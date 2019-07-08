Huawei'nin kurucusu, kullanıcı gizliliği konusunda Apple'ı örnek aldıklarını söyledi

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın, kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki tüm çabalarını rol model olarak aldıklarını söyleyerek, ABD'nin causuluk suçlamaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Financial Times'a verdiği röportajda Zhengfei, Huawei'nin Çin hükümeti ile olan ilişkilerinde benzer bir yaklaşımı benimsemeye çalıştığını ve şirketin Pekin yetkililerine kullanıcı verileri sağlamadığını açıkladı. Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Asla böyle bir şey yapmayacağız. Bir kere bile yapsaydım, ABD'nin dünyaya yayacağı kanıtları olurdu. Ardından faaliyet göstermekte olduğumuz 170 ülke ve bölge ürünlerimizi satın almaktan vazgeçer ve şirketimiz çökerdi." ifadelerini kullandı.

https://www.cnbctv18.com/technology/huawei-founder-ren-zhengfei-apple-my-role-model-on-unlocking-users-data-3928541.htm

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Apple, ABD makamlarınınbir parçası olarak istediği bir dizi iPhone'un kilidini açmayı, kullanıcı gizliliğini gerekçe göstererek reddetmişti. Sık sık Çin hükümeti için casusluk yapmakla suçlanan Huawei'nin kurucusu Zhengfei,, müşterileri hakkında şirketlerindensahip olduğunu da ifade etti. Başkan Donald Trump tarafından Mayıs ayı ortalarında imzalanan ABD kararına göre Huawei'nin artıkçalışmasına izin verilmiyor. Ancak Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, bu sorunun tamamen çözüleceğine işaret ediyor.