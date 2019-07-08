Huawei'nin kurucusu, kullanıcı gizliliği konusunda Apple'ı örnek aldıklarını söyledi

Teknoloji Editörü
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın, kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki tüm çabalarını rol model olarak aldıklarını söyleyerek, ABD'nin causuluk suçlamaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mobil operatörler bizden fazla bilgiye sahip
Financial Times'a verdiği röportajda Zhengfei, Huawei'nin Çin hükümeti ile olan ilişkilerinde benzer bir yaklaşımı benimsemeye çalıştığını ve şirketin Pekin yetkililerine kullanıcı verileri sağlamadığını açıkladı. Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Asla böyle bir şey yapmayacağız. Bir kere bile yapsaydım, ABD'nin dünyaya yayacağı kanıtları olurdu. Ardından faaliyet göstermekte olduğumuz 170 ülke ve bölge ürünlerimizi satın almaktan vazgeçer ve şirketimiz çökerdi." ifadelerini kullandı.Apple, ABD makamlarının cezai soruşturmaların bir parçası olarak istediği bir dizi iPhone'un kilidini açmayı, kullanıcı gizliliğini gerekçe göstererek reddetmişti. Sık sık Çin hükümeti için casusluk yapmakla suçlanan Huawei'nin kurucusu Zhengfei, mobil operatörlerin, müşterileri hakkında şirketlerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunu da ifade etti. Başkan Donald Trump tarafından Mayıs ayı ortalarında imzalanan ABD kararına göre Huawei'nin artık Amerikan şirketleriyle çalışmasına izin verilmiyor. Ancak Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı olumlu açıklamalar, bu sorunun tamamen çözüleceğine işaret ediyor.
https://www.cnbctv18.com/technology/huawei-founder-ren-zhengfei-apple-my-role-model-on-unlocking-users-data-3928541.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani Apple her kesimden her turlu bilgi casusulugu mu yapiyor demeye getiriyor ? :)))
Olay bu mu yani :) ?
Komik kukla :) ...
Cin hukumeti de arkasinda degil anlasilan harcanacak 19 Agustos ta gorecegiz. Elbette parca vs Amerikan sirketler en az zararla veya zararsiz bir formulle olacaktir :)