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Polaroid, küp şeklindeki aksiyon kamerasını yeniledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Polaroid, küp şeklindeki aksiyon kamerasını yeniledi
 
Görüntüleme dünyasının eskitemediği isimlerden Polaroid, geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunduğu aksiyon kamerası Cube'u yenileyerek Cube+'ı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Küp şeklinde tasarlanan 35 x 3mm boyutundaki gövdesi ve renkleriyle hem her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan Polaroid Cube+, ilk versiyondan farklı olarak WiFi kablosuz teknolojisini bünyesinde barındırıyor ve böylece akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bu bağlantı sayesinde görüntü aktarımını da kablosuz olarak gerçekleştiren yeni aksiyon kamerası, akıllı telefon ekranlarını çekim sırasında vizör olarak kullanabiliyor olmasıyla da dikkat çekiyor.
İlk versiyon ile ortak özellikleri arasında 1080p video çekim kapasitesi ve 124 derece görüş açısı gibi detaylar yer alan Polaroid Cube+, yine farklı olarak 6MP yerine 8MP çözünürlüğünde bir sensör taşıyor ve manyetik taban bölümüyle metal yüzeylere rahatlıkla konumlandırılabiliyor.
Polaroid'ın yeni aksiyon kamerası Polaroid Cube+, 150$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.
Polaroid, küp şeklindeki aksiyon kamerasını yeniledi
 

http://thenextweb.com/insider/2015/06/25/polaroid-cube-adds-wi-fi-and-smartphone-app-for-more-photographic-fun/ Yorum Yaz
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_ican_ 4 yıl
Polaroid Cube satıyorum almak isteyen pm atsın. Kulanılmadı 0 kutulu.
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OverClocK1ng 4 yıl
Şekil ofsayt. SJ4000 in veya Go Pro'nun şekle bak, bir de buna.
Küp aksiyon kamerası mı olurmuş...
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Şekil ofsayt. SJ4000 in veya Go Pro'nun şekle bak, bir de buna.
Küp aksiyon kamerası mı olurmuş...

Bakıyorum yine anasayfa haberlerine dadanmışsın.
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swat882 4 yıl
Bir xiaomi yi değil malesef. Şu anda rakipsiz aksiyon kamerası
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