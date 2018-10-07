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Polestar 1 üretime ilk adımını attı

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, önümüzdeki yıl satışa çıkacak Polestar 1 modelinin ilk prototiplerini üretmeye başladı. Araçlar çarpışma, hava ve yol testlerinde kullanılacak.
7 ay
5,9b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Polestar, İsveç'te Polestar 1 fişli hibrit coupe prototiplerinin üretimine başladığını açıkladı. İlk prototipler çarpışma testlerinin yanı sıra hava ve diğer yol testleri için kullanılacak.
Ayrıca Bkz. "Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek"
Polestar üretimi aslında Çin'in Chengdu şehrindeki Polestar Üretim Merkezi'nde yapılacak olmasına rağmen, otomobil üreticisi Göteborg'da Polestar 1'in 34 adet prototipini yapmayı planlıyor.

Mühendisler 34 prototip model üzerinde çalışacak

Volvo'nun elektrikli araç markası olan Polestar'ın CEO'su Thomas Ingenlath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Prototip araçların montajı, Polestar 1'in üretime bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor" dedi.
Deneyimli yönetici ayrıca "Bu ilk 34 araçlık parti, mühendislerimizin otomobilin daha ince detaylarını ayarlamasını sağlayarak, gelecek yılın ortasında müşterilerimiz için araç üretmeye başladığımızda Polestar 1'in daha mükemmel olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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ardicli2000 7 ay en beğenilen
Çok mu güzel bana mı öyle geliyor...
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sniko1 7 ay
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_AsDeRf_ 7 ay sniko1
Hocam savunmak icin demiyorum da bu bilim ve sanat merkezleri ilkogretim seviyesinde okuldan bagimsiz bir egitim merkezi, bu sekilde yargilanmasi dogru degil 11-12 yasinda cocuklar egitiliyor orada hayatlarinda ilk defa kimya, fizik ve biyolojik deneyler yapiyorlar. Ayrica resim ve muzik alaninda da egitimler veriliyor.
Hocam savunmak icin demiyorum da bu bilim ve sanat merkezleri ilkogretim seviyesinde okuldan bagimsiz bir egitim merkezi, bu sekilde yargilanmasi dogru degil 1...
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Polestar191 7 ay
S90 nin platformu uzerine insa edildi diye biliyorum fakat baya boyutlarini kismislar arka kismini hic begenmedim bu arada volvo neden yillardir kullandigi omuzlu tasarimlari birakti anlamak guc
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yakup2313 7 ay
Efsane mi olmuş 😮
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sarkihalindekal 7 ay
Gömülü bir arka kanat var galiba, izleri belli oluyor... Ama ilginçtir açık haliyle tek bir fotoğrafı dahi görünmüyor...
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sarkihalindekal 7 ay
Gömülü bir arka kanat var galiba, izleri belli oluyor... Ama ilginçtir açık haliyle tek bir fotoğrafı dahi görünmüyor...
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artenis 7 ay
Tasarım birçok açıdan gerçekten başarılı, kütle etkisi çok güzel. Fakat burunda bir ayrıntı gözlere zevk üzerine zevk veriyor... Burundaki ızgara TIGER IV'ün önüne çok benziyor ;)
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esmerbuyucu 7 ay
Arkasında bir eğretilik var.
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sarkihalindekal 7 ay esmerbuyucu
Alışık olmadığımız şekilde düz bir zemin var arka kısımda. Bir de arka stoplar tasarımından kaynaklı aracı hem daha geniş hem de daha yüksek algılamamıza neden oluyorlar. İlk bana da garip geldi ama 30sn'lik bakış alışmaya yeterli geldi bende...
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ardicli2000 7 ay en beğenilen
Çok mu güzel bana mı öyle geliyor...
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sniko1 7 ay
Bunu görünce
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Aklıma bu geldi
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1 Yanıt Yanıtla +15
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_AsDeRf_ 7 ay sniko1
Hocam savunmak icin demiyorum da bu bilim ve sanat merkezleri ilkogretim seviyesinde okuldan bagimsiz bir egitim merkezi, bu sekilde yargilanmasi dogru degil 11-12 yasinda cocuklar egitiliyor orada hayatlarinda ilk defa kimya, fizik ve biyolojik deneyler yapiyorlar. Ayrica resim ve muzik alaninda da egitimler veriliyor.
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Otomobil, Volvo ve
7 etiket daha elektrikli araç üretim prototip polestar 1 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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