. Yeni teknolojinin uzun vadede akıllı telefonlar ve televizyonlarda kullanılması planlanıyor.

https://phys.org/news/2019-07-technique-brighten-screens-smartphone-batteries.html Yorum Yaz
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