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Huawei'nin kurucusu, kullanıcı gizliliği konusunda Apple'ı örnek aldıklarını söyledi

Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, kullanıcı gizliliği konusunda Apple'ı rol model aldıklarını belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın, kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki tüm çabalarını rol model olarak aldıklarını söyleyerek, ABD'nin causuluk suçlamaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mobil operatörler bizden fazla bilgiye sahip

Financial Times'a verdiği röportajda Zhengfei, Huawei'nin Çin hükümeti ile olan ilişkilerinde benzer bir yaklaşımı benimsemeye çalıştığını ve şirketin Pekin yetkililerine kullanıcı verileri sağlamadığını açıkladı. Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Asla böyle bir şey yapmayacağız. Bir kere bile yapsaydım, ABD'nin dünyaya yayacağı kanıtları olurdu. Ardından faaliyet göstermekte olduğumuz 170 ülke ve bölge ürünlerimizi satın almaktan vazgeçer ve şirketimiz çökerdi." ifadelerini kullandı.
Apple, ABD makamlarının cezai soruşturmaların bir parçası olarak istediği bir dizi iPhone'un kilidini açmayı, kullanıcı gizliliğini gerekçe göstererek reddetmişti. Sık sık Çin hükümeti için casusluk yapmakla suçlanan Huawei'nin kurucusu Zhengfei, mobil operatörlerin, müşterileri hakkında şirketlerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunu da ifade etti. Başkan Donald Trump tarafından Mayıs ayı ortalarında imzalanan ABD kararına göre Huawei'nin artık Amerikan şirketleriyle çalışmasına izin verilmiyor. Ancak Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı olumlu açıklamalar, bu sorunun tamamen çözüleceğine işaret ediyor.

https://www.cnbctv18.com/technology/huawei-founder-ren-zhengfei-apple-my-role-model-on-unlocking-users-data-3928541.htm Yorum Yaz
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Mr. Jingles 13 sa.
Ziyaaaaa
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Jon_Kar 13 sa.
Huawei kullanan herkesin her bilgisi Çin'in elin geçiyor zaten
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Rachsuchtig 13 sa.
Bu işletim sistemini bu kadar pohpohluyorlar. Bu da Windows Mobile gibi olacak gibi
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FatihAsl 15 sa.
ABD nin casusluk suçlamalarının ne kadar anlamsız olduğunu görmek için Zero Days isimli belgeseli izleyin. casusluk varsa bir numaralı ülke ABD dir
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# Ace # 16 sa.
Komünist Çin hükümetine istediğinde bilgileri vermeyeceksin ha muhaha güldürdü.. Bu kullanıcı bilgileri gizliği en düşük Huawei için geçerlidir milleti kandırmasınlar.
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torenbolen 16 sa.
Apple, bu konuda mükemmel olmasa bile yine de güvenlik konusunda rakiplerine göre bir tık daha ilerde. O yüzden de örnek alınıyor. Gördük google’ı ve diğerlerini de. Geçen 10 milyon kişi sahte patch’den mağdur oldu. Oyunlarda ve filmlerde görülen senaryolar gerçek oldu. Android’in açıkları vs IOS’a göre daha fazla. Bunu herkes biliyor. Hatta bir suç olayında FBI, iPhone kullanıcısının bilgilerine ulaşamadığı için Apple’dan izin almak zorunda kalmıştı. Sonunda da davalık oldular. Android’de böyle şeyler gördük mü? Yok. Adam çat diye kırıp bilgilere ulaşabiliyor hemen.
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smart1978 16 sa.
Ben simdi anlamadim : GSM operatorleri askeri sivil ve siyasi kisi ve kuruluslari hedef alip bilgi mi sizdiriyormus ? Bir de buna Apple da mi yapiyormus ?
Yani Apple her kesimden her turlu bilgi casusulugu mu yapiyor demeye getiriyor ? :)))
Olay bu mu yani :) ?
Komik kukla :) ...
Cin hukumeti de arkasinda degil anlasilan harcanacak 19 Agustos ta gorecegiz. Elbette parca vs Amerikan sirketler en az zararla veya zararsiz bir formulle olacaktir :)
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veteriner69 17 sa.
Hahahaahahahahaha! :))))
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Lockheed 17 sa.
The Fappening: Huawei Edition
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