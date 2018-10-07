Polestar 1 üretime ilk adımını attı

Polestar, İsveç'te Polestar 1 fişli hibrit coupe prototiplerinin üretimine başladığını açıkladı. İlk prototipler çarpışma testlerinin yanı sıra hava ve diğer yol testleri için kullanılacak.

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Polestar üretimi aslında Çin'in Chengdu şehrindeki Polestar Üretim Merkezi'nde yapılacak olmasına rağmen, otomobil üreticisi Göteborg'da Polestar 1'in 34 adet prototipini yapmayı planlıyor.

Mühendisler 34 prototip model üzerinde çalışacak

Volvo'nun elektrikli araç markası olan Polestar'ın CEO'su Thomas Ingenlath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Prototip araçların montajı, Polestar 1'in üretime bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor" dedi.

Deneyimli yönetici ayrıca "Bu ilk 34 araçlık parti, mühendislerimizin otomobilin daha ince detaylarını ayarlamasını sağlayarak, gelecek yılın ortasında müşterilerimiz için araç üretmeye başladığımızda Polestar 1'in daha mükemmel olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.